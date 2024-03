López Murphy comparó el escándalo por los seguros en ANSES con la causa de Vialidad y los cuadernos de las coimas

Ricardo López Murphy habló sobre la causa por los seguros de ANSES

El diputado Ricardo López Murphy comparó este jueves el escándalo por la contratación de seguros en ANSES, donde está involucrado el ex presidente Alberto Fernández, con las causas originadas durante la etapa kirchnerista de Vialidad y los cuadernos de las coimas. Además, el economista libertario denunció que la política se financiaba con las exenciones impositivas al juego, a las tabacaleras y a Tierra del Fuego

“La política tenía tres formas de financiarse: el juego, las tabacaleras que no pagaban impuestos y Tierra del Fuego”, denunció López Murphy durante una entrevista con LN+, en referencia a casos como las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau y Martín Insaurralde, denunciados por enriquecimiento ilícito. Por lo que alertó: “La casta está ahí, en el financiamiento ilegal de la política”.

En ese sentido, se refirió al escándalo que derivó en una causa contra Alberto Fernández por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES. Según su visión, se trata de una investigación que tiene la misma magnitud que el caso Vialidad y los cuadernos de las coimas que involucran a ex funcionarios del kirchnerismo, entre ellos, Julio De Vido.

“Lo de los seguros es increíble porque en plena pandemia imaginaron cómo crear un intermediario entre ANSES y Nación Seguros. Yo nunca había visto esa imaginación. Miren se la hubieran aplicado a la política sanitaria”, expresó López Murphy.

Ricardo López Murphy

Los negocios millonarios que había detrás de estas pólizas del Estado, en las que intervenían algunos brokers, salieron a la luz tras la publicación de un artículo del editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, en el que se detectaban las irregularidades vinculadas a las intermediaciones. Rápidamente, la mirada recayó sobre Fernández, no solo por tratarse de una decisión que se tomó durante su mandato, sino también por ser un área que conoce en profundidad y por los vínculos que mantiene con dos personas que fueron claves en ese esquema: Alberto Pagliano, amigo íntimo del expresidente y titular de Nación Seguros durante la gestión anterior, y Héctor Martínez Sosa, uno de los brokers beneficiados que está casado con la secretaría de Fernández.

Sobre el escándalo, el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, explicó en un diálogo con Infobae que el organismo previsional “da créditos a jubilados y existe un riesgo de que el tomador de ese crédito fallezca y se pierda el recupero por esa deuda. Ese riesgo se manejó bajo lo que técnicamente se llama autoseguro: se hace un descuento a todas las cuotas de todos los créditos y con eso se cubren las pérdidas o quebrantos que generan los jubilados que fallece”.

Sin embargo, esto cambió durante la gestión de Fernández. “Se dispuso que no hubiera más autoseguro, tenía que ser un seguro y tenía que ser uno contratado con Nación Seguros. Cuando llegamos apareció una cifra importante de pago a Nación Seguros. Asustaba el número, porque en noviembre eran 1.700.000.000 de pesos”, aclaró después. Es decir que, lo que sucedía es que Nación Seguro era quien otorgaba el seguro, pero a través de un broker, cuyas comisiones estaban por encima del mercado en las pólizas que estaban obligadas a contratar organismos que dependían de la administración central durante el gobierno anterior.

“Tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, se defendió el ex presidente al ser consultado por la causa. En los últimos días, Alberto Fernández sumó dos imputaciones por la causa. Según los primeros indicios, funcionarios del Frente de Todos ofrecieron a amigos y allegados del mercado asegurador contrataciones con organismos. Junto al ex jefe de Estado fueron acusados un ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos y el ex titular de Nación Seguros), Alberto Pagliano.