“Hay gente muerta que, claramente, cobra sin trabajar”: Diana Mondino advirtió por la falta de controles en el empleo público

Diana Mondino: "Hay muertos en el Estado que claramente cobran sin trabajar"

Apenas un día después de la asunción del presidente Javier Milei, uno de los temas en los que el nuevo Gobierno afirmó que pondrá el foco es en el gasto público. Y, en ese marco, la plantilla de empleados públicos estará bajo la lupa. En ese marco, la canciller, Diana Mondino, dejó un dato preocupante.

Te puede interesar: Frente a los enviados de Joseph Biden a la asunción, Javier Milei ratificó su interés de establecer una alianza estratégica con Estados Unidos

En una extensa entrevista con LN+, en la que repasó varios aspectos de la actualidad, principalmente el económico, la funcionaria evitó anticipar cuál será el precio del dólar, una vez que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anuncie las medidas, que se estima será esta tarde. Además, ratificó que no habrá controles de precios porque, afirmó, si un producto está muy caro, no lo van a comprar.

“Si una persona cobra y no parece, ¿te parece mal que esa persona esté?”, comenzó la canciller cuando fue consultada sobre cuál iba a ser el parámetro para “reducir la planta del Estado”. Fue ahí cuando Mondino continuó y dejó un dato polémico: ¿Hay gente que puede trabajar en su casa? Eso es indudable. Muchísimas funciones se podrán llevar a su casa en determinadas circunstancias. Pero gente que cobra sin trabajar. Muertos que cobran claramente sin trabajar…”

Te puede interesar: Javier Milei designó a su rabino como embajador de la Argentina en Israel

En ese momento, el periodista Luis Majul le preguntó si realmente había personas muertas que seguían cobrando como empleados públicos: “Preguntale a la familia. Se supone que alguien lo chequea eso, sí, se supone”, ratificó la canciller.

Manuel Adorni: "El empleo militante va a dejar de existir"

Ayer, tras la primera reunión de Gabinete del nuevo Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “se habló de la necesidad de hacer un inventario general, no solo de bienes, sino también con el estatus de todo el personal”. “Se van a revisar cada una de las contrataciones, en virtud de encontrar irregularidades; cada uno de los contratos vigentes”.

Te puede interesar: La letra chica del primer DNU de Javier Milei: menos ministerios y luz verde para el ajuste y privatizaciones

Más temprano, en su primera intervención ante la prensa, Adorni también había hecho referencia al reordenamiento del Estado. “El empleo militante no va a existir más”, advirtió al hablar sobre los recortes en la planta estatal. “La gran mayoría de la gente que trabaja en el Estado es válida y necesaria”, indicó, pero sostuvo que se buscará desplazar a los que “ocupan una silla sin aportar nada y cobran un sueldo que pagamos todos”.

Los anuncios económicos de Caputo

Mondino también fue consultada por la situación económica y el fuerte aumento de precios que se viene registrando en distintos rubros en los últimos días. La funcionaria dijo que eso les preocupa “muchísimo”, aunque ratificó que no piensan en imponer controles de precios.

“Nosotros creemos que los precios los podemos determinar desde el Gobierno. Si alguien pone un precio muy caro, nadie le va a comprar. ¿Por qué en algunos países del mundo, o en Argentina mismo, estas empresas no subían los precios así?. Si la gente no tiene plata en los bolsillos no va a comprar cosas muy caras”, sostuvo.

Asimismo, explicó por qué en los últimos días, principalmente el fin de semana, hubo largas colas en los supermercados con personas que intentaban anticipar compras. “La gente tiene miedo que las cosas suban, entonces vas a apurarte a comprar antes de que no te alcance para comprarlo”.

Si bien dijo que no podía anticiparse a los anuncios, Mondino analizó algunos aspectos de la economía que viene y de lo que puede pasar con el dólar.

Diana Mondino, al llegar a la Casa Rosada en el primer día del Gobierno de Javier Milei. Foto: Franco Fafasuli

En ese sentido, admitió que “todo va a subir con esta inflación, también el dólar”, y si bien dijo que no sabe a cuánto va a estar, aseguró que va a ser el que determine el mercado.

“No sé cuál es el precio del dólar, es el que el mercadoo vaya a definir. Tal vez no podés dejar el precio del dólar instantáneamente libre. Sabemos que no se le puede fijar el precio a nada, ni a la lechuga, ni al tomate, ni al dólar. Es lo que el mercado defina”, dijo Mondino, aunque aclaró que no se puede “soltar todo al mismo momento, porque nadie puede saber a qué atenerse”. Así, dijo que “del cepo no se puede salir mañana”, pero adelantó que, tal vez, eso ocurra “muy pronto”.

“Las medidas van a tener que ser de shock todas. Del cepo no puedo decir nada igual. Pero el punto es que las medidas tienen que ser coherentes. Tenemos que dejar que naturalmente la gente vaya tomando sus decisiones. No puede ser que sea el Gobierno el que te diga qué hacer”, añadió.