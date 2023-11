En busca de los votos de Schiaretti, Massa les pidió disculpas a los cordobeses: “Muchas veces sintieron que se les dio la espalda”

Sergio Massa en Río Cuarto

A tan solo unos días de la segunda vuelta electoral, en la que se medirá cara a cara contra Javier Milei, el candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, visitó Córdoba y dio un discurso en el que les pidió perdón a los habitantes de esa provincia por la “injusta la distribución de ingresos”.

En lo que pareció un guiño a los votantes del saliente gobernador, Juan Schiaretti, que en octubre quedó afuera de la carrera por llegar a la Casa Rosada, el referente del oficialismo recordó al tres veces mandatario local José Manuel de la Sota, con quien compartió fórmula presidencial en 2015.

“Debo confesar que venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad y también me trae lindos recuerdos de alguien que me enseñó a amar a Córdoba y a este imperio del sur, de alguien con quien compartí muchos sueños, que hoy ya no está, pero que seguramente desde el cielo debe estar soñando que el 10 de diciembre empecemos a construir esa Argentina de la unión nacional por la que tanto peleó”, expresó.

Luego de mencionar al fallecido gobernador, al que calificó como su “querido amigo”, Massa también se refirió a las demandas que esta provincia inició contra la Nación por distintas deudas, y aseguró que “si Dios, los argentinos y los cordobeses” le dan la “posibilidad de gobernar”, va a empezar “una nueva etapa” en la que “nunca más va a tener que hacer juicio para conseguir lo que le corresponde”.

Sergio Massa junto a Juan Manuel de la Sota (NA)

En este sentido, el candidato de Unión por la Patria reconoció que “a lo largo de los últimos años, Córdoba ha peleado por su desarrollo y su crecimiento, muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacía”.

“Por la parte que me toque, mis disculpas a los cordobeses; por la parte que me corresponde, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota de que a partir del 10 de diciembre Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento y nunca más le tenga que hacer juicio a la Nación”, cerró.

En las últimas elecciones, Massa fue el ganador de la jornada tras haber obtenido el 36,78% de los votos, mientras que su principal rival, Javier Milei, de la Libertad Avanza, quedó en segundo lugar con el 29,99 por ciento, por lo que ambos deberán enfrentarse ahora en un balotaje.

Por su parte, Schiaretti, que encabezó la boleta de Hacemos por Nuestro País, finalmente terminó cuarto con un total de 6,73 puntos, según informó la Justicia Nacional Electoral luego del escrutinio definitivo, un electorado que será disputado por los dos competidores que siguen en carrera.

En cuanto a los ciudadanos que no se inclinaron por ninguno de los candidatos, se determinó que hubo 597.051 votos en blanco. Con la sumatoria de los resultados a nivel nacional, se confirmó también una participación del 77,04% de los electores habilitados.

El candidato a presidente sumó a su campaña a Juan Manuel Urtubey

En Córdoba, puntualmente, el actual ministro de Economía tuvo un mal desempeño electoral y quedó en cuarto lugar, con poco más del 13%, muy por detrás de Milei, de Schiaretti y de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, en las últimas horas Massa recibió el apoyo del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien se sumó a su campaña presidencial a partir de este lunes, tras mantener una conversación con él durante la tarde de ayer, en una reunión de la que también formó parte Graciela Camaño.

Urtubey hizo público su apoyo explícito al candidato de Unión por la Patria (UP) al acompañarlo a Córdoba, donde hoy tiene un puñado de actividades en Río Cuarto, Villa María y la capital. Entiende que con la llegada de Javier Milei el sistema democrático está en peligro y comparte la mirada de Massa sobre la necesidad de conformar un gobierno de unidad nacional.