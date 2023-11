Repudian un acto de la izquierda en el Congreso para avalar el terrorismo de Hamas

Dirigentes del FIT marcharon en solidaridad con Palestina. Foto: Periodismo de Izquierda

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de declaración para repudiar una audiencia pública organizada por el Frente de Izquierda en el Congreso en el que se calificó a Israel como “Estado terrorista” y se defendió el ataque del grupo Hamás del pasado 7 de octubre. El escrito fue acompañado por varios legisladores.

Te puede interesar: Pasó en la TV: la liberación de rehenes en Gaza, la palabra de Diana Mondino y el plan de Andrés Ibarra para La Bombonera

Ajmechet acusa al bloque del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad de calificar de “Estado terrorista a Israel y de imponer el terror al pueblo palestino”. A su vez, continúa el proyecto, “se reivindicó el ataque terrorista del grupo Hamás sobre miles de civiles israelíes así como también se reprodujo un video de un representante del Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP), considerado una organización terrorista por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea”.

“En el Congreso de la Nación, en la casa de todos los argentinos, la izquierda organizó una reunión en la que reivindicó el ataque de Hamás del 7 de octubre. Están defendiendo a una organización terrorista. Están justificando el asesinato de miles de civiles”, escribió Ajmechet en su cuenta de X, antes Twitter.

La legisladora dijo además que la posición de la Izquierda “duele” y que “además es peligroso”. “Están defendiendo a una organización que quiere eliminar a los judíos de todo el mundo. Son peligrosos y lo que se debe hacer es condenarlos, no justificarlos y defenderlos”.

Te puede interesar: Quiénes son las cinco mujeres argentinas que fueron liberadas por Hamas

En su proyecto, la diputada le pide además a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, que “tome las medidas pertinentes para que no vuelvan a ocurrir dichos eventos que legitiman el accionar terrorista en el Congreso de la Nación”. La nota lleva la firma, además, de Cristian Ritondo, Karina Banfi, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lombardi, Ana Clara Romero, Gabriela Lena, Mariana Stilman, María Sotolano, Fabio Quetglas y Mariana Zuvic.

Fuerte cruce con Romina Del Plaá

El proyecto de Amejchet generó un fuerte cruce en X con Romina Del Plaá, diputada de la izquierda.

Te puede interesar: Danielle y Emilia Aloni, familiares de argentinos, están entre los rehenes liberados de Hamas

“¡Qué vergüenza este proyecto de Sabrina Ajmechet! Está claro que alguien así no puede presidir la comisión de libertad de expresión. Debería escuchar la audiencia ¡rebalsada! de personalidades de DDHH y organizaciones que denunciaron el genocidio del Estado de Israel”, escribió la dirigente del Partido Obrero.

Rápidamente, la diputada de Juntos por el Cambio le respondió: “No te equivoques, Romina. Yo presido la comisión de libertad de expresión y creo en el libre derecho de todos a expresarse. También creo que uno tiene que hacerse responsable de las cosas que dice. El antisemitismo es un delito y el antisionismo es la forma actual en la que a muchos se les hace sencillo ser antisemitas”.

Y agregó: ¿Por qué están en contra de la existencia de Israel? ¿Les molesta la única democracia de la región? ¿El único país de medio oriente en el que las mujeres y el colectivo LGTBI tienen derechos y pueden vivir libremente? ¿El único país que tiene libertades y Estado de derecho? ¿Por qué piden por una Palestina del río al mar? Eso no es un conflicto territorial, es la búsqueda de eliminación del Estado de Israel. No piden la eliminación de ningún otro país del mundo. Solo de Israel, el país que ha servido de hogar para todos los que, después de sobrevivir al holocausto, no tenían a dónde ir”.

El cruce en Twitter entre Del Plaá y Ajmechet

“Defienden a Hamás, que quiere la exterminación de los judíos. ¿Cómo no sentirme amenazada cuando, en nuestro congreso nacional, están defendiendo a una organización que quiere exterminarme? ¿Cómo ignorar que el antisemitismo está creciendo en nuestro país y que hoy los chicos no pueden ir a escuelas judías utilizando sus uniformes por cuestiones de seguridad? Uds tienen el derecho de decir lo que quieran, la libertad para expresarse. También tienen que hacerse cargo de las consecuencias de lo que hacen, porque cometer un delito -y, de nuevo, ser antisemita es un delito-, tiene consecuencias”, continuó Ajmechet.

Sin embargo, Del Plaá redobló la apuesta y defendió su posición: “No me equivoco. Miles y miles de palestinos asesinados sin piedad alguna, miles de presos, jóvenes e incluso niños, sin derecho alguno a la defensa, de ese pueblo estamos hablando. Es evidente que quieren callar a quienes en el mundo entero defendemos al pueblo palestino”.

Desde el ataque del grupo terrorista Hamás el 7 de octubre, que dejó cientos de muertos y heridos, la Izquierda en Argentina mantuvo su posición de cuestionamiento a Israel y a su Gobierno por la situación de Palestina. Incluso durante el debate previo a las elecciones generales del 22 de octubre, la candidata presidencial Myriam Bregman tuvo polémicas frases que generaron un amplio repudio.

La dirigente del Frente de Izquierda dijo durante su participación que “duelen las víctimas civiles” del salvaje ataque de Hamas a Israel, pero, enseguida, agregó que “ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel, de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino”.

Esa postura fue señalada como uno de los hechos que dejó el segundo debate presidencial. Al respecto, para el CSW, “la candidata presidencial Myriam Bregman ayer dejó claro que su sector responsabiliza a las víctimas de la mayor comunidad judía del mundo que el ataque de Hamas le infringió el fin de semana”.

También el bloque del Frente de Izquierda en Diputados reivindicó los atentados terroristas de Hamás. “No caben dudas de que fue esta política (la del gobierno de Israel) la que lleva a la desesperación a la población palestina. Por eso nosotros, como fuerza política, reivindicamos de forma incondicional el derecho a la rebelión del pueblo Palestino contra esta opresión de décadas”, enfatizó Del Plá durante una sesión el 10 de octubre.

El comunicado del FACA en contra del acto

El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) emitió un documento en el que repudió el acto realizado por dirigentes del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), a quienes acusaron de llevar adelante una campaña antisemita.

“Desde el 7 de octubre de este año, los dirigentes del FIT vienen realizando actividades en redes sociales, universidades e instituciones públicas con el fin perverso de instalar que Israel es un Estado asesino que impone el terror sobre el pueblo palestino. Esa falacia se inscribe en la narrativa antisemita que incentiva la discriminación y el odio hacia los judíos y niega el derecho de Israel a existir”, redactaron en el comunicado.

En este sentido, señalaron que con sus acciones justifican y defienden la masacre y los secuestros perpetrados por la organización terrorista Hamás sobre miles de civiles en Israel. Asimismo, los señalaron por utilizar a sus movimientos estudiantiles para “incitar a la violencia y la discriminación” y por tener expresiones de banalización del Holocausto.

El comunicado de FACA por el acto del FIT

“Desde el FACA condenamos la narrativa antisemita que se quiere instalar. Cuando se repite que Palestina existe ‘desde el río hasta el mar’ están llamando a la eliminación del Estado de Israel. Cuando defienden a la organización terrorista Hamás, están a favor del exterminio de todos los judíos. Los ataques actuales son contra el único Estado judío del mundo que, además, es la única democracia liberal de la región. Por eso volvemos a afirmar el antisionismo es antisemitismo. Los que buscan que no exista una patria segura para los judíos son antisemitas”, enfatizaron al respecto.

Y añadieron: “Denunciamos las expresiones de odio y la discriminación. Denunciamos las narrativas falsas que desinforman con el único fin de incitar a la agresión. Vamos a seguir trabajando para la construcción de una sociedad plural y diversa. Por eso, condenamos el antisemitismo sistemático del FIT”.

El comunicado concluye: “A partir de estos hechos flagrantes, que buscan generar discriminación y agresiones morales y físicas en contra de la comunidad judía argentina, pedimos a las autoridades de los tres poderes del Estado que tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables y promover campañas de interés público que combatan el odio y la desinformación”: