Antes de la reunión con los gobernadores, Francos apuntó contra Kicillof: “Debería ser un poco más respetuoso”

En la antesala de la cumbre con los gobernadores, en el marco de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo que realizó el presidente Javier Milei, desde la Casa Rosada apuntaron directamente contra uno de los mandatarios que está abiertamente enfrentado al Ejecutivo nacional: Axel Kicillof.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le reclamo hoy al mandatario bonaerense que sea “un poquito más respetuoso” y calificó de “canchereada” los dichos de Kicillof sobre el llamado al pacto durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. “Si es para la foto, arranquen nomás si no llegamos”, dijo ante el aplauso de buena parte del recinto.

“Normalmente, estas canchereadas como la que hizo en su discurso no ayudan a generar un clima de diálogo. Estamos en una situación difícil consecuencia de los sucesivos gobiernos que han llevado a la Argentina a esta situación. Él fue uno de los responsables de esta deuda que hoy está sobre la cabeza de los argentinos de los 16.000 millones (de dólares) por el juicio por el tema YPF”, apuntó hoy Francos.

Durante una entrevista con el periodista Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el ministro advirtió que Kicillof “tendría que tener un poquito más de recato al hablar, ser un poquito más respetuos”, que saben que tiene “diferencias ideológicas con el Gobierno” y que “tiene una ideología que causó el desastre y el fracaso de la Argentina”.

“Nosotros estamos proponiendo otro camino, creo que lo bueno es que nos deje caminar o que nos ayude para poder transitar esta crisis que nos han dejado ellos”, añadió.

Ayer, el Gobierno envió las invitaciones formales vía mail a todos los gobernadores para la cumbre que se realizará mañana en la Casa Rosada. Si bien primero se dijo que la reunión se iba a realizar a las 10, El encuentro, luego se cambió para las 15: no habían tenido en cuenta que varios mandatarios no podrían llegar a tiempo por los horarios de los vuelos desde sus provincias.

Francos dijo hoy que ya recibieron la confirmación de “varios” gobernadores, y que restan algunos. Entre los que aún no respondieron figura Kicillof además de Gildo Isfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Mientras que Claudio Vidal (Santa Cruz) aún estaba en duda.

El ministro del Interior confirmó además que la reunión la conducirá el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, aunque no descartó que el presidente Javier Milei se sume o mantenga un diálogo con los mandatarios provinciales en algún momento.

“No está previsto que el presidente participe, pero yo no descarto que tenga la oportunidad de conversar con los gobernadores como lo hizo a los dos o tres días de haber asumido el Gobierno. No es que el Presidente no reconozca la relación institucional que corresponde con los titulares de los gobiernos provinciales. Solo está reclamando, y muchos de ellos lo están haciendo, que cada uno asuma su responsabilidad y que el ajuste que hace la Nación tiene que hacerse en todas las provincias”, explicó.

Los temas en agenda con los gobernadores y la advertencia por Ganancias

Francos afirmó que en el Ejecutivo esperan la reunión “con buenas expectativas, con la intención de llegar a puntos de acuerdos con cuestiones que plantea el Gobierno nacional respecto de la Ley bases y también los temas fiscales que las provincias reclaman, por lo menos aquellos en los que estamos dispuestos a avanzar”.

Si bien aceptó que los gobernadores “tienen sus reclamos”, aclaró que “el Gobierno tiene las limitaciones que les genera la situación económica de crisis del país”.

Uno de los puntos más relevantes que se va a tratar es el del proyecto de restitución del Impuesto a las Ganancias, algo que algunos gobernadores ya rechazaron, como el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

En ese punto, Francos dejó una advertencia que, hasta ahora, no estaba en el centro de la agenda: el minsitro dijo que la ley que eliminó la cuarta categoría de ese impuesto, impulsada el año pasado por el entonces ministro de Economía Sergio Massa y aprobada por el Congreso (con el voto positivo del entonces diputado Javier Milei) era para el período fiscal 2024, por lo que los trabajadores que pagaban el tributo tienen una deuda respecto de los últimos tres meses.

“En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta ley el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar”, dijo Francos