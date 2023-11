Frigerio puso en duda el pago del aguinaldo en Entre Ríos y Bordet salió al cruce: “Los fondos están garantizados”

Hace una semana, el mandatario saliente y su sucesor se reunieron para comenzar a planificar la transición. Fue antes de los cruces por el aguinaldo (X @frigeriorogelio)

La transición entre Rogelio Frigerio y Gustavo Bordet no está terminando de la mejor manera. El electo gobernador de Juntos afirmó que la situación de la caja provincial no es la que relata su antecesor y se puso en la cola de los gobernadores que afirman carecer de recursos para afrontar el pago del medio aguinaldo en diciembre.

La culpa, según Frigerio, es de las medidas tomadas sobre Ganancias e IVA por Sergio Massa en el último tramo de la campaña electoral. “Esa baja de impuestos afectó a la coparticipación, lo que implica que a todas las provincias nos falta una masa salarial, y eso nos complica el pago de sueldos y del aguinaldo. En nuestro caso, además, tenemos un vencimiento de deuda en dólares. Me dicen que no están los recursos, así que veremos cómo los afrontamos”, afirmó Frigerio en declaraciones a Radio Mitre.

El vencimiento de deuda en dólares que menciona el gobernador entrante se producirá el 8 de febrero. Será el primero de pagos en concepto de amortización anual de intereses y capital del bono externo por u$s 500 millones que emitió Entre Ríos en 2017. Este título fue refinanciado en 2021. El grueso de los pagos se acumularán entre el 2024 y el 2027 durante la administración del ex ministro del Interior.

En la vereda de enfrente, Bordet le retrucó: “Tenemos asegurado el pago de aguinaldo y sueldo. Está garantizado con fondos propios”, dijo este mediodía tras la reunión de mandatarios justicialistas en el Banco Provincia.

Ayer había dicho a medios locales que además de las remuneraciones, dejaría recursos para afrontar “el 80% del pago del primer vencimiento de la deuda en dólares. Es un hecho inédito. Es la primera vez que en un traspaso se deja un fondo de ahorro de u$s 47 millones para el gobernador que viene”.

Frigerio insistió: “Según me cuentan los funcionarios de la provincia, hoy los recursos para el pago del aguinaldo no están, así que va a depender mucho de la recaudación de diciembre”.

Bordet recogió el guante y le marcó la cancha. “Uno tiene que hacerse cargo de las cosas. Hay que asumirlas. Nunca es fácil. Se gobierna todos los días y hay que estar detrás de los problemas, enfrentarlos y resolverlos. A mi no me tocaron épocas fáciles. Al comienzo de gestión no podía dormir porque no sabía cómo iba a hacer para cumplir con los salarios”, recordó.

Pero luego le dio la derecha en cuanto al reclamo de la Provincia a la Nación por la baja de los fondos coparticipables. “Hubo medidas que tomó el gobierno nacional y que fueron votadas en el Congreso, como la eliminación de la cuarta categoría de ganancias que es coparticipable en un 50%, que produjeron un gran desfasaje en las arcas de todas las provincias. Estoy dispuesto a trabajar con el gobernador entrante codo a codo para que se restituya el derecho coparticipable”, sentenció. Bordet ocupará desde diciembre una banca como diputado nacional.

Las declaraciones de esta mañana de Frigerio son las segundas del mismo tenor que realiza en los últimos días. El fin de semana había comentado lo mismo en Radio con Vos. Que el gobernador de Entre Ríos haga su reclamo en medios capitalinos es toda una señal de que los destinatarios no son solo los entrerrianos que tienen en riesgo sus ingresos, sino también los futuros funcionarios de la administración de Javier Milei que necesitará los votos de los diputados de las provincias para aprobar leyes en el Congreso.

Consecuencias

Mientras, los gremios estatales y docentes entrerrianos están reclamando una recomposición que permita que los sueldos le ganen a la disparada inflacionaria.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para este miércoles 29 y jueves 30. Es en disconformidad con el incremento del 8,3% a pagarse con los haberes de noviembre propuesto por la administración de Bordet para el último tramo del año.

Lo mismo hará el principal gremio docente, AGMER, que llamó a un cese de actividades para este miércoles y jueves y sumó otro día de inactividad para el 5 de diciembre. Los maestros exigieron en la mesa paritaria una recomposición del 10% para octubre e igual porcentaje para noviembre y diciembre. La intención es superar en al menos un 7% el incremento de precios. Los docentes técnicos (AMET) también se sumarán a las dos primeras jornadas de la medida.

Esta será la segunda tanda de protestas de docentes en las últimas semanas. Tras un 2023 sin medidas de acción directa y con paritarias permanentes, la paz se quebró luego de las elecciones del 22 de octubre y ya con Frigerio electo gobernador. La primera huelga fue convocada por el Frente Gremial Docente (que incluye además a UDA y los privados de Sadop) para el 6 y el 9 de noviembre. El eje del reclamo fue el mismo que se mantiene hasta el momento.

Los paros se contabilizarán en el gobierno de Bordet. Pero son también un tiro por elevación a Frigerio.