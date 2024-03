Nueva ley de Ganancias: el Gobierno enfrentaría un ajustado escenario de votos en el Senado

Gobernadores el viernes pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso (Reuters)

A la espera de la eventual reunión de Javier Milei con gobernadores, en el Senado comenzaron a seguir de cerca el aterrizaje de una nueva ley sobre Ganancias. Durante las últimas sesiones extraordinarias, antes que el Gobierno retirara el proyecto de “Impuesto a los Ingresos Personales”, que hasta ese entonces fomentaba, un relevamiento realizado por Infobae presentaba un ajustado panorama previo de votos, por lo que serán trascendentales no sólo el encuentro entre el jefe de Estado con mandatarios provinciales, sino también el articulado de la iniciativa.

En diciembre pasado, el oficialismo y toda la oposición no kirchnerista reunieron 39 votos en la Cámara alta para designar a sus autoridades y distribuir la integración de las comisiones. Según constató este medio en febrero pasado, al menos tres senadores de ese conglomerado no apoyaban el proyecto enviado por el Ejecutivo.

Del trío mencionado se desprendían dos situaciones. Por un lado, los peronistas disidentes Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) no cuentan con una terminal en gobernadores y votaron el año pasado la reforma de Ganancias que impulsó Unión por la Patria. Desde ambos despachos ratificaron, semanas atrás, la negativa a la ley que había presentado el Gobierno.

La otra involucrada era Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que responde al gobernador Alberto Weretilneck. El mandatario fue senador hasta el 10 de diciembre pasado y también votó la ley impulsada por el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial, Sergio Massa. Desde el entorno de la legisladora confirmaron el mes pasado que no se encontraba dispuesta a avalar el proyecto de La Libertad Avanza, en línea con su referente provincial.

Silva tomó notoriedad en la Cámara alta semanas atrás, cuando impulsó un dictamen de minoría para la Boleta Única de Papel y dejó un eventual escenario de empate de 36 votos, pese a que su espacio acompañó el texto en junio de 2022, en Diputados. Al ser una modificación de la ley electoral, no puede desempatar la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Días atrás, Weretilneck se juntó con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Durante la fallida discusión de la Ley Ómnibus, y hasta que el ministro de Economía, Luis Caputo, retiró sobre finales de enero último el capítulo fiscal de dicha iniciativa, un escenario de presencia plena en el recinto -72- dejaba al entonces proyecto de Ganancias en una situación de igualdad en 36, con Villarruel y la posibilidad de desempatar. No obstante, algunos votos claves quedaron en un limbo. En especial, los patagónicos.

El caso más sensible es el de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, quienes reportan al gobernador Claudio Vidal. Como diputado, el ahora mandatario adhirió a la iniciativa kirchnerista que benefició, entre otros rubros, al petrolero. “Está estudiando el tema”, aseveraron hace más de un mes atrás desde uno de los dos despachos. En diciembre pasado, Villarruel se reunió con Vidal. Enojado con el Gobierno, Carambia no asistió a la Asamblea Legislativa del viernes pasado.

Un caso similar se da con Neuquén y Rolando Figueroa, que votó el proyecto como diputado y ahora aunó fuerzas con la senadora Lucila Crexell, quien estuvo ausente cuando se definió la sanción de la ley vigente en la Cámara alta. La legisladora, que conoce al detalle la estrategia parlamentaria, no tiene un buen vínculo con la gestión libertaria.

Otra provincia sureña y petrolera es Chubut. El gobernador, Ignacio Torres (PRO), rechazó la iniciativa como senador con la mayoría del ex interbloque de Juntos por el Cambio, por considerarla una medida electoralista de Massa y el kirchnerismo. A él responden dos legisladoras que están dentro de los 36 predispuestos a acompañar un nuevo proyecto.

El impuesto en cuestión, uno de los más progresivos del enredado sistema tributario argentino, afecta intereses provinciales por la coparticipación y será un tema difícil de digerir para el cristinismo senatorial, que votó la ley el año pasado y tiene gobernadores deseosos de fondos frescos que necesitan recuperar, en medio del ajuste que acelera el Gobierno nacional. Hacia allí también estará direccionada la lupa.