Matías Morla: “Creo que Diego hubiera votado en blanco”

Video: Morla analiza a quién hubiera votado Maradona

“Creo que Diego hubiera votado en blanco”, aseguró Matías Morla, abogado y amigo de Diego Maradona en sus últimos 8 años de vida.

En un reportaje concedido a Esteban Trebucq en A24, el letrado recordó que el astro futbolístico era fanático de Cristina Kirchner. “Diego era Cristina, pero no sé si hubiera votado a (Sergio) Massa”, evaluó.

Y desarrolló: “Dólar, inflación, robos, la campaña del miedo… aunque tuviera tendencia peronista, no sé si hubiera estado conforme con el gobierno anterior”.

Matías Morla junto a Diego Maradona

La entrevista no sólo giró en torno a la figura de Maradona. La seguridad y la Justicia son dos temas a los que el próximo gobierno deberá prestarles mucha atención y Morla es un especialista en la cuestión.

“Hoy la calle está tomada por los delincuentes, no la tiene la Policía. Pero estoy seguro que eso va a cambiar. Patricia Bullrich va a trabajar en serio y tiene el apoyo del presidente, eso es clave. Ella sabe de lo que se trata, trabaja en favor de la gente y en contra de los delincuentes”, dijo el abogado.

Por otra parte Morla hizo referencia a la cantidad de casos que llegan a su estudio jurídico y que son producto de la inseguridad que a diario castiga al conurbano. “A la gente en el conurbano no le importa el dólar, la brecha, la situación económica. Lo que le importa es que el hijo vuelva del colegio, que no le maten a un familiar”, aseguró.

En ese sentido, dijo que la victoria de la Libertad Avanza también fue consecuencia de la inseguridad que se vive en las calles. “Hubo una desconexión total de los dirigentes con la gente. Por eso ganó Milei, porque la gente se cansó. Y hoy lo que hay que recomponer es la relación de la Policía con los jueces. Porque no puede un Policía que mata a un delincuente tener que dar explicaciones. Eso hace que no quieran actuar. La ley debe proteger a la Policía y no a los delincuentes”, aseguró Morla.

El abogado habló muy bien del nuevo Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de quien aseguró: “A Cúneo nadie le va a negar su experiencia, su trayectoria. Es un profesional del derecho penal y entiende como pocos lo que hay que hacer porque caminó los Tribunales. Lo primero que va a hacer es recomponer la relación con la Corte. ¡Cómo se entiende que el Gobierno se pelee con el máximo Tribunal! Es increíble”, dijo. Y agregó: “Es un error de interpretación, porque todos terminamos en la Corte. Y la Corte te espera. Es una aberración jurídica lo del Juicio Político a la Corte, es algo que no iba a caminar jamás y solo sirvió para desviar la atención”.