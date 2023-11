El video de Lilia Lemoine con actores para capacitar a fiscales y votantes de La Libertad Avanza

La diputada electa de La Libertad Avanza actuó el paso a paso de la emisión del sufragio

A poco menos de dos semanas para el balotaje, donde los ciudadanos asistirán a las urnas por tercera vez en el año para elegir al próximo presidente del país, la diputada electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, realizó un video con actores para explicar cómo se vota en una elección y qué hacer en caso de detectar fraude.

La filmación forma parte del material que la futura legisladora bonaerense entrega en el marco de una capacitación a votantes y fiscales del partido de Javier Milei. El curso tiene el objetivo de instruir tanto al electorado liberal como a su militancia a fin de asegurar la validez de los votos dirigidos al economista durante la segunda vuelta.

El video fue subido por Lemoine a su cuenta de YouTube y dura menos de cinco minutos. Además de ella, participan otras cinco personas que interpretan algunas de las situaciones que pueden ocurrir durante una jornada electoral. Cada uno lo hace desde un rol previamente asignado: presidente de mesa, fiscales, fiscal general y votante.

“Bienvenidos a este pequeño curso de capacitación tanto para votantes como fiscales. Estos son los principales actores de la elección”, comienza diciendo la dirigente libertaria que el pasado 22 de octubre protagonizó un incidente en la escuela donde le tocó votar.

Lilia Lemoine salió del cuarto oscuro con una boleta de Milei

Tras nombrar a cada uno, continuó con el primer caso: “Ahora les vamos a mostrar cómo es el voto exitoso. Es decir, viene el votante y no pasa absolutamente nada malo. El votante llega, entrega su DNI al presidente de mesa que debe cotejar que se encuentre en el padrón. La fiscal debe asegurarse de que la imagen del DNI corresponda a la que figura en el padrón. El sobre debe estar firmado por los fiscales y el presidente de mesa. Dentro del cuarto oscuro elegís la boleta de quién quieres votar, la metes en el sobre, lo cierras. Con tu sobre en la mano, lo revisan y lo colocas en la urna. Tu voto ya está hecho. Te entregan el troquel y te retiras”.

El segundo episodio interpretado muestra un tipo de fraude que puede ser detectado y evitado por un fiscal si chequea que esté su firma en el sobre donde va la boleta.

“El votante presenta su DNI y está todo en orden. Entonces se le entrega un sobre con todas las firmas de autoridades de mesa. ¿Pero qué ocurre dentro del cuarto oscuro? Este votante intercambia ese sobre por uno falso, se lleva el sobre verdadero y al momento de emitir su voto entrega un sobre con firmas falsas que luego le entregará a otros votantes para que puedan continuar la cadena. Si la fiscal no lo descubre, esto sigue”, explica Lemoine relatando el paso a paso del sufragio.

Javier Milei y Lilia Lemoine

Continúa con el tercero: “Este es el peor caso posible: cuando vos querés ejercer tu derecho democrático y no te lo permiten. El votante ingresa en el cuarto oscuro y cuando llega encuentra que las boletas están rotas, impugnadas o no hay”, dijo mientras se interpreta la escena.

El video concluye: “A vos, votante, te recuerdo que tenés derecho a hacer valer tu voto, que cualquier irregularidad que veas tenés que hacerla sabe. Que si faltan boletas tenés que decir simplemente faltan boletas. Y recordá no decir de qué candidato, porque si no te impugnan el voto. Recordá que Argentina no tiene una segunda vuelta”.

En las últimas elecciones generales, desarrolladas el pasado 22 de octubre, Lilia Lemoine protagonizó un incidente en la escuela donde le tocó votar. La entonces candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza tuvo un altercado con los fiscales de mesa de Unión por la Patria luego de que saliera del cuarto oscuro con boletas de su espacio político en sus manos más el sobre con su voto que, finalmente, tras una larga discusión, pudo emitir.

Según contó ella misma, el episodio se desencadenó a raíz de que varias de las boletas del bloque que conduce Javier Milei habían sido alteradas en el colegio del barrio porteño de Villa Santa Rita al que concurrió esta tarde. “Ingresé al cuarto oscuro y vi que las de nuestro frente estaban impugnadas. Les habían puesto ‘nazi’ en la boleta de Javier y ‘pajero’ en la boleta de Ramiro (Marra). Entonces, primero me encargué de poner mi voto dentro del sobre y cerrarlo, y después salí con las boletas para entregárselas a los fiscales para que las sacaran, porque no se pueden usar”, contó.