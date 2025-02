Guillermo Montenegro: “Hay que encontrar la forma de que la provincia de Buenos Aires no sea el reducto del kirchnerismo”

Guillermo Montenegro: "Hay que encontrar la forma de que la provincia no sea el reducto del kirchnerismo"

¿Mano dura o mano blanda? Mientras la provincia de Buenos Aires registra otro pico de crímenes y asaltos, Guillermo Montenegro no tiene dudas: “La seguridad no puede ser una discusión política porque está sufriendo la gente”, dijo en una entrevista con Infobae, donde apuntó contra el gobernador Axel Kicillof porque su “primera preocupación son los derechos de los delincuentes” y opinó que, aunque habría que endurecer aún más las leyes, ese objetivo “no va a alcanzar” si no hay un compromiso por parte del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Ex fiscal y ex juez federal con conocimientos en temas de seguridad, el intendente del PRO se enfocó en la lucha contra la ocupación de los espacios públicos, como demostró en 2023 en el conflicto por la toma de terrenos en El Marquesado por parte de militantes de Juan Grabois, mientras en las últimas semanas entabló una batalla sin cuartel contra los trapitos que cuidan los autos en Mar del Plata, muchos de los cuales extorsionan a la gente e incluso tienen pedidos de captura.

Para Montenegro, hubo gente que fue llevada a la ciudad por sectores políticos para “generar caos”, como parte de una estrategia que responde a una matriz ideológica: “El kirchnerismo y la dirigencia de izquierda lo que hicieron fue ampliar lo que llaman los derechos de tercera generación y se olvidaron de los derechos de primera generación, que son la libertad, la vida y la propiedad privada”, señaló.

Guillermo Montenegro: "El kirchnerismo y la izquierda se olvidaron de derechos como la libertad y la vida"

Pero la decisión de no permitir la ocupación del espacio público no es el único tema que lo distancia del planeta K. Como repitió de manera incansable a lo largo de la entrevista, la oposición en territorio bonaerense debe “encontrar la forma de que la Provincia no sea el reducto del kirchnerismo”. Y consideró que deberían unirse los que buscan ese objetivo para “no volver atrás”, pero pidió dejar de lado “egos partidarios y personales” y envió un mensaje al PRO y a La Libertad Avanza en medio de las tensiones para llegar a un acuerdo electoral: “No es un toma y daca”.

El jefe comunal se mostró la semana pasada con Diego Santilli en una postal de alto voltaje político porque juntó a dos de los dirigentes del partido liderado por Mauricio Macri que más defienden un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la Provincia, aunque en la entrevista surfeó las preguntas sobre su pase a las filas libertarias y le restó trascendencia al hecho de que dirigentes del PRO cambien de camiseta porque “la importancia tiene que ver con dónde estamos y hacia dónde vamos”.

— ¿Usted se convirtió en la “mano dura” por antonomasia de Mar del Plata?

— No tiene que ver con la mano dura sino con la dureza y con mi función como intendente. Si hacemos un poco de historia, al tener prohibido tener una fuerza de seguridad propia, el intendente casi que se ocupaba en materia de seguridad de lo que tenía que ver con el apoyo tecnológico, la poda y el mantenimiento del espacio público, pero a partir de hace unos años tomamos la decisión de que no solamente tenía que ser eso, sino también con un orden en el espacio público. Como cuando tomamos una decisión muy clara de que la prostitución no se podía ejercer en la puerta de la casa de los vecinos y eliminando la zona roja de ese lugar porque estábamos hablando de cómo garantizamos el derecho de los vecinos a la libertad, a poder entrar en su casa en el horario que querían. Después seguimos con el tema de las tomas, con una posición muy firme. Tuvimos, por ejemplo, lo del Marquesado con una denuncia penal de mi parte a Grabois por cómo se había llevado adelante eso, que tenía que ver con la entrega de un terreno de 150 hectáreas frente al mar para hacer un negocio inmobiliario. Tomamos una decisión muy firme: el orden en el espacio público significa que el tipo que se levanta a las 5 para ir a laburar esté en condiciones de hacerlo y que no se encuentre con “fisuras”, con trapitos, con cuidacoches. Y ahí llegó un punto donde decís “bueno, el trabajador informal que cuidacoches, el que está en situación de calle”... No, son extorsionadores, son delincuentes…

Guillermo Montenegro: "La seguridad no puede ser una discusión política porque está sufriendo la gente"

— Usted aludió a una intencionalidad intencionalidad política de sectores que habían llevado gente a Mar del Plata para los acampes y los piquetes y así perjudicar a su gobierno.

— Un caso fue el de El Marquesado, con gente que directamente fue en colectivos desde el conurbano y se alojaron en los hoteles de Chapadmalal. Eso está verificado. Incluso también cuando vamos a ejercer algún tipo de control por las denuncias de los vecinos a los que están extorsionando, no pueden entrar a sus casas o a sus comercios o que le acaban de rayar el auto. Cuando los identificás, te encontrás que el 80% no es de Mar del Plata. Está claro de que hay una intencionalidad y que además se ve recrudecido cuando aparecen dirigentes de izquierda denunciándome penalmente en el caso de Grabois o incluso la Comisión Provincial de la Memoria, que es un ente provincial que también me acusa penalmente por instigación al odio. Esto no tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver con el cuidado del tipo que se levanta a las 5 de la mañana a laburar y que tiene la libertad de poder sentarse en la puerta de su casa o poder cruzar una plaza o dejar el auto donde quiera.

— Es tradicional que en las temporadas veraniegas haya gente de la provincia de Buenos Aires y del interior que viaja a la costa a hacerse una changa. ¿Por qué acá hay una motivación política?

— Porque lo que se genera es caos. Lo que se busca con este tipo de cosas es el caos.

— ¿Hay constancia de que los llevaron en micros?

— Sí, hay gente que que no tiene nada que ver con Mar del Plata, que no conoce la ciudad, que nunca fue. Y te lo dicen. Y también hay una cuestión más grave todavía, que es que muchas de esas personas que fueron identificadas como trapitos tenían capturas pendientes, y eso se hace desde una fuerza municipal que tiene que ver con el orden en el espacio público, pero nosotros no podemos tener armas, con lo cual se las dotó con armas no letales como gas pimienta. También fui denunciado por eso. Esto es muy simple: tiene que ver con cómo hacés para que el espacio público sea eso y no un negocio para unos vivos que te cobran 8, 10, 12 o 15 lucas por dejar el auto o que a las 5 no puedas cruzar una plaza porque hay un tipo ahí con una faca o tiroteándose. Esto es esencial, es como vos garantizás los derechos de los vecinos, que son el derecho a la libertad, a moverte, a entrar a tu casa, a dejar tu auto. Es básico. Parece que naturalizamos lo que es una excepción. No es una excepción. A mediados del año pasado, hubo un momento donde a un montón de negocios en nuestra ciudad les rompieron la vidriera. Decían que era gente en situación de calle, pero no lo era porque a la gente en situación de calle la tenemos censada, le ofrecemos lugares. Estos eran delincuentes y si cometen delitos tienen que ir en cana. El tipo que labura, que se levanta temprano, que toma la decisión de esforzarse y hasta tener dos laburos tiene que vivir encerrado en su casa mientras que el otro vive libre, generando caos y haciendo lo que quiere. No tengo ningún problema en seguir teniendo denuncias penales por hacer lo que corresponde. Estoy convencido de que es por ahí.

Guillermo Montenegro celebró la detención de un hombre en situación de calle que atacó con un piedrazo a una kiosquera de Mar del Plata

— ¿Esto responde a una campaña del kirchnerismo, de los piqueteros?

— Creo que el kirchnerismo y la dirigencia de izquierda lo que hicieron fue ampliar lo que llaman los derechos de tercera generación y se olvidaron de los derechos de primera generación, que son la libertad, la vida y la propiedad privada. Hasta los Estados gastaron más guita en eso que acá. Si vos no tenés garantizada la libertad, la propiedad, la vida, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo estás poniendo plata en la hormonización si no podés lograr que la salud esté cubierta? ¿Por qué no ponés esa plata en la compra de patrulleros, equipamiento o más policías? ¿Por qué no estás garantizando lo que es la necesidad, que hoy parece que es excepcional? Esta es la regla: vivir en libertad y vivir con el cuidado de tu vida, donde lo tuyo es tuyo y no te lo puede venir a sacar alguien. Hubo un punto en las tomas en donde la página del gobierno nacional te explicaba cómo tenías que resistir a la toma. O sea, había abogados pagados para aconsejarte cómo decir que la toma no era violenta y por eso no era usurpación y de esa manera iba a durar años. ¿Cómo en una página que pagabas vos o los vecinos con los impuestos se escribía la forma en que tenían que resistir a una comisión del delito?

— Ahora el gobierno de Alberto Fernández ya no está, pero ¿el gobierno de Axel Kicillof alienta también este tipo de políticas que usted critica?

— El kirchnerismo y la dirigencia de izquierda entiende que son más importantes los derechos de los delincuentes que los derechos de la gente. Este es un problema inicial y cuando yo digo “esto se va a modificar si te ponés duro” no es mano dura, es duro el sistema, y el sistema es el Poder Legislativo, generando las leyes que se tienen que generar, que algunas hoy están en discusión, como la Ley de Reiterancia, que hay que ver si después la Provincia adhiere o no. Cuando tenés la ley más dura, vas a necesitar también que sea clara la orden a las fuerzas de seguridad. Y también la justicia, las fiscalías, van a tener que ser más duras y ponerse los pantalones largos. Porque si vos tenés un tipo que desde los 14 años comete delitos y llega a los 34 años y sigue entrando y saliendo e incluso comete delitos durante su libertad condicional, quiere decir que ese juez no está haciendo bien las cosas. La dureza tiene que ver con todos los organismos del Estado, no es solamente uno. Si vos querés cambiar este nuevo paradigma en la provincia de que no se está viviendo bien, los derechos de los delincuentes no pueden ser superiores a los derechos de las víctimas. Siempre se está pensando en la excarcelación. No, son excepciones. La regla es que vos cumplas la condena. Que si cometiste un delito vayas preso. No podemos aceptar que alegremente alguien diga “esa es una discusión de escritorio”.

— ¿Siente que el gobierno de Kicillof colabora con usted en este tema?

— No, estamos en la antípodas. Si tu primera preocupación son los derechos de los delincuentes, está mal. Cuando yo planteo estas cosas, la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo pagado por el gobierno bonaerense, me hace una denuncia penal. Para mí, el enemigo es el delincuente. Esto lo tengo claro y no voy a generar una discusión política permanente. Acá tenemos que ser más duros. La situación nos está obligando. Y estos últimos 20 o 25 años lo que se ha generado es que, como nos pasó la semana pasada en Mar del Plata, el responsable del asesinato de un kiosquero fue una persona que venía cometiendo delitos desde los 14 años y hoy ya tiene 34. Hay que ponerse más duro. No hay que tener miedo. El miedo lo está teniendo la gente. Es el mundo al revés.

"Si tu primera preocupación son los derechos de los delincuentes, está mal", dijo Guillermo Montenegro al criticar a Axel Kicillof (Foto Candela Teicheira)

— La realidad es que las leyes se endurecieron desde el asesinato del hijo de Juan Carlos Blumberg, pero los índices de seguridad no mejoraron sino que empeoraron. ¿Por qué?

— Pero no es solamente dureza en las leyes. Hay que generar una decisión muy firme en el equipamiento, en la capacitación policial, y también en la dureza que tiene que manifestarse dentro del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, o sea, los jueces y los fiscales.

— El esfuerzo legislativo no tuvo un correlato en la Justicia y el poder político.

— Es que no va a alcanzar. Todavía seguimos con discusiones acerca de que si la usurpación no tiene violencia, no es usurpación y requiere de un juicio civil de desalojo. El tipo sabía que (el terreno) no era de él. ¿Qué discusiones estamos dando? Como la discusión sobre si un arma estaba cargada o era apta para el tiro.. ¿Y la víctima? Estamos discutiendo cosas, pero el tipo al que le apuntaron con un arma entendió que lo podían matar. Hay que ponerse del otro lado y decir basta. Esta discusión es de escritorio. Y las discusiones de escritorio en estos últimos 20 años nos llevaron a una situación como la que estamos viviendo hoy. Las modificaciones que se están tratando en el Congreso son importantes. La reiterancia es importante porque reincidente no era casi nadie porque es muy técnico, pero tiene que ver con que debe haber cumplido condena. ¿Y si el tipo recuperó la libertad antes del día que lo condenaron? No cumplió condena. Por más que haya estado cuatro años preso. Entonces reincidente no era nadie. O sea, estuvo cuatro años preso y no lo podés declarar reincidente. No, pará, el reiterante también. O sea, el que estuvo detenido es reiterante. Y si es reiterante, tiene que ser una forma en que el juez tiene que graduar esa situación para otorgarle la libertad. Vamos a ponernos al lado del vecino, no del que está con un fierro en la calle. El otro es un delincuente, tiene que estar preso.

— ¿Está de acuerdo con la nueva reforma del Código Penal que impulsa el gobierno de Milei? ¿Le faltaría algo? ¿Qué le agregaría?

— Sí, leyendo algunas cosas aparecen algunos delitos nuevos que son para tener en cuenta. El Código Penal es de 1921 y después todo lo demás fueron reformas. Con lo cual a veces tenemos un enjambre legislativo que tiene que ver más con situaciones concretas que ocurrieron en ese momento. Hay que hacer una modificación, con la creación de nuevas figuras penales también, como todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Estafas, secuestros virtuales en su momento y ahora la estafa del WhatsApp. En 1921 el delito de violación de secretos era que te abrían la carta. No existían los celulares ni el fax. Tiene que haber una modificación y tiene que haber más dureza. Pero si es sólo la dureza te vas a quedar con una parte. Es la dureza en todos los organismos del Estado.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro, juntos con la idea de aliarse a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

— Con respecto al tema político, usted es uno de los dirigentes del PRO que quiere cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ve posible?

— Creo que no puede ser un toma y daca. Es mucho más profundo lo que se está discutiendo. Hay que ver dónde estábamos, de dónde venimos. Teníamos una inflación galopante donde los derechos no se garantizaban, estuvimos encerrados en una pandemia, estábamos en ese lugar donde nadie sabía cuánto valían las cosas. ¿Queremos volver a ese lugar? No. Nosotros tomamos una decisión en Mar del Plata, incluso antes de la llegada de Milei, que tenía que ver con que el Estado tiene que estar para facilitar las cosas, para ocuparse el orden en espacio público, pero también para facilitar la inversión del privado. Previsibilidad que el privado quiera invertir, que el laburo lo tiene que generar el privado, que tenés que acompañar, que tenés que ser muy claro en todas las reglas que ponés. Ese es el camino. Las cuentas claras municipales, en mi caso el gasto público, reducirlo al mínimo. ¿En ese lugar estamos hoy? Sí. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia que el tipo que quiera hacer las cosas bien esté mejor y que lo cuides, que pueda laburar y que pueda invertir. Si yo estas tres preguntas me dicen que sí, yo estoy ahí y esto no tiene que ver con qué me toca, dónde voy, no hay nombres propios, es mucho más profundo. Y es más grave todavía porque en la elección de medio término del 2005, que es una de las pocas que ganó el peronismo, triunfó Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí durante 20 años fue el reducto del kirchnerismo. No darle importancia a esta elección me parece un error. Y pensar que el kirchnerismo si gana no va a hacer de nuevo el reducto es un error también. El enemigo es el kirchnerismo. Qué me toca a mí, no me importa. Cebo mate. No soy tan importante. Lo que es importante es dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ahí yo voy a estar.

— ¿Aunque en el camino se desperfile el PRO como partido?

— No tiene que ver con espacios ni con personas. Es adónde estamos y hacia dónde vamos. No tiene que ver con el PRO ni con La Libertad Avanza, tiene que ver con los que piensan esto.

— Milei dijo que si no hay acuerdo en todos los distritos, irán solos a las elecciones.

— Mi preocupación es dónde se ancló el kirchnerismo en el 2005. Después estuvieron 20 años. Entonces esta es una elección importante. Todos dicen que la importante será la de 2027. No.

— ¿Su encuentro con Diego Santilli tuvo que ver con dar una señal hacia el acuerdo con Milei?

— Es con los que pensamos que este es el camino y después puede tener matices, discusiones. ¿Vos querés volver al gobierno de Alberto Fernández? No. ¿Vos querés estar en un lugar donde el derecho a la propiedad no esté garantizado? No. Bueno, muchachos, es mucho más profundo.

Axel Kicillof, a pura selfie con vecinos de La Plata

— ¿Van a producir algún gesto más amplio para favorecer un acuerdo electoral en Provincia?

— Vengo diciendo siempre, y lo sigo manteniendo, que existe la posibilidad de que el kirchnerismo se ancle en la provincia de Buenos Aires y que ese sea su reducto para volver a salir. Entonces voy a estar en el otro lugar, voy a estar enfrente haciendo cualquier cosa, lo que me toque, para evitarlo.

— ¿La pelea del PRO y Milei en la ciudad de Buenos Aires traba un acuerdo bonaerense?

— Va más allá de los acuerdos políticos. Esto tiene que ser con qué es lo que hoy necesitamos para que el kirchnerismo no se enquiste en la provincia de Buenos Aires. Siempre se dijo que es “la madre de todas las batallas”. Y sí. Por eso todos los que pensamos de una manera y que buscamos la solución tenemos que sacarnos los egos partidarios y personales. No es un toma y daca. No es “¿qué me toca? Voy. Si voy, ¿me das esto? Yo voy”. No, no te toca nada, pero tenés que empujar. Listo, empujemos.

— Néstor Grindetti se iría a La Libertad Avanza. ¿Complica el armado provincial?

— No, son decisiones personales y para mí es mucho más profundo que una decisión personal de Montenegro, Santilli o el PRO. Esto es lo que está bien y lo que está mal. Estoy del lado de los que entienden que este es el camino y que se tiene que hacer de esta manera para que la provincia no sea el reducto del kirchnerismo y no vuelva a estar el kirchnerismo en la Argentina.

— ¿No le preocupa la captación de dirigentes del PRO por parte de La Libertad Avanza?

— No, ningún dirigente es importante. Lo importante es la gente. Que uno se vaya o no son decisiones personales. Ninguno de nosotros es tan importante como a lo que nos enfrentamos.

Javier Milei, en una elección clave que también se juega en la provincia de Buenos Aires (Foto Alessia Pierdomenico/Bloomberg)

— ¿Cómo juzga el papel de Patricia Bullrich? ¿Está dinamitando el PRO?

— Tengo una excelente relación con ella. De hecho, la semana pasada estuvo en Mar del Plata trabajando en cuestiones puntuales que tienen que ver con temas de seguridad y con la ampliación de recursos federales en en la ciudad. Es una dirigente importante, que tiene coraje y va al frente.

— ¿Habló del tema electoral con Mauricio Macri? ¿Tienen la misma visión?

— Tengo esta posición desde hace años y discusiones como éstas nos llevaron a que Kiciloff siga gobernando la provincia. La sigo manteniendo. No es que cambié. No lo he hablado por ahí (con Macri). A veces estamos de acuerdo, pero en esto tengo una posición muy firme que vengo planteando permanentemente. Hace 15 años, cuando empezamos a hablar de cuestiones electorales, dije “mirá, esto es lo que está bien y lo que está mal”. El kirchnerismo hoy representa todo lo que está mal y yo no voy a estar en un lugar donde el kirchnerismo pueda ganar la provincia de Buenos Aires.

— ¿Milei quiere destruir el PRO? ¿Pretende que haya sumisión?

— Hoy la Argentina tiene desafíos mucho más importantes que el Presidente está llevando adelante, que tienen que ver con la inflación, la seguridad, las modificaciones legislativas. Me parece que es mucho más importante eso que andar pensando en otros espacios.

—¿Usted se pasará a La Libertad Avanza?

— No tiene que ver con eso. La importancia es otra.

— Para el Gobierno es importante sumar figuras del PRO.

— Las figuras no te llevan a la agenda. Tenés que preocuparte por los problemas de la gente.

Guillermo Montenegro, durante la entrevista con Infobae (Foto Candela Teicheira)

— Más allá del tema económico, ¿cómo se lleva con la faceta intolerante de Milei, con un discurso como el del Foro de Davos que causa resquemores en un sector del PRO?

— Yo no estoy para juzgar las formas. Cuando uno ve las medidas y los resultados, veo que en Mar del Plata hay un un vecino que me dice: “Compré los fideos a 8,50 pesos hace tres semanas, la semana pasada estaba a 8,50 pesos y esta semana a 8,50 pesos”. ¿Eso sirve? Y sí, te lo está planteando un tipo que busca el precio del fideo a 8,50 pesos y cree que esas medidas le sirven. ¿Por qué? Porque se hace previsible. Esto está bien. En eso sí le asigno mucha importancia a las decisiones que toma el Presidente, el equipo económico. Y en materia de seguridad, las decisiones que toma Patricia.

— Jorge Macri afirmó a Infobae la semana pasada que una posibilidad es que Mauricio Macri sea candidato en la provincia de Buenos Aires. ¿Está de acuerdo?

— ¿De vuelta candidaturas?

— Bueno, tenemos elecciones.

— Sí, pero la importancia tiene que ver en dónde estamos y hacia dónde vamos.

— ¿Eso está definido en el PRO? ¿Dónde se ubican?

— Yo lo tengo definido.

— Pero como conjunto, como partido.

— Va a haber discusiones, pero tenemos que estar trabajando juntos porque hay que encontrar la forma de que la provincia de Buenos Aires no sea el reducto del kirchnerismo.

La entrevista completa con Guillermo Montenegro