Ningún funcionario del Gobierno asistirá a defender el mega DNU mañana al Congreso

Autoridades de la comisión bicameral de Trámite Legislativo (Prensa Senado)

A pesar de la convocatoria realizada para que los principales funcionarios de Javier Milei asistan mañana al Congreso a defender el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía, no habrá presencias este jueves en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, encargada de analizar este tipo de medidas.

Te puede interesar: Ante un eventual rechazo del DNU en el Senado, el oficialismo explora un acuerdo para aprobar parte del contenido en leyes

La resolución llegó desde la Casa Rosada durante la tarde de este miércoles. De esta manera, aumentará la presión opositora para que el tema llegue al recinto del Senado en los próximos días. De hecho, se espera un traspié del oficialismo en ese sentido y la definición pasaría Diputados, ya que los DNU necesitan el rechazo de ambas Cámaras del Congreso para quedar desactivados.

El jueves pasado, la bicameral aprobó una moción para que expusieran mañana el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; su par de Agricultura, Fernando Vilella; el titular de la cartera de Salud, Mario Russo, y autoridades de la ANSeS, entre otros.

Te puede interesar: Hoy se reúne la Bicameral que analiza el DNU: un senador del peronismo anti K advirtió que “no hay mucho más margen”

Ante la consulta realizada la semana pasada por Infobae, un diputado del oficialismo minimizó las posibilidades de que Posse o Caputo se presentaran este jueves ante la bicameral, aunque no descartó que lo hicieran otros ministros. No obstante, desde la Casa Rosada anunciaron durante la tarde de hoy que no asistirán representantes del Ejecutivo.

En tanto, ayer, el diputado macrista y vicepresidente de la bicameral, Hernán Lombardi, envió una nota al titular de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, para solicitar que “se incluya en el temario” de la reunión de mañana “el análisis de los Decretos de Necesidad y Urgencia que se encuentren pendientes de tratamiento” dictados “durante el período de gobierno del ex presidente Alberto Fernández, para ser tratados en forma cronológica”.

El jefe del bloque Pro en el Senado, Luis Juez (NA)

La misiva dirigida a Pagotto además tiene las firmas del jefe del bloque Pro en el Senado, Luis Juez; de sus pares del peronismo disidente Juan Carlos Romero y del radicalismo Víctor Zimmermann -secretario de la comisión-, y del diputado de la UCR Francisco Monti.

Te puede interesar: Los bloques neutrales en el Senado mantienen su ofensiva contra el DNU pese a la convocatoria de Milei al Pacto de Mayo

Si se sumaran a los dos diputados libertarios que integran la bicameral y a Pagotto, este pedido podría convertirse mañana en una moción y, ante un eventual empate, definiría el presidente de la comisión, es decir, el senador libertario.

Durante el mes pasado, el kirchnerismo le solicitó a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, ir al recinto para rechazar el mega DNU. Amparada por el reglamento, la Vicepresidenta no puso fecha y dilató el tratamiento del tema. La situación empeoró en los últimos días, cuando legisladores de la oposición no cristinista también pidieron sesionar para debatir la medida del Gobierno.

Bajo este escenario, Villarruel y autoridades del Senado analizaron la semana pasada -como contó este medio-, previo al discurso que dio Javier Milei para inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, la posibilidad de realizar una activación exprés de diversas comisiones para empujar leyes amigables al mega DNU como, por ejemplo, una mini reforma laboral, la declaración de la educación como servicio esencial y la ya usual disputa por alquileres, entre otras cuestiones.

El plan original que planteó la oposición anti K contemplaba agilizar las comisiones esta misma semana y sugirió al oficialismo apurar dictámenes. Por caso, una de las opciones era firmar un despacho con dos puntos laborales que frenó la justicia sobre el mega DNU: extensión del período de prueba y un nuevo cálculo de indemnizaciones. De hecho, la Corte Suprema falló sobre este último punto días atrás.

Otra ley importante para aprobar y girar rápido a Diputados -también se mueven allí, aunque de manera más desorganizada- está relacionada con la declaración de la educación como servicio esencial para arrinconar al kirchnerismo y a sus aliados, los sindicatos. También se evaluó un dictamen para derogar y retrotraer el sistema de alquileres a 2019, es decir, antes de la leyes que macristas y gran parte de la entonces oposición acompañaron entre 2019-2020, y la última vigente -antes del DNU- de Alberto Fernández.

El problema con el que se encontró el oficialismo en las últimas horas es que, para conformar todas las comisiones y ponerlas en funcionamiento, tienen que consensuar siete legisladores oficialistas y 32 de la oposición anti K, con ganas de trabajar de algunos pocos senadores y muchos otros que exigen, con aires de superioridad, estar en varios lugares al mismo tiempo, o presidencias estelares.

Con los tiempos ajustados, la jugada debatida no prosperará estos días. No obstante, Villarruel espera para el viernes tener sellado un acuerdo final para la integración de todas las comisiones, con el fin de activarlas recién la semana próxima.

Noticia en desarrollo