Crimen de Kim Gómez: la oposición bonaerense insiste en citar al ministro de Seguridad a la Legislatura

Un sector de la oposición tiene decidido no asistir al discurso de Milei ante el Congreso Los senadores del kirchnerismo definieron que no irán, mientras que los diputados aún lo debaten, pero anticipan varias bajas. La Izquierda también lo discute. Democracia para Siempre y Encuentro Federal tendrán ausencias

La puja entre la Justicia Federal y la de Entre Ríos sobre quién investiga a Kueider podría escalar a la Corte Aún no se termina de resolver si se entrega a Arroyo Salgado la pesquisa sobre el ex senador. La opinión del fiscal provincial es que no debería remitirse a San Isidro