Inquietud entre diputados y senadores peronistas por la ausencia de una nueva figura que lidere el PJ nacional

Bloque de diputados de Unión por la Patria

Tras la derrota en las elecciones presidenciales del año pasado, la corona del peronismo está al alcance de cualquier mano que se le anime. El problema, según un relevamiento que realizó Infobae con diputados y senadores de distintos extractos justicialistas, es la falta de autocrítica frente al “sopapo” que les propinó Javier Milei y la ausencia de una figura nueva con vocación “real” de poder.

Los legisladores de ambas Cámaras coinciden en que el único que “asomó” la cabeza en las últimas semanas fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sobre el que consideran que aún “le falta”. En el medio, claro está, aparece una discusión constante sobre cómo resolver el problema de los últimos y largos años para el peronismo tradicional: el cristinismo.

“Al parecer no hubo un agosto, un octubre y un noviembre. Nos comimos un sopapo con una persona que hace tres años era panelista de televisión y no tiene partido. Pareciera que no hay un fin de ciclo. En el peronismo no tenés que modificar mucho, sino que tenés que hacer como que cambiás algo para que nada cambie. Es decir, no me cambies la casa, pero por lo menos dale una pasadita de pintura al frente. En ese escenario, el único que puede ser tipificado como ‘sin lastre’ es Llaryora”, resumieron desde un experimentado despacho a este medio.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

Sobre este punto, desde el Senado manifestaron: “Llaryora puede ser ‘pajarito llamador’ ya que el resto hoy no puede. Él no arrastra un bloque de granito sobre su espalda, como pasa con el resto de los gobernadores que quedaron muy pegados a las eras kirchneristas. El tema de éstos es que no pueden quedar ahora con el foco en la traición. Pero el cordobés, por ahora, no llega solo. Quizás sea una palanca para sacarse de encima al cristinismo y rediscutir, en un futuro, junto a otros que aparezcan”.

La reaparición de Cristina Kirchner movió un poco el avispero peronista. No obstante, algunos senadores calificaron de “inoportuno” el documento -en formato cadena nacional escrita- de días atrás. “Fueron 12 años armando listas con ‘levanta manos’ sin territorio. Entonces no sólo tenemos ese inconveniente, sino que, además, hay pocos gobernadores para llamar en las provincias. O no hay, o es muy discreto por ahora”, agregaron desde la Cámara alta.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres

En cuanto a Llaryora, un par de legisladores coincidieron en que el cordobés “la vio”: fue uno de los pocos que levantó primero la voz contra la Ley Ómnibus, vino al Congreso a reunirse con diputados y se dio cuenta que, como el Presidente muchas veces no calibra ante reacciones, un cruce se replicaría en escala nacional. Más allá de todo esto, el mandatario ahora se replegó en la provincia y analiza los pasos a seguir, y el efecto que tuvo su raid político y mediático en su propio territorio.

A pesar de estar en otra vereda de la oposición, varios peronistas deslizaron que otra figura interesante y sin lastre es el gobernador chubutense, Ignacio Torres, del Pro, que aplicó un camino similar al de Llaryora. Primero, sin precisar una guerra para lograr notoriedad, aunque en las últimas horas ingresó en una feroz pelea por fondos y petróleo. Además, logró esta semana un fallo de la Justicia sobre subsidios al transporte en el interior del país.

Por otra parte, la versión más tradicional del Justicialismo también criticó, desde una visión estratégica de poder, la última disputa entre Milei y el diputado Ricardo López Murphy. “¿Cómo te vas a pelear con una persona que te vota todo? ¿Lo que no es ‘sí’ es traición? ¿Por qué te ‘malquistás’ con los que te quieren ayudar? Mientras tanto, a medida que pasan las semanas sigue juntando masa crítica contra el DNU que desregula la economía”, deslizó un histórico asesor del Congreso.

Otra cuestión que no se entiende desde el peronismo es la pulsión de Milei de “tomar aire pegándole a legisladores que ya están en la lona” y seguir “sin sacar una ley”. En ese sentido, un diputado aseveró a este medio que “se necesita a alguien con capacidad y vocación real de poder; sino, nos va a seguir comiendo el Presidente” y que, con seguridad, “algún acercamiento con el kirchnerismo tendrá que generarse”.