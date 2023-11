Sergio Berni: “El desafío más importante de Massa sería reconfigurar todo el sistema de inteligencia”

Sergio Berni proyectó que "Massa será el presidente de la Nación" (Gustavo Gavotti)

En medio de la investigación por espionaje a un grupo de jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, planteó que el principal desafío de Sergio Massa, en un eventual gobierno “sería reconfigurar todo el sistema de inteligencia”.

Te puede interesar: Espionaje ilegal: JxC en Diputados pidió el desafuero de Tailhade y que entregue su teléfono a la Justicia

El lunes la causa dio un vuelco inesperado luego de que Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre de La Cámpora que hoy ocupa un cargo clave en la AFIP, fuera allanado a raíz de la recuperación de unos mensajes borrados del celular del ex policía preso Ariel Zanchetta, un espía inorgánico que dice ser periodista.

En el teléfono de Zanchetta también aparecen diálogos con el diputado kirchnerista que impulsó el juicio político a la Corte, Rodolfo Tailhade, que estaba agendado entre sus contactos. Entre esas conversaciones aparecen un link enviado por Zanchetta al legislador con los diálogos de los participantes del viaje a Lago Escondido, un reporte de causas contra la ex diputada Elisa Carrió y datos que le ofrece contra el senador del PRO Luis Juez.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Schiaretti rechazó el juicio político a la Corte Suprema que “impulsa el gobierno kirchnerista”

Al ser consultado sobre la investigación de espionaje ilegal en el programa Solo una Vuelta Más al aire de TN, Berni expresó: “Yo no puedo ser imparcial porque estoy involucrado, fui de las personas que fueron espiadas”.

Rodolfo Tailhade, presidente de la comisión de Justicia

Sobre la legitimidad del juicio político, sostuvo que “si la prueba está obtenida de manera ilegal, la prueba no existe”, al tiempo que consideró que, si fuera abogado de “Conu” Rodríguez, indicaría que, con lo visto hasta el momento, “no hay actividad que demuestre acciones de inteligencia”. “Hoy hay muchos chantas, por eso me parece que el desafío más importante de Sergio Massa, cuando se presidente de la Nación, es reconfigurar todo el sistema de inteligencia para que esté al servicio”, manifestó. En este contexto, dejó en claro su rechazo al uso de la inteligencia para “cualquier otra cosa que no sea salvaguardar los más altos intereses de la Patria”. De igual forma, aclaró en varias oportunidades: “No quiero emitir opinión porque hay un expediente judicial”.

Te puede interesar: Escándalo en la comisión de juicio político a la Corte tras las revelaciones en la causa de espionaje ilegal a jueces

Con respecto al espionaje de los jueces de la Corte, Berni aseguró que lo preocupante son los 1.196 casos”, por lo que sumó más adelante en la entrevista: “Todos los que estamos involucrados que fuimos espiados, nos sentimos totalmente vulnerables y con la misma capacidad y la misma vulnerabilidad que puede sentir desde el presidente de la Corte hasta el último rango de los funcionarios espiados”.

Luego, el funcionario del gabinete de Axel Kicillof se refirió a las conversaciones de Tailhade con Zanchetta luego de que la oposición haya solicitado su desafuero, así como también que entregue su teléfono a la Justicia. De esta manera, resaltó la importancia de la prueba al aclarar que “depende el contenido de la información”. “Que tenga conversación con un delincuente, no lo hace delincuente”, explicó.

Berni dejó en claro su postura de evitar emitir opinión tras alegar que la investigación está en proceso (Gustavo Gavotti)

Una vez finalizado el tema del juicio político, Berni habló sobre el panorama político electoral y destacó la figura de Sergio Massa, a quien definió como “una de las personas que entiende de la política, que conoce el Estado y que no tiene ninguna duda que tiene la templanza para llevar adelante el destino del país”.

Al ser consultado sobre cuál sería la diferencia entre el presidente Alberto Fernández y el actual ministros de Economía, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense sostuvo: “Me parece que no se puede comprar a Sergio Massa con Alberto Fernández”.

“Él se podía haber quedado cómodo como presidente de la Cámara, en la línea sucesoria y esperar que se vayan en helicóptero a ver qué pasa y no, se arremangó y se involucró y por eso la gente lo reconoció en las elecciones”, enfatizó y proyectó que “seguramente va a ser el presidente de la Nación”.