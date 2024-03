Francos habló sobre la marcha atrás en el aumento de sueldos para Milei y sus funcionarios: “El presidente entendió que hubo un error”

Foto de archivo del ministro argentino del Interior, Guillermo Francos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Guillermo Francos explicó el trasfondo de la decisión de Javier Milei de dar marcha atrás al aumento que había dispuesto para él y para los cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo: “El presidente entendió que hubo un error y lo rectificó”.

El ministro del Interior recordó que “cuando empezó el Gobierno”, Milei les dijo a sus funcionarios “que no iba a haber aumentos de salarios para ninguno”. “Yo lo tenía muy claro desde el 10 de diciembre”, agregó. Sin embargo, señaló que cuando se generó la polémica en torno al decreto que oficializaba un incremento del 48%, “el presidente no estaba consciente sobre qué se trataba”.

“Sabía que había firmado un decreto que daba un aumento conforme a la paritaria pública. Pero no fue consciente de que ello implicaba un aumento para funcionarios de más alta escala política”, continuó.

En ese sentido, señaló que cuando la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, le “enrostró” que iba a cobrar por encima de los 6 millones de pesos, Milei “se dio cuenta que había firmado un decreto que implicaba eso, buscó la norma, averiguó y entendió que había habido un error y por eso lo rectificó”.

No obstante, aclaró que no se trató de “un error de no haber leído”. “Firmó un documento por la paritaria estatal. Eso disparó automáticamente el aumento a los funcionarios políticos. Obviamente, el presidente no observa eso, pero para poner un poco de lógica… si cuestionó el aumento a diputados, no tiene sentido que acepte un aumento a otros funcionarios”, argumentó.

Consultado por el enfrentamiento que mantuvieron Milei y Cristina Kirchner en redes sociales luego que el mandatario culpara a la ex vice por el decreto en cuestión, Francos reveló que estaba junto al presidente “mientras tuiteaba”.

En una de sus publicaciones, CFK apuntó contra Milei por “amenazarla” en redes en horas de la madrugada. Francos, resaltó anoche que en ese horario, el jefe de Estado “estaba activo, trabajando y conversando sobre los problemas que afectan a los argentinos”.

La ex presidente también le pidió al actual jefe de Estado que se “calmara”. Al respecto, Francos reveló que al momento de la discusión en redes, Milei se encontraba “muy sereno”. “Lo vi con una enorme claridad, con mucha convicción y confianza. Y cada vez que le contestó, lo hizo con mucha tranquilidad.”, agregó.

Buscando dar por finalizado el tema, el ministro del Interior salió al cruce de CFK y, al igual que Milei, le cuestionó la jubilación que cobra: “Que se utilice este tema como una chicana por una ex presidenta y ex vicepresidente que cobra 14 millones de pesos cuando la jubilación promedio más baja en la Argentina es de 200 dólares es un poco inconveniente. Creo que Milei la dejó al descubierto cuando ella es beneficiaria de una jubilación y una pensión que no tiene el resto de los argentinos”, opinó.

Cristina Kirchner y Javier Milei mantuvieron un fuerte cruce en redes

Francos contó también que con el presidente hablaron del “escenario inflacionario que vivimos”. “Con el papel en mano, el presidente hacía números, algo que por ahí le molesta a Cristina Kirchner que, en vez de trabajar con números reales, vivía de fantasías”, chicaneó.

“Está convencido de que la inflación va a caer como un piano. El próximo mes se espera una caída significativa. Hablamos por ahí de un 15 por ciento de inflación mensual o un poco menos. Todos los que opinan sobre este tema ven que la inflación ha caído. Algunos hablan hasta de una inflación de un dígito de un mes a otro”, señaló.

En este marco, destacó la “confianza” que mantiene en el mandatario: “Lo veo con mucha fuerza. No tienen ni la más mínima duda. La ventaja que tenemos es que es un presidente que sabe de economía y no habla de fantasías. Todos están sorprendidos de la magnitud del ajuste fiscal que está llevando a cabo el Gobierno. Pero lo sorprende más que otra cosa el acompañamiento de la gente y de los sectores sociales, que miran con esperanza de futuro”, concluyó.