María Eugenia Vidal criticó el paro general: “No están peleando por nada concreto para los trabajadores”

La diputada María Eugenia Vidal cuestionó el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) al apuntar que la medida de fuerza tendría como objetivo encubierto defender los privilegios de los líderes sindicales. “No están peleando por nada concreto para los trabajadores”, sentenció al reprochar que solo complicaría a los trabajadores y sus traslados hacia sus respectivos empleos.

“Hoy estuve en el centro comercial del Barrio Chino, una trabajadora doméstica en la fila del colectivo diciéndome: ‘Mañana no puedo venir, pierdo el día’”, ejemplificó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires al remarcar que los verdaderos afectados de la huelga serán los trabajadores y los empleados, en especial, los dueños de PyMEs. En este sentido, señaló que la convocatoria no estaba justificada al recordar que “los sindicalistas que se callaron cuatro años con 1.000% de inflación acumulada y con tres millones de nuevos pobres”.

De esta manera, la representante del PRO consideró que la esencia del paro general era absolutamente política. “Es un paro político que a los trabajadores no les va a dar nada al día siguiente y a los que quieren ir a trabajar los va a perjudicar”, ratificó, para luego evidenciar que “no es un paro por paritarias, las paritarias son libres, no se están discutiendo aumentos de sueldos, no se están discutiendo condiciones laborales”.

En medio de una entrevista para el programa A dos voces, por TN, Vidal interpretó que la medida de fuerza habría sido pensada para manifestar la desaprobación de la Ley Bases por parte del sector gremialista. “No tuvieron ningún objetivo real para los trabajadores porque no están peleando por nada concreto para los trabajadores, más que para defender sus propios privilegios”, denunció al hacer referencia al capítulo de proyecto que propone una reforma laboral.

“La Ley Bases establece una reforma laboral que los sindicatos no quieren, mientras hace más de diez años que no se genera empleo privado registrado en la Argentina”, argumentó la diputada al remarcar que los únicos sectores que promovieron puestos de trabajos fueron el estatal y el no registrado popularmente conocido como “empleo en negro”. Asimismo, destacó que la aprobación de la iniciativa sería clave para que el presidente continúe con la tarea de “disolver y superponer distintos organismos que hoy duplican funciones con cientos de empleados que no tienen una función definida”.

Por este motivo, la legisladora sostuvo: “Estoy convencida que la Ley Bases es un buen proyecto”, para después plantear que la Cámara de Diputados debería insistir en que el texto original sea promulgado, en caso de que no recibiera el apoyo suficiente en la Cámara de Senadores y regresara a la Cámara Baja para ser revisado y/o modificado. Además, defendió el papel que cumple el Congreso de la Nación luego de que acusara al peronismo y al kirchnerismo de no respetar las vías democráticas.

A lo largo de la jornada no funcionarán los transportes públicos (Luciano González)

“El peronismo y, en particular, el kirchnerismo siempre han creído que lo que no se gana en las urnas, se gana en las calles o en la Justicia. Ese no es el camino, no son democráticos”, reprochó la ex mandataria provincial al considerar que el malestar manifestado por la oposición surgía en respuesta a la asunción de un gobierno no peronista al poder. “No pueden sostener y justificar el silencio de los últimos cuatro años y dos paros generales en los últimos cinco meses”, apuntó.

Con motivo de la discusión sobre la actitud que adoptó la oposición, la diputada juzgó el rol de conductora que asumió la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner después de haber sido consultada sobre las críticas que realizó sobre las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. “Me parece que hay un respeto democrático cuando uno es parte de la oposición y acaba de perder pero, ¿en dónde está la autocrítica?”, cuestionó.

“Tiene derecho a expresarse, puede decir todo lo que quiera, pero me parece que ya es parte del pasado”, arremetió la referente del PRO al rememorar que cuando perdió las elecciones provinciales en 2019 decidió mantenerse un año en silencio para no interferir en la gestión sucesora. No obstante, consideró que el discurso de la ex presidenta carecía de veracidad al remarcar que “los argentinos ya se dieron cuenta, ya lo dijeron en las urnas y lo van a seguir diciendo”.