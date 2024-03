Andrés Larroque: “Una fuerza de ocupación sería más contemplativa que este gobierno”

Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad (Adrián Escandar)

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, renovó hoy sus críticas al presidente Javier Milei, esta vez por la falta de asistencia a raíz de las consecuencias del fuerte temporal que afecta a diversos puntos de la provincia desde hace cuatro días, y sostuvo que “una fuerza de ocupación sería más contemplativa” que el gobierno libertario.

“El gobierno nacional no nos mandó ni un whatsapp por lo que está ocurriendo. Toda la asistencia cuenta por el estado provincial y los municipios. Hasta ayer asistimos a 16 distritos”, indicó el funcionario bonaerense. Entre las localidades más afectadas se encuentran La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lanús, pero también el interior provincial, como Campana.

En esta línea, Larroque aseguró que Milei “quizá no comprenda cómo funciona el país” y sostuvo que el Estado “tiene responsabilidades que le competen por ley; no están cumpliendo los compromisos legales que tienen con Buenos Aires y nos están robando recursos”.

“Lamentablemente, no hemos tenido comunicación. Venimos pidiendo una reunión con la ministra de Capital Humano (Sandra Pettovello). No tenemos respuesta de ella ni tampoco del resto de los funcionarios. “Creo que una fuerza de ocupación sería más contemplativa que este gobierno, la indolencia es absoluta, estas cosas no terminan bien”.

Temporal de lluvia y viento, día cuatro

En el barrio Rodolfo Walsh seis cuadras quedaron bajo el agua

Desde el pasado lunes se mantiene el alerta meteorológico por tormentas fuertes en distintas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y este jueves continúa el temporal que generó diversos destrozos e inconvenientes en la región.

Durante la madrugada, distintos sectores del conurbano se vieron afectados por las fuertes lluvias que se intensificaron con el correr de las horas. Sumado a la tormenta y actividad eléctrica, las ráfagas de viento se hicieron presente y generaron daños que van desde la caída de árboles y corte de energía hasta inundaciones.

En CABA, la alerta amarilla se extiende hasta la tarde. Las tormentas superaron los 200 milímetros acumulados en barrios porteños como Villa Soldati, Mataderos, Liniers, Parque Avellaneda, Versalles, Belgrano y Saavedra. Las autoridades sugieren no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua, ni tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables existente en la vía pública.

Por otra parte, ayer, miércoles, se difundieron imágenes de anegamientos en la Ruta 9, Autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de San Nicolás. Como consecuencia de las intensas lluvias, un camión se deslizó por el asfalto y protagonizó un accidente de tránsito.

En el conurbano bonaerense, el saldo de los últimos días dejó a un adolescente de 14 años internado en el Hospital Evita tras sufrir una descarga eléctrica por tocar un poste de luz en una calle inundada de Valentín Alsina, Lanús.

Un niño de 12 años también ingresó con un paro cardíaco al Hospital San Roque de Gonnet, luego de electrocutarse al tocar la heladera de su casa con el piso mojado por una gotera. Además, murió un hombre de 45 años en el barrio Unión de La Plata producto de una descarga eléctrica al intentar enchufar una radio.

A se vez, en ciudades como Carmen de Areco, Cañuelas y Uribelarrea, se registró una importante caída de granizo. A través de las redes sociales, los usuarios mostraron las bolas de hielo que se caracterizaron por tener un tamaño similar al de una pelota tenis. Dada la dimensión de las piedras, la situación generó impacto entre los vecinos de la zona.