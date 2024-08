El cambio de actitud del bloque de Miguel Pichetto pone en riesgo la agenda del Gobierno en el Congreso

Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto participan en una sesión en la Cámara de Diputados (Fotos: Reuters / Agustin Marcarian) REUTERS

El bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto mostró su poder de fuego y con tan sólo 16 diputados puso en crisis al oficialismo. Ayer se ausentaron sin previo aviso, dejaron sin quórum a La Libertad Avanza y hoy también complicarán la estrategia de LLA en el Senado.

En la bancada que cambió de nombre -pasó de Hacemos Coalición Federal a Encuentro Federal- se muestran distantes y molestos. Y se acumulan las razones para creer que este posicionamiento se podría profundizar.

“En el bloque vienen muy molestos en general con el Gobierno por las formas y los contenidos. Estuvieron seis meses puteándonos, que éramos unas ratas, cuando en realidad nosotros ayudamos a sacar la Ley Bases. Aún siendo los que pusimos más reparos, los ayudamos. Ahora tienen la ley hace un mes y medio y todavía no la reglamentaron. Era cierto que no les importaba”, explicó una fuente del espacio que encabeza Pichetto.

Imagen panorámica del recinto de la Cámara Baja REUTERS

Hay una frase que circula entre los 16 miembros de EF que dice que el primer semestre hubo una situación de “dignidad reprimida” y que, como sucede con todo lo contenido o cohibido, en algún momento explota. Y el momento llegó.

En el seno del bloque no se olvidan de un encuentro en la previa a que se caiga la ley Bases en el despacho de Martín Menem, donde Santiago Caputo les dejó en claro que tenía “todo listo” si no se aprobaba la ley. A los pocos días el oficialismo retiró la iniciativa y al instante empezó a circular la lista de “traidores” en las redes sociales.

Martín Menem encabeza un debate en la Cámara de Diputados (Foto: Reuters / Tomás Cuesta) REUTERS

Este cambio de actitud que ya se observa no significa pasar a encarnar un rol opositor neto. “Hay temas económicos en los que estamos de acuerdo porque lo pensamos desde que Javier Milei era panelista. En esos puntos vamos a debatir y acompañar. El resto será ley por ley”, agregó la fuente de la bancada de EF.

Uno de los puntos que también quiso dejar en claro Pichetto y el resto de los 15 diputados es que el oficialismo “tiene que entender que es minoría”. Esto apunta a que parte del enojo radica en el bloqueo constante que hace el oficialismo de los temas de la oposición, sin importar si son dialoguistas. “Tienen que abrir el juego a los proyectos del resto, no puede ser que haya que empujar sesiones especiales para que abran las comisiones. Ayer el mensaje fue claro: si no entienden de aritmética, que entiendan en términos visuales porque en el Congreso se trabaja con acuerdos”, advirtieron.

El enojo también apunta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien acusan de no respetar los acuerdos.; en especial en lo que se refiere a la conformación de las comisiones, porque LLA le quitó una silla que estaba prometida para EF en la Bicameral de Inteligencia.

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Encuentro Federal, debaten en medio de una sesión

Menem dice que no les alcanza con el número para acceder a la Comisión. Pero desde EF le responden que se había acordado y le recuerdan que José Luis Espert fue designado presidente de la Comisión de Presupuesto con un bloque de un solo miembro.

“Vamos a intentar sesionar de nuevo la semana que viene. Este tipo de temas hay que separarlo de otras cuestiones”, dijo el presidente de la Cámara a Radio Mitre en relación a anteponer apetencias personales a los proyectos de ley.

En este aspecto, desde el oficialismo hicieron trascender que EF no bajó por los lugares en las comisiones y porque quiere imponer -junto al radicalismo- a Mario Negri para la Auditoría General de la Nación (AGN).

En Encuentro Federal entienden que si no cumplen ahora, no van a cumplir nunca. “Los acuerdos se respetan, así se construye confianza. No lo hicieron, eso significa que lo van a volver a hacer”.

Esta actitud de EF se puede contagiar rápidamente si el oficialismo no tiende puentes más allá de Pichetto. Según confiaron fuentes consultadas, cuandos se anunció que la sesión se caía, referentes de la Coalición Cívica y de Innovación Federal se reunieron con Pichetto, Emilio Monzó y Facundo Massot y les señalaron que si les hubiesen avisado que no bajaban, ellos tampoco lo hubiesen hecho.

La Libertad Avanza ayer logró sentar 114 diputados, sin los legisladores de la CC y de IF, la pantalla del recinto hubiera mostrado solo 100 bancas ocupadas, cada vez más lejos de los 129 que son necesarios para poder obtener el quórum.