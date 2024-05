Las negociaciones por la Ley Bases podrían condicionar la presentación de Nicolás Posse en el Senado

Nicolás Posse (Franco Fafasuli)

Ayer por la mañana, colaboradores de Nicolás Posse recorrieron el recinto del Senado para reconocer el lugar y empezar a diagramar la puesta en escena. Por la tarde, en la Jefatura de Gabinete todavía se trabajaba a contrarreloj en la respuesta a las más de 2.300 preguntas que los senadores le enviaron al funcionario en lo que hasta estas horas será su primer informe de gestión en el Congreso y su debut público: casi cinco meses después del desembarco de La Libertad Avanza en el gobierno, al jefe de ministros aún no se le conoce la voz.

Hasta anoche, sin embargo, en Casa Rosada y en el Senado se empezaba a especular en despachos oficiales con la posibilidad de que la visita del jefe de Gabinete, prevista para el miércoles 15 de mayo a las 11 de la mañana, se interponga con las negociaciones y la discusión en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal, que ya tuvo su media sanción en Diputados y que ahora espera por la Cámara alta.

Por caso, en el oficialismo comenzó a analizarse en estas horas la conveniencia de contar o no con la presencia del jefe de ministros en el Congreso, en un escenario de extrema sensibilidad, y frente a un Senado en el que, a diferencia de lo que sucedió el martes en la Cámara baja, no sobran los votos. Más bien lo contrario.

“Nosotros seguimos adelante”, explicaron ayer colaboradores del jefe de Gabinete mientras estudiaban la composición de la Cámara alta y se avanzaba con las respuestas a las casi 2.400 preguntas de los senadores que, por repetidas, terminaron al final en torno a las 1.400, más otras 300 que se sumaron en una segunda tanda de prórroga. Es récord, un número superior a las inquietudes que se le remitieron en su momento a Santiago Cafiero en su primera incursión como jefe de ministros en el Parlamento, post pandemia de COVID-19.

El Senado comenzará a debatir la Ley Bases y el paquete fiscal (NA)

Lo cierto es que, tanto en la Rosada como en el Senado, confiaron por estas horas en que esperarán por el progreso de las conversaciones entre el Ejecutivo, los gobernadores y los senadores para terminar de definir si es oportuno que Posse se presente en el Congreso en medio de tan delicadas negociaciones, en vísperas de lo que podría ser la primera ley que logre sancionar Javier Milei desde que asumió la Presidencia.

Es una disyuntiva que, según fuentes oficiales, tiene bien presente Victoria Villarruel, que ayer había viajado a San Luis en un gesto político al senador provincial Bartolomé Esteban Abdala. La vicepresidenta, según las mismas fuentes, habló del asunto con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la funcionaria más influyente del gobierno, en el almuerzo que mantuvieron a solas a mediados de semana en el comedor del Senado, con la ley bases ya aprobada en general en Diputados.

Villarruel está preocupada. A mediados de marzo sintió el rigor del traspié que el gobierno sufrió por el rechazo al DNU 70 ideado por Federico Sturzenegger, que le valió un chispazo público con la Casa Rosada. En aquel momento, la vicepresidenta intentó torcer el voto de varios senadores pero, según fuentes del Senado, no tuvo ningún incentivo por parte del gobierno como señal de colaboración.

De hecho, la vicepresidenta terminaba de definir por estas horas el viaje que tiene agendado para la misma semana en la que Posse debería presentarse en el Senado, para las reuniones preparatorias de la Unión Interparlamentaria Mundial -algo así como “las Naciones Unidas de los Parlamentos”-, de cara a la asamblea del próximo año en Ginebra de presidentes de los Congresos de todo el mundo. Villarruel fue propuesta a instancias de la senadora Lucila Crexell para ser una de las tres representantes de los 30 países que componen la Grulac, el Grupo de América Latina y el Caribe.

Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara alta

Ayer, cerca de Villarruel se debatían si asistir al viaje -lleva meses de preparación- o participar, en todo caso, de manera virtual. Lo más probable, confiaron, es que se termine de confirmar esta última modalidad dada la urgencia de las negociaciones en torno a la Ley Bases y el paquete fiscal que ya tiene media sanción de Diputados.

En el caso de Crexell, se trata, en este contexto, de una de las senadoras que todavía no definió si apoyará o no el proyecto remitido desde la Cámara baja. “Aún no tiene definida su postura respecto de varios puntos del proyecto”, explicaron cerca suyo. Sí confiaron en que ya percibían “mucha presión” en vísperas de las negociaciones que hasta ayer aún no se habían intensificado.

“Está complicado que salga, pero ellos están trabajando”, reconoció otro colega del centro del país que no responde a ningún gobernador y que, según remarcó, tampoco tiene definida su postura. Hay una lista que va desde Crexell, Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider, hasta los salteños Sergio Leavy y Juan Carlos Romero, o la rionegrina Mónica Silva.

“Si los senadores no piden ahora, ¿cuándo lo van a hacer?”, se preguntaba anoche una fuente del Senado que está al tanto de las negociaciones.

El martes a última hora, tras el almuerzo entre la hermana del presidente y Villarruel, hubo una breve reunión en la Cámara alta en la que se habló de la posible hoja de ruta de las próximas semanas en torno a la Ley Bases. Trascendió que se mencionó la eventual postergación de la visita de Posse porque, de avanzar en la discusión en comisiones, podría coincidir con la sesión en esa misma semana, aunque también se especula con que la media sanción recién podría ir al recinto a partir del martes 21, muy cerca del Pacto de Mayo que Milei pretende celebrar en Córdoba.

Se trata de un calendario demasiado apretado que coincide con la primera presentación del jefe de Gabinete en la Cámara alta. Posse profundizó en estas semanas su hermético perfil, lo que derivó en una serie de trascendidos rechazados por sus colaboradores. No participó, por ejemplo, de la cena en la Fundación Libertad de hace dos miércoles en la que sí estuvo casi todo el Gabinete. “Fue por un compromiso familiar, estaba el Presidente, no hacía falta que esté”, explicaron en su entorno. El vínculo con Milei, agregaron, sigue intacto, a pesar de recientes rumores. También, abundaron, con Santiago Caputo, el principal estratega de la Casa Rosada, que suele pasar un buen rato de su rutina diaria en el despacho del jefe de Gabinete.

Posse también se ausentó durante el debate en el recinto de Diputados, a principios de semana, pero sí estuvo presente, además de Guillermo Francos y de la hermana del presidente, José “Cochi” Rolandi, el número dos del jefe de ministros. “Se dividen las tareas”, confiaron en Casa Rosada.