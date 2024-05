Victoria Tolosa Paz apuntó contra Sandra Pettovello por los comedores sociales: “Hay un enorme desconocimiento”

Sandra Pettovello y Victoria Tolosa Paz

La diputada nacional de la oposición, y exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, cruzó este martes a la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras la presentación de la denuncia ante la Justicia de 1.607 comedores y merenderos que “no existen”. Asimismo, también apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, de quien dijo que “miente”, sobre los alimentos alojados en depósito para ayuda social.

“La denuncia de los ‘comedores fantasmas’ es una fantochada. Construyeron un registro en imaginario, de que todo aquel que estaba en el registro había tenido la posibilidad de recibir transferencia de recursos o alimentos. Esta es la primera gran falacia que tiene la denuncia que están haciendo, evidentemente no leyeron qué es el ReNaCOM. Se creó en la gestión de Daniel Arroyo, en plena pandemia, ante la enorme expansión de ollas. De hecho, de gente que nunca había tenido un comedor en su casa, para poder paliar la pandemia”, manifestó la dirigente de la oposición en declaraciones a Radio con Vos.

Sobre esto, explicó: “Es registro, no era un programa, es simplemente un registro. Es como pensar que en el registro de proveedores siempre le vendieron al Estado. No es así. La inscripción al registro no es igual a que hayan recibido alguna política alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando digo alguna, es porque tenés que conocer en profundidad el ministerio, para saber, por ejemplo, que hay servicio alimentario escolar, que es transferencia a los gobiernos provinciales para las escuelas”.

Además la legisladora de Unión por la Patria agregó que “la única política en la que había una exigencia por resolución era para entregarle, por ejemplo, el programa PNUD a una institución, había una auditoría no solamente contable sino también social. El comedor tiene visitas para poder pasar la etapa del primer desembolso”, .

Tras estas afirmaciones, Tolosa Paz apuntó directamente a la titular del ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, de quien dijo que cuenta con un “enorme desconocimiento de quien dirige la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, de toda la batería de políticas alimentarias que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, y diferentes modalidades, que son convalidados por resoluciones de creación. Yo no creé el programa de refuerzo a comedores y merenderos, lo creó Carolina Stanley, y le puso una enorme cantidad de ítems que se cumplieron al calor de poder ejecutarlos”, manifestó la exministra de Desarrollo Social.

La exministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz

“Encontraste 30 vivos que se apropiaron de la comida de manera indebida y vos encontraste sobre eso la posibilidad de cerrar el grifo y hace seis meses que no ejecutas una sola política alimentaria, salvo tarjeta alimentar, es un crimen. ¿Qué tienen que ver las escuelas de la Argentina, sobre el capítulo de que hay comedores inexistentes o que hay una cooperativa que vendió los alimentos que se llevaba? Eso no te da para hacer semejante corso y llevarte por delante la política alimentaria del ministerio, porque hay niños que lo necesitan”, añadió.

Es tanta las diferencias que tienen Tolosa Paz con la actual dirigencia del Estado nacional, que destacó las políticas llevadas adelante, en su momento, por el Gobierno de Mauricio Macri, de quien destacó que ante la crisis, reforzó el apoyo a la cartera de Desarrollo Social.“Ni Macri se animó a tanto. Él, siendo conciente del desplome de la economía, impulsó una política expansiva de Desarrollo Social, donde aumentaron los planes sociales, la entrega de alimentos, creo el programa de refuerzo a comedores comunitarios. Es la primera vez que hay un Gobierno que está destrozando la capacidad económica de los sectores rurales, que detiene la obra pública, cae la construcción y cierra el grifo en desarrollo social, con la excusa de que hay irregularidades”, aseguró.

Y sostuvo: “Claro que hay irregularidades, como en muchas áreas del Estado nacional, y para eso existen los mecanismos de control y auditoría. Pero nunca hay un cierre de la política alimentaria y de inclusión”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni

Por su parte, la diputada nacional también se pronunció contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, de quien dijo que “miente”, al momento de referirse al plan para distribuir las cinco toneladas de alimentos alojadas en depósito para ayuda social que no fueron repartidas

“Hace seis meses que no compran absolutamente nada en el Ministerio de Desarrollo Social, pero lo novedoso es que dejamos esos galpones con ese stock de 5 millones de kilos de alimentos, pero todo lo que está ahí adentro fue comprado por la gestión anterior. Y acá sí, le quiero contestar a Adorni, que no solamente miente, sino que vuelve a mentir una vez más. Es impresionante la capacidad que tienen para contradecirse a ellos mismos. Dijo que esos alimentos no estaban para los comedores comunitarios, que están guardados para la emergencia. Tuvimos la catástrofe de Bahía Blanca y las inundaciones en Concordia, y no asistieron”, expresó.

“Ahora Adorni dice que el 60% de lo que estaba ahí es yerba, que el 40% no, pero tampoco dicen que lo van a entregar. Y lo más grave es que dicen es que fueron adquiridos por procedimientos irregulares. Todos los alimentos se compraron bajo licitación pública, bajo procesos que tiene el Estado nacional de control en el procedimiento del Comprar Argentina”, concluyó Tolosa Paz.