Tensión con el mercado: con límites por su mirada económica, el Gobierno busca sumar juego político

La Casa Rosada invitará a firmar el Pacto de Mayo al gobernador que faltó, pero no a Victoria Villarruel

El santacruceño Vidal no pudo estar en Tucumán por la crisis climática que castiga a su provincia pero será convocado en los próximos días. No está contemplada una invitación similar a la vicepresidente, que no viajó por una gripe