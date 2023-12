El gobernador de Chubut rechazó la privatización de YPF, pero adelantó que le quitará las áreas de la provincia que no explote

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rechazó la idea que continúa dando vueltas en el Gobierno de La Libertad Avanza de privatizar YPF, pero advirtió -y le transmitió al presidente Javier Milei- que le quitará la concesión de las áreas que no explote a la petrolera estatal.

Torres fue uno más de los mandatarios provinciales que este martes formaron parte de la reunión con el jefe de Estado. Si bien definió el encuentro como “ameno”, “sincero” y “descontracturado”, reveló que “hubo algunos contrapuntos” con Milei en relación a “las facultades, la Ciudad de Buenos Aires y el subsidio al transporte”. “Hablamos de la realidad de todas las provincias y de lo que se viene, que es lo que genera más incertidumbre”, agregó.

Entre los temas que se tocaron también estuvo la explotación de YPF en las provincias. Torres considera que “sería absurdo” privatizar la petrolera estatal “cuando vale menos de la mitad de lo que debería valer”. “Hablé con Horacio Marin (presidente de la compañía) y lo ratificó, pero hay áreas que YPF no está explotando en este momento y las provincias que somos dueñas de nuestros recursos si YPF no explota esas áreas se las vamos a quitar, privatizada o no”, anunció.

“Se lo dijimos a Milei y la respuesta fue ‘veámoslo con la gente de Energía y con el presidente de YPF”, reveló. “Sería absurdo tener áreas sin explotar, las tenga YPF o cualquier otra empresa, nosotros tenemos que generar divisas, exportar, no debería tomarlo mal el Gobierno ni la propia empresa”, justificó.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el gobernador de Chubut cuestionó a anteriores gobiernos provinciales “sumisos al Gobierno Nacional -o aplaudidores- que decían ‘no le vamos a sacar las áreas a YPF porque es la empresa de bandera’”: “Nosotros priorizamos el trabajo a la demagogia de la ‘soberanía energética’”.

FOTO DE ARCHIVO: Una bandera flamea fuera de la sede cenrtral de la petrolera argentina estatal YPF en Buenos Aires, Argentina February 10, 2021. Picture taken February 10, 2021. REUTERS/Matias Baglietto

En este marco explicó que la concesión implica dar un presupuesto de inversión y explotar el área, “si no la explotás es trabajo que no se está generando en una provincia que necesita generar trabajo”. “Si YPF no va a explotar esas áreas, vamos a abrir el juego para que entren otras empresas”, advirtió.

Torres enfatizó que “no avalaría bajo ningún punto de vista” la privatización de la petrolera en estos momentos: “Vale alrededor de 6 mil millones de dólares, tendría que valer tres veces más por lo menos”.

Ganancias y el DNU para desregular la economía

En la reunión de este martes, Milei les confirmó que buscará dar marcha atrás “de manera transitoria” con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias aprobada durante la anterior gestión. En este marco, Torres pidió que se contemple un mínimo no imponible más alto, “que se contemplen zonas desfavorables” como Chubut, “en el caso que el Gobierno Nacional decida avanzar en retrotraer la medida”.

“Más allá del equilibrio fiscal que todos apoyamos, hay una discusión que tiene que darse: la descentralización de las arcas. Hoy la matriz fiscal es regresiva, distorsiva, asfixia a la producción y al trabajo, pero los últimos impuestos que se crearon en los últimos años todos se recaudan íntegramente por las arcas nacionales. Sería un buen gesto empezar a federalizar la matriz fiscal”, consideró.

Consultado sobre el Decreto para desregular la economía que Milei anunciará este miércoles al mediodía, Torres se mostró con cautela. Aclaró que antes de opinar, hay que leerlo, y si bien coincidió con “algunas” medidas que trascendieron “como la reforma laboral”, más allá de objeciones “el Gobierno necesita un gesto de acompañamiento en esta primera etapa”. “No hay que salir a parar y trabar todo porque la Argentina no resiste otra frustración”, concluyó el gobernador de Chubut.