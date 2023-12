Tras la derrota ante Frigerio, el PJ de Entre Ríos renueva su conducción y busca reconvertirse como oposición

Adán Bahl y Rogelio Frigerio

Después de 20 años, el Justicialismo de Entre Ríos mira la Casa de Gobierno desde afuera. En octubre, Rogelio Frigerio le arrebató la gobernación. Y Juntos se quedó con algunos municipios que habían sido bastiones peronistas como Concordia y Gualeguaychú.

El 10 de marzo del año próximo deberá dar el primer paso para juntar los pedazos rotos y recomponerse. Ese domingo, después de siete años, tendrá internas para dirimir cargos partidarios.

“El PJ de Entre Ríos tendrá elecciones partidarias en marzo. Elevamos a la Justicia Electoral el cronograma para la realización de las elecciones partidarias, habilitando el proceso de afiliación hasta principios de febrero”, anunció esta tarde el ex gobernador Gustavo Bordet.

El actual diputado nacional fue el último presidente electo del PJ Entre Ríos. La votación fue en 2016. El fin del período ocurrió durante la pandemia, por lo que la Justicia prorrogó por un tiempo los mandatos. Ahora el partido está en una virtual acefalía.

En la carrera para conducir la estructura del peronismo entrerriano no hay, por ahora, muchos anotados.

Bordet se excluyó. En algunas declaraciones, apuntó que debería ser un dirigente con peso territorial quien quede al frente del partido. Sin embargo, sus operadores dicen que no tiene un candidato “in pectore”. “Hay personas muy valiosas capaces de producir renovaciones en nuestra fuerza política de cara a futuro”, expresó al anunciar la fecha de los comicios internos.

Los nombres en danza

El postulante natural es Adán Bahl, último candidato a gobernador. Perdió por apenas 17 mil votos ante Frigerio, siendo que a principios de año las encuestas marcaban una diferencia abrumadora a favor de Juntos.

Bahl, que dejó la intendencia de Paraná, está ahora en el llano, como dicen los políticos cuando no ocupan cargos. A diario, recibe pedidos de militantes que lo incitan a que se ubique al frente de la reconstrucción. Es, por otro lado, un referente de diálogo. No tuvo empacho para sentarse con Frigerio tras la derrota y poner a disposición su programa de gobierno.

Rogelio Frigerio y Enrique Cresto

Otro posible jugador es el intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Es un dirigente con buenos contactos con todas las facciones del peronismo. Y además gobierna una de las pocas ciudades importantes que el PJ retuvo.

Otro perfil alto es el de la ex vicegobernadora y actual presidenta del bloque de diputados provinciales del peronismo, María Laura Stratta. La dirigente no ha dicho ni que sí ni que no sobre la posibilidad de tomar las riendas del partido.

El póker se completa con Enrique Cresto, ex intendente de Concordia. Según ha dejado trascender, la conducción del PJ Entre Ríos tendría que dar mayor participación a las bases y abrirse a las minorías, que hoy están excluidas. A horas de asumir la gobernación, Frigerio visitó Concordia. Y recorrió obras con Cresto y su sucesor, Francisco Azcué (Juntos). Hay sectores del peronismo que leyeron el gesto como un movimiento que posiciona al dirigente como nexo entre el nuevo oficialismo y la oposición.

Lo que vendrá

Un condicionante central del proceso será el rumbo que tome el PJ nacional. La mayoría de la dirigencia peronista entrerriana se sentía cómoda con el liderazgo de Sergio Massa. Pero la derrota en el balotaje puso entre paréntesis el futuro político del tigrense.

El kirchnerismo, por otro lado, ha perdido fuerza en Entre Ríos. Se lo observa como un fenómeno circunscripto a la provincia de Buenos Aires.

El Justicialismo es un partido de poder. Y no está acostumbrado a ser oposición. Menos después de 20 años de gobierno. Mientras se acomoda en los zapatos nuevos, espera que Frigerio termine de delimitar su posicionamiento ante la administración de Javier Milei para saber dónde pararse.

Tiene por delante un cronograma ajustado. El 3 de febrero se cerrará el padrón de afiliados. El 17 será la fecha límite para la presentación de listas y las elecciones serán el domingo 10 de marzo. El mandato será por cuatro años. La nueva conducción deberá afrontar el armado de las elecciones de medio término y las generales del 2027.