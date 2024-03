María Eugenia Vidal sobre el futuro del PRO: “Hay que dar discusiones que le importen a la gente y dejar las internas”

La diputada María Eugenia Vidal

En medio de las definiciones sobre quién conducirá el PRO, con un Mauricio Macri que podría ser elegido para presidir el partido que fundó, la diputada nacional María Eugenia Vidal propuso: “Dar discusiones que le importen a la gente y dejar las internas”.

Te puede interesar: A días de asumir la Presidencia del PRO, Macri viajará a Santa Fe: se reunirá con Pullaro y hablará en un evento liberal

El próximo 19 de marzo el partido debe presentar la lista con las nuevas autoridades ante la Justicia electoral y todo indica que el ex presidente asumiría la conducción del partido. Sin embargo, el sector más cercano a Horacio Rodríguez Larreta se niega a entablar una posible alianza con Javier Milei, que sería uno de los puntos que se barajan.

En este contexto, la legisladora de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires analizó: “Creo que estos últimos 100 días el PRO y, está bien, se concentró en cuáles son las emergencias que el Gobierno propone y cuáles tenemos que acompañar y cuáles no. Hay que ordenar el partido, hay que volver a institucionalizar en una nueva conducción partidaria”.

Te puede interesar: Con el “Pacto de Mayo” en el horizonte, Milei apunta a reunir esta semana a los gobernadores para resetear la relación

Por esto mismo, planteó que, desde su punto de vista, “Mauricio está trabajando para eso”. Con respecto a los acuerdos sobre la posibilidad de un acuerdo con el oficialismo, Vidal sostuvo que “el PRO ya tomó una decisión que es: ’Este es un Gobierno que empieza, tiene debilidad parlamentaria, no tiene gobernadores, no tiene intendente, pero fue votado por el 56 por ciento de los argentinos, también por los votantes del PRO. Entonces tenemos que acompañar’”. En esa línea, advirtió que “si este sistema económico fracasa, el país irá un escalón más abajo”.

El expresidente Mauricio Macri

Al ser consultada durante una entrevista con A24 sobre si Patricia Bullrich debería continuar dentro del PRO por ser ministra de Seguridad de la actual gestión, aseguró que “todos los que quieran ser parte del PRO tienen que ser parte”. De igual forma, diferenció el hecho de continuar dentro del partido a formar parte del consejo directivo. “Parte del PRO van a ser todos, entiendo que Patricia es parte del partido, Horacio es parte del partido. Lo que se está definiendo a fin de mes son las autoridades”, aclaró.

Te puede interesar: La oposición prepara una lista de reclamos para Kicillof por mover el día de la apertura de sesiones

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para indicar que las discusiones partidarias internas son cuestiones que “no le interesan a nadie”, por lo que propuso: “Si hay algo que el PRO tiene que aprender es a dar discusiones que le importen a la gente y a dejar de seguir, como en los últimos cuatro años, en discusiones internas que no le importan a nadie y que nos alejaron de la gente”, en referencia a la derrota electoral que sufrió el partido.

Sobre esto, también fue autocrítica al hablar de la “batalla cultural” que intenta dar el Presidente y se preguntó: “¿Qué nosotros no vimos que no fuimos elegidos?”. “Hay que tener mucha humildad para reconocer eso. Salimos terceros, votaron otra opción y nosotros tenemos que revisar qué es lo que no supimos representar”, sumó.

En las elecciones generales, Juntos por el Cambio se posicionó como tercera fuerza (Foto: Reuters)

La principal discusión dentro del PRO es si respalda a Milei, sin perder la identidad y autonomía, como pretende Macri o, por el contrario, se lleva adelante una convergencia, tal como impulsa Bullrich. La idea que terminaría por imponerse es la del ex presidente.

En este escenario, al ser consultada sobre si aceptaría ser parte del Gobierno si el Presidente la convocara, sostuvo que le gustaría cumplir con el cargo para el que fue elegida. Además, alegó que, para que eso suceda, “debería existir un acuerdo con el PRO que hoy no está” y reiteró: “Hoy lo que hay es una decisión que yo comparto del PRO de no especular de reconocer lo que está bien, de tener humildad y reconocer que no ganamos y que en todo aquello que estemos de acuerdo acompañemos en el Congreso porque lo que está en juego es que si este programa económico no funciona los argentinos van a sufrir mucho más”.