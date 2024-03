Diana Mondino “Si hubiera un nuevo programa con el FMI, sería exclusivamente para pensar cómo reorganizas deudas”

Diana Mondino (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían avanzar en un nuevo programa. El dato, que fue adelantado este jueves por Infobae -de fuentes oficiales- fue comentado por la canciller, Diana Mondino, quien adelantó que, de llegar a un nuevo acuerdo, “sería exclusivamente para pensar cómo reorganizas deudas”.

Tras la visita del presidente a Estados Unidos, la encargada de las Relaciones Exteriores señaló que la Casa Blanca “ha trabajado mucho en tratar de entender qué es lo que quiere hacer Argentina, y ver si eventualmente vale la pena apoyar”. Mondino resaltó que desde EE.UU “apoyaron mucho” al gobierno de Alberto Fernández para que “Argentina no se hunda”.

Agravada la crisis a casi 3 meses de iniciada la nueva gestión, admitió que el Poder Ejecutivo está pidiendo ayuda “para un desembolso adicional” del organismo multilateral de crédito “para apuntalar la economía”.

En ese sentido, al ser consultada por la posibilidad de un nuevo acuerdo, contestó: “Eventualmente, si hubiera un nuevo programa, sería exclusivamente para pensar cómo reorganizas deudas” e indicó que “puede ser” que se le pida 15 mil millones al FMI. “Se necesita que la economía pueda volver a crecer para lo cual esta retracción para bajar la inflación no te lleve puesto en la actividad económica”, justificó durante un diálogo con Jonathan Viale al aire de TN.

Mondino habló además del cepo cambiario y resaltó que “se está liberando más rápido de lo previsto”, pero aclaró que “no podes largar todo el mismo día, a la misma hora”. No obstante, señaló que “no explotaría” la economía con una liberación abrupta ya que “no hay suficientes pesos”. “Porque la única forma para comprar un dólar es con pesos y no hay tantos pesos porque se están restringiendo los pesos. Eso está generando una cantidad de cosas beneficiosas”, continuó defendiendo los recortes del ministro Luis Caputo.

El viaje del presidente a los Estados Unidos se dio días después de que Antony Blinken visitara la Argentina (Adrián Escandar)

En medio de la crisis, reconoció que “la situación de los jubilados y de personas con ingresos fijos es extremadamente precaria, terrible, no cabe ninguna duda”. Desde su visión, Mondino explicó que “los jubilados están ganando un poquito mejor que antes”, pero cuestionó a la oposición porque no dejarlos cambiar la fórmula, algo que “hubiera reconstruido muchísimo mas rápido la capacidad adquisitiva”, según consideró. En ese sentido mencionó el bono de 70 mil pesos que recibirán, aunque admitió el limitado alcance de esa decisión: “Son un poquitito de mejores recursos pero no alcanza para nada”.

La canciller indicó que “la intención” del Gobierno “es modificar el sistema jubilatorio integral”. “Hay una cantidad de gente que cobra que nunca aportó, no es justificable que ganen lo mismo que el que si hizo aportes”, protestó.

La decisión de Salta de cobrar atención sanitaria a extranjeros

Por otro lado, Mondino defendió la decisión por decreto que tomó el Gobierno salteño de comenzar a cobrar la atención sanitaria a extranjeros al decir: “Hay que empezar a establecer prioridades. Dónde vas a gastar y qué incentivos tenés para hacer las cosas de una forma o de otra. Si tenés un sistema con gasto ilimitado, sin control, se te llena de usuarios y la calidad de servicio cae. Afectas la salud de todos por beneficiar a unos pocos”.

Para la funcionaria de Milei, no cobrar atención médica a extranjeros “es una oportunidad de negocios perdida”. “En algunos casos podría haber turismo sanitario, que hay en otros países que lo convierten en un negocio para otros países”, manifestó.

En este marco, opinó también sobre el video que se viralizó en las últimas horas en el que se ve a muchos pasajeros saltar los molinetes del subte sin pagar. Pese a que se percibe como una defensora de la eliminación de impuestos, advirtió que “si dejás de pagar impuestos, con qué plata van los chicos a la universidad, con qué pagás el asfalto... Si nadie paga nada la situación va a ser compleja”.

Y planteó como alternativa pensar “cómo bajar el costo” del transporte, a partir de la quita de impuestos a bienes importados como neumáticos o a los combustibles. “Me encantaría bajar impuestos pero si no reducís el gasto primero no hay forma de bajarlos”, concluyó.