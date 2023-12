Waldo Wolff habló sobre la postura que tomará frente a los piquetes en la Ciudad: “No tenemos miedo de hacer cumplir la ley”

El dirigente del PRO, que asumirá como ministro de Seguridad porteño, adelantó detalles de la impronta que buscará darle a la gestión para que CABA deje de ser “la capital del piquete”

A horas de jurar como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente del PRO Waldo Wolff, dio detalles de cómo buscará gestionar para intervenir en las manifestaciones que a diario -desde hace años- sufre la Capital Federal.

El actual secretario de Asuntos Públicos de CABA celebró la llegada de Javier Milei al Gobierno, con quien espera cooperación para aplicar las políticas de seguridad en su jurisdicción, algo que en principio le facilitará su relación con Patricia Bullrich quien desde la semana próxima será su par a nivel Nacional. “Se viene un nuevo país, esto es algo inédito. Un presidente que reivindicó ser liberal, algo que hasta hace unos años era denostado, y él lo defendió como panelista en los canales de televisión y el domingo va a asumir”, destacó.

No obstante reconoció el poco poder que tendrá el líder libertario en el Congreso y la crisis económica que le tocará enfrentar, con lo cual “se viene un país que no tiene otra alternativa que salir adelante con un ajuste, con un sinceramiento de lo que está ocurriendo, terminando de mentirnos y llamando las cosas por su nombre”. “Un país donde va a haber que hacerse cargo”, agregó.

“Este es uno de los motivos por los cuales acepté el pedido de Jorge Macri” para asumir al frente del Ministerio de Seguridad porteño. “Entiendo que es el momento. Los de nuestra generación no tenemos otra vuelta en la calesita para ver el cambio, los más grandes están cansados y los más chicos que nos guiaron van a tener que hacer su familia, su patrimonio, sus estudios... es el momento de nosotros poner el cuerpo”, continuó.

El próximo 20 y 21 de diciembre se recuerda un nuevo aniversario de los días mas duros de la crisis política, social y económica de 2001. Fecha que coincidirá con los primeros días de gobierno de Milei a nivel nacional y de Macri en la Ciudad. Frente a las protestas que anticiparon que harán movimientos sociales y líderes sindicales, Wolff respondió: “Viene una época de cambio, muchas cosas las sabemos, muchas no, muchas las estaremos analizando bien y muchas las descubriremos. No se resuelven ni en un día, ni solo, ni con una sola acción. Venimos en la Ciudad de Buenos Aires de estar 4 años con un gobierno (Nacional) hostil, donde nos sacó la coparticipación, cerró las escuelas, liberó los accesos, generando un conflicto social enorme con un conurbano que nos rodea con una pobreza extrema”, planteó resaltando que “la Ciudad no es ajena a la situación económica” del país.

En este marco, en diálogo con A24 señaló que “necesita” del Poder Ejecutivo Nacional, con el cual mantendrá una reunión la semana que viene, adelantó: “Vamos a requerir un trabajo en conjunto con Bullrich”.

Wolff junto a Patricia Bullrich

Si bien aclaró que “no se puede” prohibir el ingreso de manifestantes a la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que “no se puede entrar con elementos contundentes ni con micros que no cumplen las condiciones (de circulación)”.

“Vamos a pedir la ley de reiterancia para que aquellos que infringen la ley reiteradamente puedan ser sancionados. Con el Ministerio Público Fiscal se le labra una infracción al que corta la calle la primera vez, luego una segunda vez, y a la tercera tiene que esperar el debido proceso preso”, anticipó.

“Hay una decisión de hacer cumplir la ley, para eso hay que documentarlo y no tener miedo. No tenemos miedo de hacer cumplir la ley. Vamos a hacer cumplir la ley, no de un día para el otro, no con medidas espasmódicas sino con medidas sostenibles”, enfatizó.

En ese sentido le solicitó a Milei que cumpla con lo prometido en campaña y quite a los dirigentes piqueteros que ofician de intermediarios con los beneficiarios de los planes sociales.

“Estamos convencidos que si el Ministerio Público Fiscal labra las actas que corresponde, si la ley de reiterancia se aplica, si con las fuerzas federales en conjunto logramos controlar los accesos y si quitamos los intermediarios vamos a ser una ciudad normal con las manifestaciones que tiene una ciudad normal, y no siendo la capital del piquete”, concluyó Wolff.