Fuerte rechazo del PJ bonaerense al DNU de Javier Milei: “Agrava todos y cada uno de los problemas”

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció ayer un DNU con 366 artículos

Este jueves, desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, se emitió un comunicado en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), de 366 artículos para la desregulación de la economía, anunciado ayer por el presidente Javier Milei. Desde el frente bonaerense aseguran que se trata de un “decreto inconstitucional, que agrava todos y cada uno de los problemas” y que el mandatario nacional “se arroga facultades que son propias del Congreso”.

“El gobierno de Milei tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso. No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”, comienza el comunicado del PJ bonaerense.

Y agrega: “El decreto inconstitucional del presidente Milei agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

Sobre esto, advirtieron: “El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al resto de miembros de su Gobierno en el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia

Asimismo, en el texto se cita un artículo de la Constitución Nacional para explicar el alcance que tiene Javier Milei en sus facultades como presidente, las cuales consideran que excede con la publicación de este DNU. “La sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional. El presidente Milei se arroga con este decreto facultades que son propias del Congreso y que, de acuerdo al art. 29 de nuestra Constitución Nacional, ‘sujetan a quienes lo formulen, consientan o firmen la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria’”, expresaron.

Es por esto, que desde el espacio que tiene como titular a Máximo Kirchner, desaprueban la medida del nuevo Jefe de Estado: “Desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazamos tanto el decreto como el contenido de estas medidas que vienen a desregular ya no la economía, sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

“Desde este espacio, estamos profundamente comprometidos a actuar con responsabilidad para darle voz, acompañar a la multitud que se movilizó el 20 de diciembre en defensa del sistema republicano y de cada sector social y político de la Argentina”, agregaron.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazó el DNU de Javier Milei

Mientras que, en el escrito, desde el PJ bonaerense llaman a representantes de diferentes sectores a rechazar la iniciativa. “Convocamos a todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.