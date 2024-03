Sergio Berni: “El propio ejército reconoce que no está preparado para intervenir en Rosario”

El ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni

Por un lado está la Ley de Seguridad Interior y por otro las tareas que se les quiere encomendar a las fuerzas armadas para intervenir en el combate del narcotráfico en Rosario. Ambas cuestiones son los fundamentos que utilizó Sergio Berni para explicar por qué considera que el ejército “no está preparado para intervenir” en el conflicto que recrudeció la última semana en Santa Fe.

El ex secretario de Seguridad de la Nación durante el kirchnerismo celebró que la política, sin banderas partidarias, haya “tomado consciencia de la situación que se está atravesando”. Sin embargo, señaló que “las fuerzas armadas no están preparadas” para intervenir, ya que “tienen otra doctrina”. “No tienen idea lo que tienen que hacer, el propio ejército se lo dijo al ministro (Luis Petri), reconoce que no está preparado para lo de Rosario”, manifestó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

“No están preparados para el uso racional de la fuerza”, agregó y planteó “discutir la ley” de Seguridad Interior para que puedan intervenir en un futuro. Consultado por la intención del Gobierno de Santa Fe de preparar al ejército para dentro de tres meses, enfatizó que “no está en capacidad y mucho menos en ese plazo de tiempo de ser una opción efectiva”. “Si quieren improvisar y mandarlos a la calle, háganlo”, pero “el ejército no ha sido preparado para eso”.

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, con autoridades militares (REUTERS/Stringer)

Si bien destacó que el ejército argentino “goza del mayor de los prestigios a nivel internacional por su accionar en la guerra de Malvinas, no tiene los medios para intervenir en Rosario”, insistió. En ese sentido, acotó que las fuerzas armadas no solo fueron “diezmadas por el accionar enemigo en Malvinas”, sino también “por políticas públicas que jamás volvieron a invertir en recapacitar al ejército”.

En efecto, lo que planteó el ex ministro de Seguridad bonaerense fue tema de debate entre las máximas autoridades militares, que cuestionaron la intención de los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, de enviar efectivos militares a las zonas calientes de Rosario.

“No se despliega un efectivo militar si no va con su armamento reglamentario y sin la expresa autorización de poder usarlo en caso de tener que repeler una agresión provenga de quién provenga”, comentaron a Infobae fuentes que presenciaron el cónclave que se llevó a cabo en el piso 12 del edificio Libertador. “Si nos preparamos para ir a la guerra estamos atentando contra nuestra propia doctrina”, agregó un uniformado.

No habrá comandantes operacionales designados por parte de las FF.AA, pero se autorizó la presencia de helicópteros y pilotos de la Fuerza Aérea y del Ejército solamente para transporte de personal. Tampoco se definió si los pilotos portarán sus armas reglamentarias.

Toda presencia militar terrestre o naval por ahora quedará suspendida hasta que se cuente con una herramienta legal que satisfaga la cobertura que los efectivos militares necesitan para desplazarse en el terreno con seguridad jurídica en caso de ser partícipes de un eventual enfrentamiento.

Patricia Bullrich y Sergio Berni encabezaron el encuentro entre funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires para coordinar la asistencia en Rosario

La colaboración del gobierno bonaerense en el combate del narcotráfico en Rosario

Este miércoles Sergio Berni se refirió a la decisión del gobierno de Axel Kicillof de asistir a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Es decisión del gobernador, es un acto solidario, de responsabilidad y de una mirada de protección de los bonaerenses. Porque todo aquello que no se resuelva en Rosario termina generando los mismos efectos a lo largo y a lo ancho del país”, justificó el actual senador provincial.

Berni alertó que puede haber “consecuencias nefastas” en el resto del país sino se detiene la crisis que atraviesa Rosario. No obstante, negó que el hecho de enviar personal policial bonaerense impacte negativamente en la seguridad de la provincia. “El problema de la seguridad en Buenos Aires no es una cuestión de más o menos policías, más o menos patrulleros; entendemos que colaborar con Santa Fe no es solo un acto de generosidad, es un acto de responsabilidad con los bonaerenses porque tarde o temprano va a repercutir en la provincia”, insistió.

La asistencia de PBA a Santa Fe fue gestada entre Berni y Bullrich. Consultado por ese acercamiento, el ex ministro señaló: “Siempre pensé que en materia de seguridad debería haber una cooperación que exceda lo ideológico y lo partidario”. “Los que tenemos responsabilidad de gestión entendemos que las cuestiones personales no deben influir, entonces ni se pelea ni se es amigo de nadie”, agregó y concluyó con un mensaje dirigido hacia la gestión del Frente de Todos: “El club de amigos ya nos gobernó una época y así, bastante mal, nos fue. La responsabilidad excede cualquier tipo de ideología”.