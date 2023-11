Los movimientos sociales salen a buscar casa por casa el voto para Sergio Massa a cinco días del balotaje

Militantes del Movimiento Evita, en acción para hacer campaña por Sergio Massa

Los movimientos sociales oficialistas renuevan su campaña “barrio por barrio, casa por casa” en todos los distritos del país para convencer a los indecisos, o a aquellos que por ahora contestan que votarán en blanco, para que en el balotaje del domingo sufraguen a favor del ministro de Economía, Sergio Massa.

También anunciaron que, como en la elección presidencial, pondrán su potente aparato territorial para fiscalizar y llevar a los ciudadanos que lo deseen hasta las inmediaciones del cuarto oscuro. Medidas similares tomaron después de las elecciones PASO, en las que Unión por la Patria fue derrotada por el libertario Javier Milei. Esa vez, se centraron en convencer a quienes no habían votado. También reforzaron la denominada “campaña del miedo”, en la que difundieron un mensaje específico: “Si gana Milei, el pasaje del colectivo ascendería a $700; en cambio, si el vencedor era el funcionario de Alberto Fernández, sería de $65 pesos porque no quitaría de un plumazo los subsidios”.

Con esa estrategia, Unión por la Patria consiguió dar vuelta la elección y, aunque no ganó en primera vuelta, se colocó en el balotaje junto a Milei. Mientras, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, quedó relegada al tercer lugar.

La campaña de movimientos sociales como El Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa tomó un nuevo impulso después del debate presidencial de ayer. Entienden que el funcionario se impuso sobre el líder de La Libertad Avanza.

El sábado, la ministra Victoria Tolosa Paz, junto al dirigente del Evita, recorriendo la ciudad de Tandil, lugar donde visitaron hogares y capillas

“Vimos a Sergio Massa, de manera contundente, expresando una agenda de país, una propuesta de gestión pública, un conocimiento del Estado y, a la vez, ideas muy claras de la forma en la que vamos a resolver los problemas estructurales que tiene Argentina”, opinó ante la consulta de este medio Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y exsecretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

“Por otro lado —continuó— vimos a un candidato poco preparado, dubitativo, sin conocimiento de los temas y que ni siquiera en economía pudo plantear una agenda concreta, ya que fue un papelón su intervención”, apuntó el mismo dirigente.

Desde el sábado pasado, los movimientos sociales comenzaron a desplegar su militancia a lo largo y ancho del país para fortalecer la figura de Massa en el último fin de semana de campaña. Los principales referentes de El Evita, como Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico y Gildo Onorato, de Somos Barrios de Pie, con Daniel Menéndez a la cabeza, y de la Corriente Clasista y Combativa, con el diputado nacional Juan Carlos Alderete al frente, coincidieron en que “todavía la elección está muy peleada, hay muchos indecisos y es fundamental salir a charlar con los vecinos y las vecinas para llevar las propuestas de Unión por la Patria”, expresaron en un comunicado.

Y abundaron: “No podemos regalar nuestro país a un candidato que no defiende los intereses de Argentina, que no tiene ninguna experiencia en gestionar nada y que cada vez que puede despliega su violencia hacia quienes no piensan como él”. El fin de semana pasado se centraron en recorrer más de dos mil puntos en todo el país para “convencer a los votantes indecisos y repartir la boleta de Sergio Massa”.

Puerta por puerta, en los barrios populares, la campaña de los movimientos sociales para intentar convencer a los indecisos de votar por Sergio Massa

Como lo hicieron hace un mes, seguirán con su operativo hasta el viernes próximo en el conurbano bonaerense, “para hacer crecer la diferencia de votos sobre Javier Milei incluso en los distritos más difíciles”.

Ayer, las organizaciones realizaron un “Festival por la Patria” en las inmediaciones del Cabildo en la Ciudad de Buenos Aires, en el que participaron artistas como Bruno Arias, Sudor Marika y Los Charros. Después de las bandas, se proyectó en pantalla gigante el último debate presidencial entre Massa y Milei. Actividades de este tipo se realizarán en más de 200 puntos de todo el país con la intención de acercar a aquellas personas que todavía no han definido su voto.

“Tenemos que votar a Unión por la Patria para derrotar, en la calle y en las urnas, a la derecha más reaccionaria de Milei-Macri, con la consigna ‘defender lo conquistado, luchar por lo que falta y avanzar en un camino liberador’”, dijo el diputado nacional Alderete a Infobae.

Además, recordó que tanto el fin de semana como en los próximos días, reforzarán la campaña en favor del ministro de Economía en distritos como Quilmes, Berazategui y Varela, La Plata, Berisso, Ensenada, La Matanza y la Ciudad de Buenos Aires. Además de ir a golpear las puertas y las tranqueras de las barriadas populares, las organizaciones sociales se concentrarán esta semana, como ya sucedió, en las quintas y a las puertas de las fábricas para hablar y tratar de convencer a obreros y trabajadores rurales.