Axel Kicillof: “Los que se dicen eficientes además son bien vagos, los decretos se los escriben otros”

Axel Kicillof contra la ley ómnibus

“No hay que elegir entre Estado o mercado, son las dos juntas. Pero siempre es más fácil firmar un decretazo o una super ley que dedicarse a laburar y a generar trabajo y generar industria. Así que esos que se dicen eficientes además son bien vagos, los decretos se los escriben otros”. Con esas palabras, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió al proyecto de ley ómnibus que el Poder Ejecutivo nacional giró este miércoles al Congreso con 644 artículos con reformas sustanciales en distintas áreas.

Te puede interesar: El DNU de Milei obligó a Axel Kicillof a cambiar su agenda: reuniones en la Gobernación y suspensión de actividades

Lo hizo este jueves al inaugurar dos nuevas empresas que se sumaron al Parque Industrial y Tecnológico (PITEC 2) de Florencio Varela. Durante el acto, el mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente local, Andrés Watson, y los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y de Trabajo, Walter Correa. Además, con la participación del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo que anunció el relanzamiento de una línea de créditos especiales para personas y empresas damnificadas por fenómenos naturales extremos. Al momento de hacer uso de la palabra, el gobernador nuevamente plantó bandera contra la política económica del gobierno nacional.

“Me toca la responsabilidad de gobernar la provincia en la que está el 52% de la industria nacional. Nuestro gobierno va a defender a la producción porque representamos a una provincia industrial: esa es la legitimidad y la obligación que tenemos”, dijo.

Te puede interesar: Cumbre del peronismo bonaerense en rechazo al DNU de Milei: se reunieron Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los intendentes

Además sostuvo: “Si defiendo a la industria es porque me votaron para eso. A mí me votaron para crear trabajo, seguir construyendo rutas, abrir más escuelas y nuevos parques industriales: desde el gobierno provincial vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios porque no queremos que cierren empresas ni se pierdan puestos de empleo”.

“Hoy se está aplicando en la Argentina un plan de ajuste clásico, que ya se realizó muchas veces en nuestro país y conocemos cuáles son sus consecuencias”, evaluó sobre las primeras semanas del gobierno de Javier Milei que incluyeron una batería de medidas para la desregulación de la economía que incluye además de la Ley Ómnibus, el DNU presentado en cadena nacional y las medidas de plano económico que anunció días atrás el ministro del área Luis “Toto” Caputo.

Te puede interesar: El Gobierno incluyó en la Ley Ómnibus un artículo que ratifica el DNU para desregular la economía

En esa línea, planteó que lo dispuesto por el Gobierno nacional “es un ajuste fiscal, monetario y una enorme devaluación. Esto se aplicó mil veces. El ajuste va sobre las provincias y creen que es para perjudicar a un gobernador. Que quede claro: nosotros inauguramos escuelas, rutas, hospitales... el ajuste que van a hacer perjudica al pueblo”, remarcó el mandatario bonaerense.

Por otro lado también sostuvo que “quedaron atrás las ideas de campaña de Banco Central y dolarización”; en alusión al plan para “dinamitar el Banco Central” e ir hacia un proceso de adopción de la divisa estadounidense como moneda de curso legal; como sostuvo el hoy presidente durante su campaña.

<b>Créditos para afectados por el temporal</b>

Además de la inauguración de dos empresas que se radicarán en el parque industrial de Florencio Varela, este jueves también se anunció una línea de crédito del Banco Provincia con tasas especiales para personas, comercios, microemprendimientos y empresas damnificadas por fenómenos naturales. “Esta es una línea de créditos por $5.000 millones que podrá ser ampliada en base a las necesidades que surjan y se podrá ejecutar de manera ágil para dar una respuesta lo más rápida posible”, señaló.

“Así como estuvimos inmediatamente en Bahía Blanca y pusimos a disposición maquinarias, alimentos y efectivos, sumamos un nuevo instrumento para asistir a quienes sufrieron las consecuencias de eventos climáticos en toda la provincia”, afirmó el Gobernador.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. La banca pública bonaerense largó créditos para afectados por el temporal

Los créditos estarán disponibles en las sucursales desde el próximo 2 de enero y serán hasta $1 millón para personas y hasta $10 millones para comercios y empresas. Con una tasa fija del 92% anual, otorgan 48 meses de plazo y 12 meses de gracia para el pago de capital, y podrán ser destinados a solventar el costo de reparación de daños materiales sufridos como consecuencia de fenómenos naturales que no hayan sido cubiertos por una compañía de seguros.

Por su parte, Cuattromo señaló que “a partir de los fenómenos naturales de la semana pasada que impactaron en toda la provincia, estamos presentando un crédito con condiciones accesibles para todas las personas y empresas que se vieron afectadas”. “Esta medida es el resultado de un banco que está al servicio de la producción y que está comprometido con la realidad de su único dueño: el pueblo de la provincia de Buenos Aires”, resaltó.