Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron para recomponer el espacio y trabajar con el próximo gobierno

Los 10 gobernadores de JxC se reunieron y hablaron de condiciones para garantizar la gobernabilidad a Milei

Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este mediodía en la Casa de Mendoza, en la Ciudad de Buenos Aires, para analizar el panorama político y unificar posturas luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje. Buscan consolidar un polo de poder que tome las riendas del liderazgo de la oposición y tiendan puentes para reconvertir a la coalición, tras la ruptura luego de las elecciones. El encuentro funcionó como escenario para garantizar una foto política que les permita marcar la cancha y mostrarse concertados de cara a la nueva Presidencia del libertario.

En el encuentro, que comenzó minutos después de las 13 y se extendió por cerca de dos horas, participaron el anfitrión Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) acompañado por Gerardo Morales - mandatario saliente -, Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis). Pese a los rumores que circularon en la previa, no participaron en la reunión ni Milei ni ningún emisario de su equipo.

Guillermo Francos, quien asumirá como ministro del Interior en el gabinete del presidente electo, ya se reunió individualmente con algunos de los dirigentes de distintos distritos. Fueron reuniones privadas, con estricta reserva, durante el proceso electoral. De todos modos, aún no definieron si se reunirán con el Presidente electo. De ahora en más, será el Jefe de Estado quien los convoque -o no-, por una cuestión institucionalidad. Un gobernador puede pedirle una audiencia al Presidente, pero es éste quien la concede y fija los plazos en virtud de su agenda. En ese sentido, no se descarta que exista un encuentro con el Jefe de Estado electo en los próximos días.

La Liga de gobernadores Juntos por el Cambio se reunió hoy en la Casa de Mendoza en Buenos Aires

Los gobernadores conocen que Milei no tiene respaldo legislativo suficiente para imponer su agenda en el Congreso y avanzar hacia las reformas que pretende implementar. Antes de la reunión, los mandatarios concedieron declaraciones a la prensa y dieron indicios en ese sentido, aunque aclararon que consenso implica diálogo.

“Juntos por el Cambio se está reconvirtiendo y los 10 gobernadores son una genuina representación de eso y queremos contribuir con el país interactuando con el futuro gobierno nacional”, expresó Cornejo al ingresar a la reunión. “Argentina tiene necesidades de reformas económicas fuertes”, agregó el gobernador electo y, de inmediato, aclaró: “Pero las reformas tienen que tener consenso político y el consenso hay que construirlo y conversarlo”.

En esa línea, Maximiliano Pullaro, su par radical santafesino, explicó que el objetivo de la reunión era apostar a “ponernos de acuerdo en una mirada institucional y acompañar los cambios que los argentinos eligieron”. Respecto a un posible cónclave con Milei, sostuvo que no está previsto, pero señaló: “Si somos convocados por el Presidente, por su puesto que vamos a estar”.

Ganancias, eje de la preocupación de los gobernadores

Milei sabe que cuenta con una herramienta clave para negociar con los gobernadores y es, centralmente, la ley que impulsó Sergio Massa para reformar el Impuesto a las Ganancias y eximir del pago de ese tributo a los trabajadores alcanzados por la cuarta categoría. Se trata de un impuesto coparticipable y que, en consecuencia, la modificación afectó a las arcas provinciales.

Los mandatarios pretenden que Milei revea la situación o, bien, que disponga algún tipo de compensación para suplir la pérdida que padecieron producto de esa medida que implementó el Gobierno saliente. Del mismo modo, planean discutir en general una especie de nuevo pacto fiscal y el uso que hará el flamante Jefe de Estado de recursos como los Aportes del Tesoro Nacional, que son discrecionales.

Los gobernadores evalúan que la nueva etapa implicará también un cambio en el federalismo fiscal. Milei anticipó que planea hacer un fuerte ajuste fisca, de cerca de 15% del Producto Interno Bruto.

Noticia en desarrollo...