Lanata analizó el debate de Milei: “No porque creciste muchísimo vas a estar capacitado para todo, a lo mejor no”

El periodista politico considero que en el debate presidencial se vieron "los deficits" de la carrera de Milei para llegar a la Presidencia

El último debate presidencial de las elecciones 2023 terminó con algunos cruces entre los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, quienes se enfrentarán el próximo 19 de noviembre en el balotaje. Una vez que finalizó, comenzaron a conocerse las principales repercusiones del encuentro.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Mondino defendió la Ley de Matrimonio Igualitario y la relación del Gobierno con el Vaticano

En esa línea, el periodista político Jorge Lanata, al frente de Periodismo Para Todos (PPT), manifestó que, desde su punto de vista, en el debate se mostraron “un pragmático (Massa) y un ideológico (Milei)”. Con respecto al libertario, el conductor resaltó la “carrera increíble que hizo durante dos años”, pero reflexionó: “Lo que hoy se vio, quizás, son los déficits de esa carrera para llegar a ese puesto. No porque creciste muchísimo vas a estar capacitado para todo, a lo mejor no”.

En el mismo programa participó el analista político Eduardo Fidanza quien consideró que “los dos trataron de demostrar por qué pueden ser presidentes, con una ventaja para Massa que dijo ‘Puedo ser presidente porque quiero hacer esto y esto, y esto’; en cambio, Milei estaba a la defensiva: ´Puedo serlo porque no estoy loco’”.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: “A lo mejor Massa elimina a los ñoquis de La Cámpora y todos los que hay en el Estado, denle la oportunidad”, dijo Camaño

En ese sentido, afirmó que la preocupación del candidato libertario de “no irse al pasto”, “le consumió toda la energía porque no hubo propuestas”. “Este Milei disminuido y autocontrolado no es el que arrancó y llegó hasta dónde llegó”, expuso Fidanza, por lo que planteó que “capaz sea el límite de Milei porque no usó la agresividad que lo caracteriza”. De esta manera, evaluó que el diputado nacional “ya entró demasiado en el juego que vino a denunciar”.

El analista politico considero que Sergio Massa y Javier Milei "trataron de demostrar por que pueden ser presidentes"

De cara al balotaje, el analista político señaló: “¿Cuánto puede mover esto la voluntad del electorado? El candidato que salió 2° y la candidata que salió 3° llegaron a un acuerdo. No suman matemáticamente pero dos tercios de los votantes de Patricia están votando a Milei”.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Daniel Scioli aseguró que cualquier tipo de espionaje le parece “deplorable y anti democrático”

En PPT estuvo también el periodista Mario Pergolini quien expresó su preocupación por el hecho de que “el 50 y pico por ciento de las personas que van a votar sean menores de 50 años”. “Muchos deben de tener una decisión tomada y cuando Massa decía: ‘Googleen, googleen’. Ellos googlean muy rápido y googlean muy bien y encontraban cosas que quizás Massa no quería que aparecieran”, explicó y aclaró que “hay un gran volumen de jóvenes nuevos que están votando y que, con esto, se han divertido de una forma que a lo mejor uno no lo puede ver”. “A estos pibes este debate no les importa”, sostuvo.

El periodista adhirio a las consideraciones del analista politico Eduardo Fidanza sobre el rol que asumieron los candidatos Sergio Massa y Javier Milei.

Con respecto al rol que optó tener cada uno de los candidatos, Pergolini añadió a la postura de Fidanza al decir: “Cada cual cumplió el rol que se esperaba”.

En paralelo, María Laura Santillán, Román Lejtman, Eugenia Mitchelstein y Diego Iglesias analizaban lo que sucedía entre los candidatos durante la transmisión que realizó Infobae.

En relación con cuánto influirá el debate en el voto del electorado, Mitchelstein indicó: “Yo creo que uno puede decir que, por puntos, ganó Sergio Massa, pero tampoco ganó por knockout”. En esa línea, Santillán agregó: “Al principio, parecía mucho más contundente, porque claramente sabe manejar mejor estos debates, la palabra y la exposición, pero en otras cuestiones no se lo vio tan bien”.

Al respecto, Lejtman manifestó que, desde su punto de vista, “ganó Massa”, pero aclaró que “eso no implica que le vaya a permitir ganar las elecciones el domingo que viene”. “Al final, es solo una conclusión personal y el debate desnudó cómo mira el Estado y el poder Milei”, cerró.

María Laura Santillán,Román Lejtman, Eugenia Mitchelstein y Diego Iglesias analizaron el debate presidencial en la transmisión que realizó Infobae

“Lo que le pasa a la gente es muy variado y no lo podemos saber. Lo que sí podemos saber es que, en este debate, cuyas consecuencias desconocemos totalmente, yo lo vi más sólido y con un mayor manejo y con un mayor conocimiento de las políticas públicas a Massa que a Milei”, concluyó Iglesias.

Sobre el final de la transmisión, Santillán planteó que, mientras el libertario fue “más espontáneo”, Massa “fue más sobreactuado”. “Massa estaba menos espontáneo, menos real y eso quiza le juega en contra”, expresó.

Por otro lado, en el aire de A24, el periodista y economista Maximiliano Montenegro se focalizó analizar el eje de Relaciones Exteriores, en el que el candidato libertario reiteró sus intenciones de que el Estado nacional corte relaciones comerciales con Brasil y China. Al respecto, tildó como “increíble que el dogmatismo ideológico de Milei sea tal que no le permita una flexibilidad mínima que es común en todo el mundo”.

El economista Maximiliano Montengro cuestiono la postura del candidato libertario sobre las relaciones con Brasil y China

De esta manera, señaló que “los gobiernos son los que negocian aranceles, barreras sanitarias, etcétera” y mencionó que “Trump fue un maestro en la negociación de aranceles para beneficio de su país”. “China es el gran promotor del libre comercio, forzando la baja de aranceles”, concluyó.

Mientras tanto, durante la emisión de TN, el analista político y encuestador Alejandro Catterberg evaluó que “Milei atacó sobre un punto débil de Massa, que es su falta de credibilidad”. Sobre el líder libertario, expresó que “algo llamativo de Milei es que parece una persona que no sabe mentir, se le pregunta y responde”. “Igual no estoy convencido de que la dinámica que venimos viendo en la campaña haya cambiado a partir de esta noche”, sumó.

El analista político analizó que "Milei atacó sobre un punto débil de Massa que es su falta de credibilidad"

El director de contenidos de Grupo La Nación, José del Río, por su parte, fue más duro y aseguró: “Hoy perdió la Argentina, lamentablemente”. De acuerdo con sus declaraciones al aire de LN+, del Río preguntó “¿Qué van a hacer estos presidentes?” y señaló que “el sentido común fue el gran ausente de la jornada”.