Internado, Gerardo Morales le respondió a Milei por sus dichos sobre el “Estado presente”

Gerardo Morales cruzó a Javier Milei por sus dichos sobre el "Estado presente"

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, reaccionó con dureza mediante una carta abierta, ante una crítica que planteó el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, cuando fue internado en una clínica porteña por una infección. El líder libertario había publicado una frase mordaz contra el dirigente radical el día que ingresó a un centro de salud privado: “Aquí el defensor de la salud pública y el Estado presente”, escribió.

“Voy a hacer un alto en mi internación y algunos estudios médicos que me estoy haciendo, para decirte algunas cosas. La verdad Javier Milei: no entendés nada. Es una lástima. No me molesta tanto tu alegría frente a una situación de salud de un adversario político. Lo que me preocupa es que sigas negando la necesidad de un sistema de salud y educación pública, así como el concepto de Estado presente para el pueblo argentino al que vos aspirás a conducir”, afirmó.

En un mensaje que se publicó por X, la misma red social en la que se difundieron las críticas del candidato presidencial, Morales advirtió: “El concepto del Estado presente y de la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y educación publica, tiene que ver con que más de la mitad de los argentinos o son indigentes, o son pobres, o son trabajadores informales. Toda esta mayoría de la población argentina, no tiene obra social (después te explico cómo funciona el sistema de obras sociales y su interacción con los subsistemas de salud pública y privada. Lo hago luego porque mucha información de golpe te puede marear y tal vez te genere alguna reacción violenta)”.

Morales viene teniendo con Milei -y también con Mauricio Macri- un fuerte contrapunto que se agravó después de que el ex presidente resolvió apoyarlo para enfrentar a Sergio Massa en el balotaje. El presidente del radicalismo impulsó una declaración del partido que tomó distancia de ese pacto y planteó que “jamás” apoyarían al líder libertario.

“Es tan importante que haya un sistema de acceso a la salud pública, para esta enorme mayoría de argentinos, que garantizarles el acceso igualitario con la mayor calidad de atención posible es una obligación del Estado”, consideró Morales y luego hizo una descripción de todas las medidas que tomó durante los ocho años de sus dos mandatos como gobernadores, entre ellas la construcción del hospital más grande de la provincia.

Además, agregó: “Todo esto, entre muchas otras inversiones, las llevé a cabo con el esfuerzo de fondos públicos propios de la provincia, siendo la mayor inversión en salud pública de la historia de Jujuy. Lo hice con la convicción de fortalecer el sistema de atención pública de salud, descentralizarlo y reafirmar siempre el concepto de ESTADO PRESENTE (que a vos no te entra en la cabeza)”.

También defendió la universidad pública y continuó: “Estoy seguro que estos datos y conceptos tal vez no cambien en lo más mínimo tu mirada equivocada y mezquina de la vida. Existen muchos otros argumentos en favor de la defensa a la salud y la educación pública. No quiero apabullarte con tanta información porque quiero cuidar tu cabeza. Tu intento de descalificarme no desacredita la necesidad de un sistema de salud público para el país”.