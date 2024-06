Ley Bases y paquete fiscal: el Gobierno insistirá con Ganancias, Bienes Personales y privatizaciones en Diputados

Guillermo Francos, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó este miércoles que sus últimas conversaciones con los diputados - quienes deben tratar la Ley Bases con las modificaciones que incorporaron los senadores - les adelantó que el Gobierno quiere que se avance con la reforma fiscal, en lo referido al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

“Hay temas que se han modificado y son positivos y debemos mantenerlo, como sucedió con el RIGI que clarifica algunos puntos que generaban preocupación en la industria y en las Pymes. Eso lo recibimos y nos parece razonable cómo se modificó en el Senado, planteamos que se acepten”, dijo el funcionario en diálogo con Luis Majul en su programa El Observador.

Sin embargo, no sucede lo mismo respecto a la reforma fiscal: “Queremos insistir en el tema ganancias y bienes personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias”.

“Con las empresas privatizables nosotros no tuvimos un acuerdo en el Senado, como si lo tuvimos con el RIGI, porque no teníamos votos para poder sostenerlo, pero no tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de que los diputados repitan sus votos sobre el paquete fiscal, para mantener una “coherencia”, respondió: “Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”.

Por otro lado, Francos confirmó que la idea del Gobierno es tratar en el plenario de comisiones del martes el proyecto que viene del Senado y poder sesionar el jueves para darle sanción definitiva.

Diputados votan a mano alzada durante la sesión en la que se retomó el debate de la Ley Bases (Foto: EFE / Matías Martín Campaya)

Como adelantó Infobae, hasta ayer se sucedieron varias reuniones entre el oficialismo y la oposición dialoguista. El problema que se presenta tiene varias puntas. El primero es que los diputados ahora quieren un mayor compromiso del Gobierno, en especial en lo que se refiere a los impuestos. “Si ellos quieren Ganancias y Bienes Personales, que salgan públicamente a decir que lo quieren. Lo mismo los mandatarios provinciales. Los senadores lo rechazaron y nosotros, que tenemos diputados que son competencia de sus gobernadores, tenemos que poner la cara”, explicaba un radical de peso.

En el bloque de Hacemos Coalición Federal dicen lo mismo, pero de los gobernadores. Esta es una posición que ya habían tomado en el debate anterior, cuando el diputado Miguel Ángel Pichetto había pedido que los jefes provinciales se involucraran más.

Sin embargo, y más allá de las internas, las primeras previsiones indican que los legisladores de la Cámara Baja tomarían el texto de la Ley Bases como llegó del Senado y lo votarían sin modificaciones - el Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) está dentro de este bloque de normas por ejemplo- y lo votarían sin modificaciones. En el caso del paquete impositivo, si volverían a plantear cambios.

Pero aunque hay cierto consenso respecto a esto, existen diferencias dentro de los bloques. En el caso de los radicales, lo que divide las aguas internamente son dos temas: privatizaciones y monotributo. Hay un sector que quiere insistir con volver a insertar en el listado al Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y RTA y eliminar el Monotributo Social. Hay otro, que parece el mayoritario, que entiende que hay que seguir por el camino que tomaron los senadores de boina blanca y que la baja de las empresas a privatizar había sido un acuerdo con los patagónicos de la UCR.