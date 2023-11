Jaime Bayly cuenta el detrás de escena del reportaje a Javier Milei

El periodista peruano habló de las impresiones que le dejó el candidato de La Libertad Avanza tras el reportaje

Luego de su entrevista mano a mano con Javier Milei, quien el próximo 19 de noviembre irá por la presidencia de Argentina en el balotaje contra Sergio Massa, Jaime Bayly habló de las impresiones que le dejó el candidato de La Libertad Avanza y deslizó duras críticas en su contra. Lo describió como impuntual, autoritario y homofóbico.

Te puede interesar: Javier Milei: “A Sergio Massa lo percibo como un enemigo”

Estas declaraciones fueron realizadas en Orson Radio, donde el periodista peruano admitió haberse sentido incómodo durante el encuentro y reveló que debió editar el reportaje realizado con el libertario por las reacciones que este había tenido al ser interrumpido. Además, lo expuso al decir que llegó tarde porque se demoró maquillándose.

“Milei llegó con bastante tardanza. De hecho, incluso había contratado a una maquilladora, Jimena, que llegó puntualmente. Gracias Jime”, comenzó diciendo, diferenciando al diputado de su empleada. Luego continuó su relato sobre el contexto de la entrevista, con énfasis en la tardanza del candidato: “Pero Milei llegó impuntualmente. Su maquilladora desplegó los accesorios, el espejo, las luces, abrió los estuchitos y lo maquilló, pero Milei ya había llegado tarde. Y el maquillaje me sorprendió, duró muchísimo”.

Javier Milei asegura que si es presidente no se reunirá con Lula da Silva

Dejando atrás el episodio que lo alteró en la previa, Bayly pasó directamente al reportaje. Con respecto a éste, dijo que el líder liberal se puso a desglosar temáticas sobre las que él no le había preguntado y compartió las complicaciones con las que se encontró cuando intentó interrumpirlo.

Te puede interesar: La entrevista de Javier Milei con Jaime Bayly: “Hubo irregularidades en la elección que ponen en duda el resultado”

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, señaló el periodista, en un tono que dejaba ver su hastío.

Y añadió: “Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, dos veces. Y no me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: “No tengo duda, voy a acompañar la candidatura de Massa”, afirmó Graciela Camaño

Finalmente, se refirió a otro de los momentos en los que sintió incomodidad durante el encuentro. Así lo contó: “Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”.

Jaime Bayly habló tras la entrevista con Milei

Jaime Bayly estaba aludiendo a una respuesta que le dio el candidato libertario sobre el tema de la orientación sexual de las personas y el matrimonio igualitario. Para ilustrar su tolerancia al respecto, Javier Milei había dicho: “¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Suponete que vos querés estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante”.

La comparación que dejó del todo feliz al entrevistador. Y no fue la única de ese estilo que realizó el líder de La Libertad Avanza durante el reportaje. En la misma línea, también había dicho: “Si vos te querés percibir un puma, hacelo, me da lo mismo. Mientras no me hagas pagar la cuenta, hacé lo que quieras; pero no me lo impongas desde el Estado”.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, Milei había dicho durante la entrevista: “Para mí el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. A mi me da lo mismo. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado”.