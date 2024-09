Los venezolanos en Argentina se movilizarán para presionar a Lula para que condene al régimen de Maduro

La embajada de Argentina -bajo protección de Brasil- en Caracas (EFE)

Venezuela atraviesa un momento de incertidumbre institucional y tensión política. La presión internacional no logró aún quebrar la voluntad de Nicolás Maduro, el líder chavista que el 28 de julio se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales sin exhibir actas oficiales del escrutinio. En este marco, Edmundo González Urrutia, ex candidato a presidente de la oposición, tuvo que exiliarse el domingo a Madrid. “Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento”, explicó en un comunicado el Diplomático ligado a María Corina Machado, emblema de la oposición.

A la par, el régimen de Maduro ejecutó el fin de semana un asedio a la embajada argentina en Caracas, que desde agosto quedó bajo resguardo de Brasil. Allí residen desde marzo, como asilados, seis dirigentes del espacio de Corina Machado. El chavismo presionó al Planalto para que sus representantes abandonen la sede diplomática que tienen bajo custodia. El operativo no dio resultado y el hostigamiento se atenuó cuando se conoció que González Urrutia había aterrizado en Madrid.

Edmundo González Urrutia

El asedio de Maduro a la embajada argentina comenzó con la decisión de revocar el “beneplácito” otorgado a Brasilia para ejercer la representación de los intereses de Argentina y sus nacionales en territorio venezolano. Brasil se amparó en la Convención de Viena y rechazó esa exigencia. La Cancillería, a través de Diana Mondino y su equipo, articuló comunicaciones con Itamaraty para garantizar el cuidado de la sede diplomática nacional en la capital venezolana.

Lula Da Silva, otrora aliado acérrimo de Maduro, se distanció del régimen en las últimas semanas. Sin embargo, la comunidad internacional presiona al líder del PT para que adopte una postura de condena contra el dictador bolivariano. Brasil es el hegemón regional y su postura puede quebrar la voluntad de Caracas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

En este marco, la comunidad venezolana en Argentina se organizó para marchar esta semana enfrente de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Será el miércoles a las 9. Además de CABA, también movilizarán en Córdoba y Mendoza. Ese mismo día habrá concentraciones en las embajadas y consulados brasileros en el mundo.

“Lula Intercede por Venezuela”, se titula el flyer de la convocatoria. “Brasil debe solidarizarse contra los abusos del régimen de Maduro. El equipo del Comando Con Vzla -de Corina Machado- en Argentina presentará una solicitante a la Embajada Brasileña y diferentes Consulados para pedirle al gobierno de Lula que se posicione a favor de la democracia en Venezuela”, exige el mismo texto.

Mientras tanto, la Cancillería avanza en el Consenso de Brasilia, un espacio que agrupa a todos los países de América del Sur, para impulsar una “cláusula democrática” con el objetivo de expulsar al régimen de Maduro de ese espacio. Esa propuesta se debatirá en la próxima reunión del Consenso de Brasil, que será el 20 de septiembre (o antes). Infobae accedió al texto que elaboró la Cancillería para forzar la expulsión de Venezuela.

Javier Milei y Nicolás Maduro

La movida implica una especie de emboscada contra Caracas. Es que si Venezuela se opone a la cláusula democrática, será una forma implícita de aceptar el fraude. “Es como un callejón sin salida la propuesta que hacemos”, explicó a Infobae un diplomático con despacho en el Palacio San Martín. El Gobierno cuenta con el apoyo de Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. En tanto que Brasil agradeció la propuesta y respondió que la “va a estudiar”. No se descarta que luego de los hechos del fin de semana, Itamaraty de un paso para ejercer más presión sobre Maduro. En tanto, hay dudas sobre qué posición tomará Bolivia al respecto.

Al mismo tiempo, Mondino diseña una ofensiva diplomática contra Venezuela en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se hará a finales de mes en Nueva York, y desde donde está previsto que hable Javier Milei. Buscarán reforzar la condena contra Maduro y exigirán la expulsión del régimen de todos los foros relevantes del sistema internacional.

En este contexto, el Gobierno monitorea permanentemente la situación de la Embajada argentina en Caracas. El objetivo principal es que Venezuela otorgue los salvoconductos para retirar a los seis asilados. Según supo este medio, los militantes se encuentran bien, con los suministros necesarios para pasar el día a día. Residen desde marzo en la sede diplomática argentina, en el barrio La Mercedes de la capital venezolana.

Los dirigentes opositores asilados son Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola Magalí Meda. Se trata de personas ligadas al equipo de campaña de los referentes opositores a Maduro, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.