Mineros, petroleros y gobernadores de las provincias que tienen litio apoyaron el Pacto de Mayo

Carlos Sadir (Jujuy) Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), gobernadores de las provincias donde se encuentran las reservas de litio de la Argentina

El Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei ya cuenta con el apoyo de las principales industrias extractivas del país y de la mayoría de los referentes políticos de las provincias en donde se desarrollan. Litio, petróleo y minería tradicional se alinearon detrás de la iniciativa del Jefe de Estado para acordar un decálogo de acuerdos básicos, fundacionales, que buscan el resurgimiento de una economía estancada.

Te puede interesar: La génesis del pacto con los gobernadores: dónde y quiénes gestaron el preacuerdo con el Gobierno

En las últimas horas, a otras expresiones de conformidad por la convocatoria del sector privado, se sumó el visto bueno de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y de la Cámara Argentina de Energía (CADE), que concentra a los principales capitales que producen petróleo en el país.

CAEM difundió a través de sus canales de comunicación que la previsibilidad en el largo plazo es fundamental en el sector. “Definir un acuerdo de base es fundamental para todas las actividades productivas, dado que para el crecimiento se requieren certezas en cuestiones legales, fiscales, impositivas y económicas, tales como las que se mencionan en los puntos principales del acuerdo propuesto”, sostiene las empresas mineras.

Te puede interesar: Kicillof se puso al frente de la confrontación con Milei, entre el respaldo del peronismo y la crítica de la oposición

CADE, por su parte, consideró que la convocatoria promovida por el presidente Milei el 1 de marzo en el Congreso de la Nación, “es un paso fundamental para establecer las bases de un acuerdo nacional y un marco de previsibilidad y reglas claras y estables, que favorezcan el crecimiento y las inversiones del sector energético”.

“Todo ello redundará en mayores ingresos de divisas, incremento de la actividad, reservas y producción que impactarán positivamente en la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de todas las regiones”, agregaron.

Los gobernadores

Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca), gobiernan las tres provincias argentinas que concentran yacimientos de litio en sus salares. Los tres expresaron de distintas maneras su predisposición a dialogar. Sáenz y Sadir estarán presentes este viernes en Casa Rosada, en la reunión que iniciará el camino hacia el 25 de Mayo.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Sáenz expresó con énfasis que la convocatoria es propicia y necesaria para el futuro tanto de la gestión nacional como las provincias. “Por supuesto, si reclamamos diálogo y consenso, cómo no estar. Fuí uno de los primeros en plantear la necesidad de estas reuniones. Tenemos que gobernar”, expresó el salteño este martes 5 de marzo en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por la señal de noticias LN+.

Te puede interesar: Axel Kicillof: “Milei tiene que dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes”

El gobernador advirtió, no obstante, que no aceptará las propuestas del presidente “como si fueran los 10 mandamientos” y aseguró que las gestiones locales necesitan revertir la quita de fondos en la que avanzó la Casa Rosada. Puntualmente dio los ejemplos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los subsidios al transporte, que fueron recortados por la presidencia de Milei.

“El FONID no nos afecta a los gobernadores, afecta a los maestros. Hay que resolverlo urgente. Los maestros votaron al gobierno y eso no se dijo en la campaña”, alertó Sáenz. Además se quejó del tratamiento que reciben los subsidios al transporte. “Se castiga a las provincias pero no al AMBA”, dijo el gobernador, que pidió inversiones en infraestructura en la región porque “norte es un gigante dormido”.

El gobernador de Jujuy, Carlo Sadir, por su parte, escribió en sus redes que “espera ansioso” la convocatoria del gobierno nacional. El sucesor de Gerardo Morales dijo que si bien no recibió formalmente la invitación para asistir este viernes a la reunión que coordinaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con los ministros de Economía e Interior, Luis Caputo y Guillermo Francos, respectivamente, cuando sea convocado no dudará en asistir.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

“El gobierno nacional tiene la decisión de acomodar las variables macroeconómicas, eso está demandando ajustes fuertes y eso tiene sus repercusiones en el bolsillo de los argentinos, y en la situación económica general que ha tenido una disminución importante y eso afecta el trabajo y la producción”, señaló el jujeño.

Jalil, en tanto, no se expresó específicamente sobre la reunión del próximo viernes, aunque mantiene una postura de diálogo con el gobierno nacional. A fines de febrero, el gobernador de Catamarca valoró el encuentro que tuvo lugar en Salta con el ministro del Interior Guillermo Francos. Allí expresó: sabemos que podemos encontrar puntos en común. Los gobernadores saben que Argentina se construye desde la unidad, solidaridad y el esfuerzo equitativo de cada provincia.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca (Catamarca Web Noticias)

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

La convocatoria del presidente fue mayoritariamente bien recibida por los sectores que realizan inversiones a largo plazo, como los casos citados. En general, se destacó la “previsibilidad” a futuro. Los diez puntos que leyó el presidente Milei en el Congreso fueron los siguientes: