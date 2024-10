La respuesta de uno de los diputados apuntados por CFK: “Con el dedo acusador y una regla en la mano es inviable”

Alberto Arrua y Cristina Kirchner

En medio de la interna por la renovación de las autoridades del PJ nacional, Cristina Kirchner lanzó fuertes críticas a los gobernadores y diputados peronistas que apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Uno de los apuntados fue el misionero Alberto Arrua, quien recogió el guante y aprovechó para cuestionar la conducción del espacio en los últimos años.

“Querida Cristina Kirchner. Siguiendo con su metáfora sobre lo que está torcido (o no tanto). Los árboles cuando nacen para crecer derechos necesitan un tutor. El peronismo post 2001 tuvo que nacer de nuevo. Quizás el tutor no anduvo del todo bien. Quizás lo torcido tiene muchas causas, entre ellas, la forma de construir política de un espacio de dirigentes que hoy la rodean creyendo que se pueden arrogar la capacidad de enderezar lo que ellos torcieron”, expresó Arrua en su cuenta X.

La respuesta de Alberto Arrua en redes sociales

En ese sentido, agregó: “Mejor, hagámonos cargo, de que si hay algo torcido, todos tenemos algo que ver. Porque creer que se puede debatir en unidad con el dedo acusador y una regla en la mano es inviable. ¿Y si transparentamos? ¿Le interesa enderezar lo torcido o podar al peronismo de las ramas que le molestan y quedarse con un arbolito a la medida de La Cámpora? Lo digo habiendo sido parte fundacional de la organización en Misiones. Algunos peronistas andamos pensando que quizás haya que cambiar de tutor”.

“Y como soy peronista y el PJ estaba cerrado en mi provincia, por mandato nacional, me acerqué al Frente Renovador de la Concordia Social, que construyó un esquema amplio para contenernos a todos y transformó la vida de los misioneros en los últimos 20 años. Aclaración por si no lo recuerda compañera: fui fundador de La Cámpora en mi provincia y después de muchos años me fui porque dejó de ser lo que decían ser”, concluyó.

Alberto Arrua apuntó contra la conducción peronista de los últimos años

A través sus redes, la ex presidenta publicó un escrito bajo el título “el voto y el veto” donde hizo referencia a gobernadores del PJ “que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei”. También recriminó la “carita sonriente y los deditos en V de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo”. Acompañó la publicación con imágenes de artículos periodísticos donde se cuestiona el accionar de Jalil, Jaldo y el legislador Alberto Arrúa.

“Por alguna desconocida alquimia, terminó siendo uno de los 5 votos peronistas que, de haber cumplido con su mandato, habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento, sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase”, sostuvo CFK.

La Cámara de Diputados aprobó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario (Fotos: Jaime Olivos)

En otro pasaje de su descargo, Kirchner destacó la nota que publicó hoy este medio para analizar el resultado de la votación en Diputados. “Las razones de este verdadero transfuguismo político las explica, mejor que nadie, el título y contenido de la nota publicada hoy por el portal Infobae: ‘El gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores’”, indicó.

“El voto contra la universidad nacional, pública y gratuita prevaleció, y el veto de Milei contra la educación sigue vigente”, planteó la ex vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández, con relación a la sesión que tuvo lugar ayer en el Congreso.

Ayer, la ausencia que generó el mayor cimbronazo político fue la de Fernanda Ávila. La catamarqueña fue el único miembro de Unión por la Patria que no rechazó el veto y no son pocos los que leen esa jugada como un indicio claro de que el gobernador Raúl Jalil analiza romper el bloque, siguiendo el mismo camino que los tres tucumanos que conformaron la bancada Independencia.