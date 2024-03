Luis “Toto” Caputo respondió a las amenazas de ATE: “Hay que decirles basta a los sindicatos que curran con el trabajador”

Luis Caputo. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Apenas unas horas después de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ratificara la realización de un paro nacional el próximo 3 de abril, el cual espera acompañar con ingresos masivos y tomas de ministerios, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respondió a las amenazas del gremio y respaldó la decisión del presidente Javier Milei, quien el martes pasado anunció el despido de 70.000 trabajadores del Estado.

“Excelente decisión del presidente Milei. Años de un estado grande e ineficiente”, comienza el mensaje que el ministro Caputo publicó hoy jueves en la red social X, en alusión a la drástica medida que el Presidente comunicó el martes pasado durante su presentación en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios.

Luego, Y sin pelos en la lengua, “Toto” Caputo criticó duramente a ATE: “Hay que decirles basta a los sindicatos que curran con el trabajador”.

El tuit de Luis Caputo en respuesta a las amenazas de ATE.

Caputo se expresó en la citada red social menos de dos horas después de que el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, compartiera la carta que el Consejo Directivo Nacional del sindicato le envió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para notificarla de la jornada de lucha nacional, con paros, asambleas y movilizaciones en distintos puntos del país, que los empleados estatales encabezarán al finalizar el fin de semana largo por Semana Santa.

“Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, advirtió hoy Aguiar a través de las redes, en un mensaje dirigido al Presidente.

Sobre la metodología de la jornada de lucha, Aguiar sostuvo: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar”.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

A modo de advertencia, el sindicalista comunicó que el gremio se defenderá con las “herramientas más efectivas” a disposición frente a las últimas políticas dispuestas por el gobierno nacional. “Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, concluyó Aguiar.

El martes pasado, el presidente Milei comunicó que en los próximos días el gobierno nacional dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo.

“Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, dijo el mandatario nacional al momento de explicar cómo lleva a cabo el ajuste fiscal desde que asumió en la Casa Rosada, con el objetivo de lograr el déficit cero.

Y sobre esto, amplió: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”.

Pese a la cifra que deslizó el presidente Milei sobre los despidos a futuro en el Estado, ayer miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que a fin de marzo no se renovarán 15 mil contratos que estaban siendo revisados desde el inicio de la gestión. En su habitual conferencia de prensa, el funcionario también anunció la suspensión de miles de cooperativas creadas entre 2020 y 2022.

“Hubo bastante confusión con respecto a los números, así que está bueno aclararlo”, comenzó a modo de introducción para hablar del recorte de la planta estatal, y especificó: “El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000; de esos, hay 15.000 que serán dados de baja al 31 de marzo. El resto (alrededor de 55 mil) se renovará por otros seis meses y luego se seguirá avanzando”.

El vocero presidencial dio precisiones sobre la cantidad de despidos que habrá en el Estado nacional

En la misma rueda de prensa, Adorni hizo otro anuncio resonante porque adelantó que “el Ministerio de Capital Humano va a depurar el padrón del sistema de cooperativas”.

En concreto, el gobierno nacional “va a suspender la operatoria de las que fueron creadas entre 2020 y 2022″ y pondrá bajo la lupa a miles más: “Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”.