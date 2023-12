En Diputados se preparan para iniciar las sesiones extraordinarias recién en enero

Cámara de Diputados de la Nación

La Cámara de Diputados de la Nación está desierta. Muy pocos legisladores transitan los pasillos entre uno y otro despacho y esto se debe principalmente a que el ímpetu que había mostrado La Libertad Avanza para el llamado a sesiones extraordinarias y que repetía que ya tenía el paquete de leyes listo para mandar el 11 de diciembre, fue diluyéndose con el paso de los días y hoy, cuando solo quedan siete días hábiles para fin de año, aún no hay una convocatoria formal.

“Estábamos esperando el llamado y el temario pero eso nunca pasó. A eso se le suma que los legisladores de LLA tampoco tienen en claro cuál será el paquete de leyes que van a mandar, entonces no podemos conversar ni adelantar nada”, explicó una alta fuente de Unión por la Patria. “Sólo quedan siete días y entre las fiestas va a ser imposible juntar a los legisladores”, agregó.

Tampoco les conviene a esta altura que se llame a sesiones a los diputados libertarios. Es, por costumbre, que el bloque oficialista tenga primero los proyectos junto a los lineamientos del Poder Ejecutivo con el fin de avanzar en una estrategia parlamentaria frente al resto de los bloques. Sin embargo, esto no sucedió y el desconocimiento hoy es parejo para todos los bloques.

A esto se le suma que hay algunos proyectos que se supone que quiere enviar el Ejecutivo que aún no están definidos. El mejor ejemplo de esto es Ganancias: el Gobierno quiere volver a reimplantar el impuesto para los trabajadores y está buscando los votos para hacerlo. En ese sentido, y teniendo en cuenta que es un impuesto coparticipable, el encuentro de este mediodía entre el presidente Milei y los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es fundamental para conseguir los votos.

Martín Menem (Maximiliano Luna)

Mientras los legisladores esperan, el único movimiento que se observa es el intento de armar bloques más fuertes en una Cámara de Diputados fragmentada. En ese sentido, los bloques que muestran una mayor representación provincial avanzan en un armado propio que les dé músculo dentro y fuera del recinto.

Así es que el bloque Cambio Federal, que encabeza Miguel Ángel Pichetto y que contiene nueve diputados -Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Francisco Morchio y Jorge Ávila- está en conversaciones con sus pares de Innovación Federal -que también son nueve- y los cuatro de Hacemos por Nuestro País. La intención de estos 22 diputados es armar un interbloque que tenga características dialoguistas pero con una mirada federal ya que varios de estos diputados tienen terminales con los gobernadores.

Todos buscan un armado propio teniendo en cuenta que lo que hasta hace poco era el centro de la oposición ya no existe más. Juntos por el Cambio ya no funciona como interbloque y sólo una parte definió seguir trabajando en conjunto. Los radicales y la Coalición Cívica definieron una mesa de trabajo, mesa de la que no participa el PRO.

Este juego de reordenamientos también tiene que ver con la representación en las comisiones. Los diputados votaron que la representación se va a definir por el sistema D ́hont, algo que hace que el bloque de Unión por la Patria tenga un piso de 40% de presencia en cada una de las comisiones.

Mientras se espera el llamado a sesiones extraordinarias y el listado de proyectos de ley -o uno solo, si es un proyecto “ómnibus”, como hizo saber en algún momento el Ejecutivo- los bloques van adelantando a la presidencia de la Cámara de Diputados, al diputado Martín Menem, el listado de las comisiones en las que cada uno quiere participar.