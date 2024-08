En medio del relanzamiento del PRO, Macri enfoca sus críticas al Gobierno en transporte y privatizaciones

En medio del relanzamiento del PRO, Macri enfoca sus críticas al Gobierno en transporte, privatizaciones y la hidrovía

Mauricio Macri continúa con el operativo para diferenciarse de Javier Milei. Quiere que el PRO, partido que lidera, no quede atado a La Libertad Avanza. Con el relanzamiento político que hizo en el acto del jueves pasado, empezó una serie de apariciones y actividades públicas en las que señala críticas al Gobierno. Tres de los temas sobre los que puso más énfasis son la gestión en transporte, la hidrovía y las privatizaciones. ¿Qué hay detrás del posicionamiento sobre esas áreas? El macrismo presiona para ser escuchado y reniega porque presentó propuestas en ese sentido y el Jefe de Estado no las tuvo en cuenta.

El ex Presidente puso énfasis en la “falta de equipos” de Milei, los problemas en la implementación de políticas públicas y en el círculo presidencial más íntimos. “Todo lo que pudimos ayudarlo (al Presidente) fue a pesar de su entorno”, lanzó Macri en su discurso de relanzamiento del PRO en La Boca. Se refería a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Santiago Caputo, asesor y estratega del Jefe de Estado. Más puntualmente a éste último.

Macri cree que Milei tiene “buenas ideas” y “buenas intenciones”, pero le falta “experiencia” para implementarlas. Es una forma de criticar la gestión. Estima que el PRO cuenta con cuadros técnicos y nombres experimentados para formar equipos y darle dinamismo al Gabinete. Es en ese marco que insiste sobre la necesidad de mejorar en la administración de áreas como transporte y la hidrovía.

La hidrovía, uno de los temas que más apuntó Mauricio Macri a Javier Milei para "acelerar" la licitación al sector privado

La vía del Paraná

En cuanto a la hidrovía, Macri estaba al final de su Gobierno (2015 - 2019) próximo a adjudicar la licitación de la concesión a un privado. El contrato vencía en 2021 y debía renovarse. Juntos por el Cambio perdió las elecciones presidenciales con el Frente de Todos y esa idea se desvaneció. Ya como presidente, Alberto Fernández discontinuó aquella adjudicación y decidió estatizar el servicio. No sólo eso, sino que también incluyó a algunas provincias en la gestión.

Incluso, se deslizó desde sectores del PRO que hubo gestiones para que se adjudicara la concesión a una empresa holandesa experta en dragados. “Es que no hay miles de firmas especializadas en el tema, deben ser cinco a nivel mundial”, explicó a este medio un dirigente del macrismo que conoce de esa área. No obstante, es algo que el ex mandatario nunca afirmó en público. Sí ha señalado la necesidad de reactivar la gestión, avanzar en la licitación y darle dinamismo al servicio.

En los últimos días, se conoció que Milei decidió correr a las provincias del manejo de la hidrovía. Así como también dispuso un aumento de cerca del 65% del peaje que abonan los casi 4500 buques que transitan por esa vía navegable. Sin embargo, continúa bajo la responsabilidad de la Secretaría de Transporte, que lidera Francisco Mogetta (ligado al cordobesismo de Juan Schiaretti), a través de la Administración General de Puertos, a cargo de Gastón Alejo Benvenuto.

Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, Mauricio Macri y Javier Iguacel, ex administrador general de Vialidad Nacional

“Teníamos el pliego ya hecho porque venía el vencimiento del contrato en un supuesto segundo mandato. Lo seguimos actualizando y le dijimos a este Gobierno: ‘Ahí está el pliego, sigan trabajando’”, detalló Macri en diálogo con LN+ y amplió: “El beneficio de la privatización no es para el Pro, sino para los productores. Pero todavía no lo termino de entender por qué no lo agarran. No les decimos que queremos lugares en las listas, no les hemos propuesto ni un ministro, solo estas cositas que aceleran”.

La hidrovía, el canal más extenso y determinante para la producción argentina y el comercio exterior del país, es una vía fluvial de 3400 kilómetros que permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Incluye, entre los puntos más relevantes, la zona Rosafe, clave para la producción y exportación del sector agrícola.

Santiago Caputo, asesor y estratega principal de Javier Milei

Otro de los puntos donde Macri enfoca la crítica es el área de transporte. El ex presidente asegura que Milei le pidió que le armara un equipo para Vialidad. El jefe del PRO se comunicó con Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte de la Nación, y con Javier Iguacel, ex titular de Vialidad durante el macrismo.

Milei instruyó a Santiago Caputo para seguir el tema. A principios de año, el asesor presidencial mantuvo una serie de reuniones con el propio Macri. Luego, recibió a Dietrich, por un lado, y a Iguacel por el otro. Ambos le presentaron una propuesta para gestionar Vialidad. El tiempo pasó, no hubo respuesta y el tema quedó en la nada. “Santiago (Caputo) le dijo a los periodistas que nosotros no íbamos a participar porque no había plata para obras. No es cierto eso”, aclaró un dirigente que frecuenta al líder del PRO.

La mirada de Macri sobre el transporte y Aerolíneas

Respecto a transporte, Macri cuestionó al Gobierno por la gestión aerocomercial. El último informe de la Fundación Pensar, usina de ideas del PRO que dirige María Eugenia Vidal, anticipado por Infobae, destinó un capítulo entero al tema. “En los primeros seis meses de este año, la cantidad de pasajeros internacionales todavía no alcanzó la del primer semestre de 2019: fue un 5% menor”, apuntó Dietrich en una columna de ese documento titulada “La revolución de los aviones”. El macrismo evalúa que la Casa Rosada debería ser “más eficiente” en la gestión de Aerolíneas Argentinas, para desregularla, y de la política aérea en general.

Mauricio Macri en el acto de relanzamiento del PRO (Crédito: Gustavo Gavotti)

Y el otro punto en cuestión, relacionado con lo anterior, es el de las privatizaciones. Aerolíneas es una de las empresas públicas que quedó afuera del paquete de firmas del Estado para pasar a manos privadas. No obstante, en el macrismo señalan que “hay muchas empresas para privatizar antes que Aerolíneas. Como los corredores viales que estatizó el kirchnerismo”. La idea se sustenta en que el PRO consideran que el Gobierno debe comenzar “por lo más fácil, porque hace 30 años que no se privatiza una empresa estatal”.

Las privatizaciones, el otro punto de discordia

El informe de Pensar señaló, sin embargo, que el Gobierno dejó a 33 empresas estatales afuera de la lista de las privatizaciones. El listado original tenía 41 firmas. Pero la falta de mayorías parlamentarias llevó a que Milei ceda y excluya a la mayoría de las privatizaciones. El macrismo consignó que el “déficit operativo” en 2023 de esas empresas excluidas fue de $399.149.000.000.

Al fin de cuentas, son tres puntos sobre los que presiona Macri para diferenciarse de Milei. El PRO está en una posición incómoda. Comparte idéntico electorado que La Libertad Avanza y la tarea de mostrarse como algo distinto o “disruptivo” es casi paradójica.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación (Adrián Escándar)

Patricia Bullrich, referente del partido y principal impulsora de una “fusión” con los libertarios reconoce que Milei encarna el “liderazgo del cambio” y rechaza la idea de Macri de diferenciarse del Gobierno. Trabaja con su equipo para que el PRO sea oficialista y respalde “sin especular” a la Casa Rosada.

Macri pretende que a Milei le vaya bien. Coincide en el rumbo macroeconómico, destaca el programa fiscal y la baja de la inflación, aunque enfoca críticas en lo microeconómico y en la gestión. El diálogo entre el Jefe de Estado y el ex presidente se mantiene sano. Pero el Gabinete presidencial recibió con fastidio los dardos del macrismo.

El ex presidente busca excluir al propio Milei de las críticas que hace y apunta los cañones a Santiago Caputo. “Cuando ves mucha de la gente que elige Caputo, son personas con un perfil distinta a la que proponemos. Santiago toma a gente más del peronismo”, disparó ante este medio uno de los dirigentes más leales a Macri.

Javier Milei y Mauricio Macri

En el Gobierno es un debate qué hacer con Macri y con el PRO. Es algo clave de cara a las elecciones legislativas de 2025. Ambos espacios se necesitan y deben definir si confluirán o irán por separado, a una especie de competencia final. “Es una pelotudez pensar que si entra gente del PRO le estamos tomando el Gobierno. No es así”, argumentó un referente del partido amarillo.

El tira y afloje entre Macri y Milei continúa. No hay certezas aún de cuál será la resolución de las tensiones planteadas. El escenario está abierto.

Mientras tanto, Milei posó el lunes en el balcón de Casa Rosada junto a Santiago Caputo. Un gesto de lealtad a la estrella del “entorno”.