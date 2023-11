Alberto Fernández mantuvo una reunión virtual con familiares de los rehenes argentinos en poder de Hamas

El presidente Alberto Fernández junto al canciller Santiago Cafiero en la charla con los familiares de los rehenes argentinos en Gaza

El presidente Alberto Fernández se reunió esta mañana en modo virtual desde la residencia de Olivos con familiares de los ciudadanos argentinos que fueron capturados por la organización terrorista palestina de Hamas el 7 de octubre. Del encuentro, que se extendió por una hora y media, también participó el canciller Santiago Cafiero. Fue en el marco de la campaña global y de las acciones que lleva adelante el nacional con el objetivo de que “sean liberados de manera incondicional e inmediata”, según se informó desde la Casa Rosada.

Te puede interesar: Diputados condenó el ataque terrorista de Hamas y reclamó al Gobierno que profundice los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes

“Mi prioridad y la de todo el Gobierno es la seguridad de los rehenes para que puedan volver a encontrarse con sus familias”, les expresó el jefe de Estado, de acuerdo a la información oficial. La comunicación fue organizada por autoridades de la Cancillería y la embajada argentina en Tel Aviv. El gobierno israelí reconoce que 21 de las más de 240 personas secuestradas son ciudadanos argentinos.

El Presidente les detalló las actividades que su administración está realizando desde que se produjo el ataque del grupo palestino hasta la fecha y se comprometió a continuar ampliando el trabajo con el gobierno de Israel y con países de la región. Asimismo, se destacó la acción global de visibilización y reclamo realizada en medios internacionales para lograr que el grupo Hamas libere de manera “inmediata e incondicional a todos los rehenes”.

Te puede interesar: “No mires a otro lado”: la iniciativa para visibilizar la situación de los rehenes del terrorismo en Gaza

En ese sentido les citó la solicitada que se publicó ayer en diferentes medios internacionales el jueves de esta semana. Tal como anticipó Infobae, el Presidente elaboró esa declaración que salió primero en los varios diarios israelíes como Israel Hayom, Yediot Ahronot, Jerusalén Post y Haaretz. Los textos en inglés y en hebreo también se reprodujeron en otros países como Estados Unidos, donde se publicó en el New York Times. Cafiero lo ayudó a confeccionar esa solicitada pidiendo la liberación de los capturados.

reunión en la residencia de Olivos del presidente Alberto Fernández con familiares de rehenes argentinos en Gaza

Si bien en ese escrito no calificó a Hamas como una organización terrorista y no menciona al atentado cometido en el sur de Israel el 7 de octubre como la causa que desató la tragedia, Fernández había sostenido allí que “como presidente de la Argentina me encuentro abocado a la tarea de lograr su pronta liberación. Con la convicción de que estas gestiones son más efectivas cuando se hacen en conjunto, estoy en coordinación con otros países de la región con quienes coincidimos en la necesidad de la liberación inmediata de los rehenes y en terminar con las terribles consecuencias del conflicto sobre las mujeres, niños y civiles palestinos e israelíes”.

Te puede interesar: La AMIA le reclamó al Gobierno más esfuerzos para lograr la liberación de los argentinos secuestrados por Hamas

“Haré todo lo que esté a mi alcance, no solo para que pronto puedan estar en sus casas junto a sus familias, sino para que se arribe a una solución pacífica y duradera”, prometió en la solicitada el Presidente. Y concluía: “La Argentina, unida, exige la libertad inmediata e incondicional de las personas secuestradas por el Grupo Hamas, en especial de nuestros compatriotas”.

Por último, Alberto Fernández les solicitó a los familiares de los rehenes que les hicieran llegar sus condolencias a la familia de Oren Goldin, el ciudadano israelí que figuraba como uno de los desaparecidos tras el ataque de Hamas y que ayer se confirmó que había sido asesinado por los terroristas. Goldin, de 33 años, vivía con su esposa y sus dos gemelos de 2 años Aviv e Hilai en el Kibutz Nir Itzhak.

Alberto Fernández reunido con entidades judías

Junto al titular del Palacio San Martín, Fernández había participado el viernes pasado de la reunión con organizaciones judías en el despacho presidencial. Concurrieron representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), de la Organización Sionista Argentina (OSA) y del Congreso Judeo Latinoamericano. Argentina fue uno de los primeros países de Latinoamérica en condenar el ataque sobre el territorio israelí el mismo día en que se produjo el ataque de Hamas que dejó más de 1400 víctimas fatales.

El martes de esta semana la Cancillería anunció que una comitiva de ayuda humanitaria de los Cascos Blancos (con 7 integrantes) llegó a Egipto para asistir a los damnificados por el conflicto. El envío está compuesto por donaciones realizadas por los ministerios de Salud de la Nación; de Desarrollo Social y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. La carga, de casi una tonelada de insumos, se entregó en la ciudad de Rafah, zona fronteriza entre Egipto y la Franja de Gaza, lugar desde donde parten los transportes de la Media Luna Roja egipcia, a cargo de los operativos de ingreso de las donaciones internacionales.