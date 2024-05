Gabriel Bornoroni sobre los sindicatos: “Es un paro para mostrar que ellos siguen vigentes porque han perdido la representatividad”

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de LLA en Diputados (Foto: Instagram @gabrielbornoroni)

La CGT y la CTA convocaron para este jueves a un paro general, medida que afectará durante toda la jornada de hoy a varios sectores. En este contexto, el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, se refirió a la medida y apuntó contra los sindicatos. “Es un paro para mostrar que ellos siguen vigentes porque han perdido la representatividad”, aseguró.

Se trata de una medida de fuerza a la que adhirieron varios gremios y sindicatos. Entre ellos, las entidades bancarias, las escuelas, los hospitales y los aeropuertos. También se verá alterado el normal funcionamiento del transporte público, de los comercios y las estaciones de servicio. Solo las líneas de colectivo del Grupo Dota circularán con normalidad. De acuerdo con lo que plantean desde la confederación de los trabajadores, el principal objetivo del paro es rechazar la Ley Bases que se debate en el Congreso.

Al ser consultado sobre la medida de fuerza en una entrevista con el programa A Dos Voces al aire de TN, el diputado libertario consideró: “Es un paro para mostrar que ellos siguen vigentes porque creo que han perdido la representatividad”. Sin embargo, aclaró que esto no sucede en todos los sindicatos.

“Pero a algunos trabajadores, me han llegado montones de mensajes, que los están obligando a no ir al trabajo. No es un paro espontáneo, que eso lo aplaudiríamos, es un paro obligado a los trabajadores”, analizó.

El primer paro general contra el Gobierno de Javier Milei se realizó en enero de este año (Getty Images)

Sobre este último punto, Bornoroni indicó que “los trabajadores quieren trabajar y están con mucha esperanza”. De esta manera, volvió con sus cuestionamientos contra los sindicatos al plantear que “estuvieron durmiendo la siesta durante cuatro años y se acordaron ahora que los trabajadores tenían problemas”.

En ese sentido, aseguró que el reclamo de la CGT no cambiará las intenciones del Gobierno de que el Senado sancione la Ley Bases, tal y como salió de la Cámara de Diputados.

“No sabemos cuál es el motivo del paro, no creo que sea un paro de trabajadores, sí un paro de sindicatos y gremios, y no todos los sindicatos y gremios”, manifestó. Así, señaló que aquellos que impulsan el paro deberían apoyar la Ley Bases, ya que alegó: “Estamos trayendo leyes nuevas para fomentar el trabajo”.

Con respecto al proyecto que envió el Gobierno al Congreso y que espera ser tratado por los senadores, el presidente del bloque de LLA en Diputados se mostró optimista y resaltó que “la idea es que no haya modificaciones”. “Si se modifica, vamos a ver qué se modifica y en base a eso trabajaremos”, sostuvo.

Luego de obtener el visto bueno en la Cámara baja, el proyecto pasó

al Senado, donde comenzó a recibir varias observaciones de gran parte de la oposición. Por esto mismo, el oficialismo decidió no acelerar un dictamén, por lo que el análisis de la ley y del paquete fiscal continuará la semana próxima en las comisiones.

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley Bases (Cámara de Diputados)

De igual forma, pese al paro, la discusión continuará hoy en las comisiones de Legislación General; de Presupuesto y Hacienda; y de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que presiden los libertarios Bartolomé Abdala (San Luis) y Ezequiel Atauche (Jujuy), y el peronista disidente Edgardo Kueider (Entre Ríos), respectivamente.

La agenda legislativa marca los tiempos del oficialismo que pretende firmar el próximo 25 de mayo un acuerdo con todos los gobernadores, conocido como “Pacto de Mayo”, que está directamente relacionado con la aprobación de la legislación.

Ante este escenario, Bornoroni manifestó: “La idea era y lo dijo el Presidente Milei y fue claro: ‘Que si se aprobaba la Ley Bases teníamos un 25 de mayo, el Pacto’ Estamos a la expectativa de que eso suceda, y de que salga la Ley. Todavía estamos a tiempo de que el Senado apruebe. Nos tenemos mucha fe”.