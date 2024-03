El Gobierno afirmó que se transfirieron fondos a las empresas de colectivos: “No hay motivo para que haya un paro”

Franco Mogetta, secretario de Transporte

Franco Mogetta es uno de los funcionarios que Córdoba le aportó al Gobierno de Javier Milei. Estuvo a cargo de la Secretaría de Transporte en la gestión de Juan Schiaretti y ahora cumple el mismo rol a nivel nacional. Desde allí, hoy se anunció que 1.637 unidades de los colectivos que circulan por el AMBA dejarán de recibir subsidios porque se detectaron “irregularidades”. Y también se giraron los fondos que evitarán un conflicto en el sector, ya que tanto los empresarios como el sindicato que los agrupa, la UTA, habían amenazado con un paro para los próximos días.

“Se están girando hoy 43 mil millones de pesos y por eso no existe ningún motivo para que haya un paro de colectivos. No es un atraso en los pagos sino un retroactivo por una diferencia de costos que pertenece a los meses de enero y de febrero”, le aclara a Infobae, desde Córdoba Capital en forma telefónica.

-¿Por qué sobre todo desde el sector empresario reciben tantos reclamos últimamente?

-Puede ser porque vienen de muchos años de estar cómodos. Quizás ahora escuchan cosas que antes no escuchaban. Estamos firmes y convencidos de nuestra tarea. Sabemos que vendrán embates. Que podíamos encontrarnos con situaciones irregulares desde que llegamos.

-¿Cómo fue la relación con ellos desde un principio?

-Desde el día 1 estuvimos abiertos al diálogo, recibimos a las cámaras y en algunos casos a representantes de alguna empresa en particular. Nunca faltó diálogo. Lo que sucede es que decimos cosas que otros no quieren escuchar. Algunos pueden sentirse incómodos. Y van a tocar la puerta de otras oficinas del gobierno.

-¿Cuáles, por ejemplo?

-Tocan otras puertas, ven a otros funcionarios. Y en cartas o en notas periodísticas hablan después cosas equivocadas. Ellos estaban esperando canilla libre para todo y nosotros cortamos con eso.

-¿Cómo llegaron a la conclusión de que había más de 1.600 colectivos que estaban recibiendo subsidios y que no prestaban servicio?

-Desde que asumimos, sabíamos los puntos flacos del sistema. Existía la leyenda urbana de que hay más unidades de las que necesita el sistema, que estaba sobredimensionado. Y las compensaciones las paga el usuario. Entonces como no existía una herramienta tecnológica de control ahora en abril vamos a vincular cada validadora de la tarjeta SUBE con las patentes y el dominio de cada unidad. Se llama monthing kit. Hasta ahora se medían los kilómetros de cada línea, no por unidad. Eso permitía que no detectáramos todo. El parque móvil decían que incluía a 18.300 colectivos y no era así. Ahora los argentinos ahorraremos 6.200 millones de pesos.

Al respecto, desde la Secretaría de Transporte se había informado esta mañana que las empresas del Área Metropolitana tendrán “como plazo máximo el próximo 1 de abril para el recambio de las máquinas validadoras del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.) y, de esta manera, poder asociar el dominio a las validadoras”.

-Secretario, otro tema sobre el que reclaman los empresarios. ¿Va a aumentar el boleto en el AMBA en abril?

-Es algo que todavía tenemos en estudio. Lo que sí es concreto es que quienes no tengan la tarjeta SUBE a su nombre empezarán a pagar más por cada viaje. Hasta ahora ya se nominalizaron más de 2 millones y tenemos un buen ritmo diario de entre 50 y 60 mil tarjetas que se regularizan. Lo importante es que el usuario sepa que esa nominalización se podrá hacer también después del 31 de marzo.

-¿Con los trenes va a pasar lo mismo?

-Sí, se van a mantener las tarifas en abril.

-¿Usted está de acuerdo con el valor del boleto mínimo que difunden las cámaras empresarias, que debería oscilar entre los $ 1.000 y los $ 1.200?

-No, ese valor está absolutamente inflado. Si se va al análisis unidad por unidad, el costo es mucho menor. Y a medida que avancemos con nuestro relevamiento la estructura de costos creo que seguirá bajando más. Se escudan en lo salarial, pero ese es un ítem más y no el único. Esto que descubrimos de las 1637 unidades que sobran es solo el principio.

-Le cambio de tema. ¿Qué pasará con las líneas de colectivos que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Fue un tema que quedó sin solución durante el gobierno anterior.

-Es algo que todavía estamos conversando. Ahora son 31 las líneas que deben pasar a la Ciudad, por la fusión de las líneas 5 y 8, que se hizo en los últimos días de Alberto Fernández como presidente. Queremos crear una Agencia Metropolitana de Transporte y que todas pasen a ser gestionadas desde allí. Pero falta para eso. La gente debe saber que en el AMBA el Estado solamente paga los subsidios en las líneas de jurisdicción nacional. En el caso de la Ciudad, el 55% lo paga ellos y nosotros nos hacemos cargo del otro 45%.