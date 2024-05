Adorni le respondió a Pichetto y descartó cambios en el Gobierno: “No se necesita oxigenación de ninguna índole”

Conferencia De Manuel Adorni - El Gobierno Demintió Posibles Cambios En El Gabinete

En el marco de la tradicional conferencia de prensa matutina que Manuel Adorni ofrece de lunes a viernes desde la Casa Rosada, este lunes el vocero presidencial fue consultado por al pedido de cambios en el Gobierno que realizó ayer el diputado Miguel Ángel Pichetto, durante su participación como invitado en un programa de streaming, y descartó “rotundamente” que Javier Milei evalúe modificaciones en su Gabinete.

Pichetto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, participó este domingo de “On the record”, el ciclo de entrevistas que se emite por C+, y planteó la necesidad de ciertas modificaciones en algunos ministerios, lo cual según su punto de vista “oxigenaría algunas áreas”.

“Es un presente que está en construcción. Esperemos que se consolide porque está justo en la instancia del cambio. Esperemos también que tenga la sensibilidad social para poder amortiguar los efectos de ajuste que son muy duros en la gente. Hay que cuidar el empleo, hay que retomar la construcción. Hay un montón de temas que están todavía en construcción”, aseguró el legislador sobre los posibles cambios en la estructura del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, y ante la consulta sobre los rumores de cambios en algunos ministerios, el diputado nacional expresó: “Ahí entrás en el plano de informaciones más reservadas de la entraña del Gobierno, pero yo creo que oxigenaría algunas áreas. A mí no me preocupa tanto tener 8 o 12 ministerios. Creo que la Argentina agroindustrial necesita un ministro de agricultura o un secretario de agricultura que tenga independencia y autonomía y que dependa del presidente únicamente”.

Miguel Ángel Pichetto habló sobre posibles cambios en el Gobierno nacional

“Creo que la educación es un factor importante, hay un área que está muy sobrecargada, que no estoy descalificando a la persona que la lleva adelante Capital Humano (Sandra Pettovello), pero me parece que tiene muchas responsabilidades muy sensibles, en términos de la vida cotidiana de la gente”, opinó el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri.

Y a modo de ejemplo, completó: “La comunicación no puede ser solamente por tuit, es importante ese mundo, no lo desconozco. Todos los hechos prescriben a los 35 minutos de haber hecho el tuit”.

Consultado acerca de los dichos de Pichetto, Adorni fue tajante: “El Gobierno no necesita ninguna oxigenación de ninguna índole”.

“Y en tal caso, si cada cambio que haya o pueda haber de funcionarios en lo que nos quede de gobierno, será meramente por cuestiones personales de los funcionarios o por cuestiones de gestión. No hay un solo cambio evaluado”, insistió el portavoz de la Presidencia ante los periodistas presentes en la Casa de Gobierno.

Visiblemente disconforme con la consulta periodística, el funcionario también descartó algún malestar en el seno del Gobierno con los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano): “No hay problema con ninguno de ellos”, dijo, y subrayó: “Lo desmiento rotundamente”.

En medio de estos trascendidos, el próximo miércoles, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, deberá debutar públicamente con su primer informe de gestión en la Cámara Alta, con récord de preguntas de los senadores. En las últimas semanas, se analizó si convenía avanzar con esa presentación durante el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal, cuyo éxito parlamentario, al menos en particular, era incierto al menos hasta este fin de semana.