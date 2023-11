Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro pidieron que se extremen los controles en el balotaje

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica

Elisa Carrió y el presidente del la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro le enviaron este viernes una nota a la Cámara Nacional Electoral para solicitarle que “extremen los recaudos en el control de la elección del domingo 19 de este mes”, cuando se realice el balotaje con Sergio Massa y Javier Milei como candidatos a presidentes por Unión por la Patria y La Libertad Avanza, respectivamente.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: “Patricia Bullrich debería dejar la presidencia del PRO”, manifestó Pablo Avelluto

“Habiendo sido quien suscribe candidata a Presidente de la Nación en varias oportunidades en las que el robo de boletas y otras irregularidades constituyeron fraude electoral, especialmente en la elección presidencial del año 2007, solicitamos en esta oportunidad se extremen las medidas que ya existen y se implementen otras”, recordaron los dirigentes opositores en el escrito dirigido al presidente de la CNE Alberto Dalla Via.

Además, resaltaron que “dado que aún es una cuenta pendiente la Boleta Única de Sufragio, cuya media sanción obtenida durante el año 2022 no ha sido aprobada por el Senado de la Nación, y como las dos boletas de sufragio deben estar presentes en todas las mesas de escrutinio de todo el país durante todo el proceso, es imprescindible aumentar la cantidad de boletas de contingencia e implementar una logística más robusta y eficiente a la usual”.

Te puede interesar: Debate presidencial: hoy se conocerán las reglas que deberán cumplir los candidatos y se sorteará el orden para exponer

“La Organización de los Estados Americanos, a través de sus misiones, debería observar este proceso electoral que, por nuestras experiencias anteriores, tememos sea violentado”, afirmaron Carrió y Ferraro. “En aquellas elecciones citadas, los actores del sistema político y judicial consintieron lo sucedido. Por ese motivo es que esperamos que se arbitren todas las medidas que sean necesarias”, agregaron.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica

“La tranquilidad de las fuerzas políticas que compiten, pero sobre todo la seguridad para la población de que el proceso sea transparente es nuestra única motivación”, concluyeron.

Te puede interesar: La CGT analiza organizar un acto de campaña con Sergio Massa en Santiago del Estero

Carrió adelantó que no irá a votar en el balotaje del 19 de noviembre. Además, habló de los candidatos que competirán por la Presidencia, aunque a Javier Milei evitó nombrarlo: “A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora... lo otro... yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. No voy a ir a votar”.

“No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad”, dijo Carrió durante una actividad que encabezó en la Plaza General San Martín, el día que se cumplieron cuarenta años de las elecciones que significaron el regreso de la democracia a la Argentina. Y expresó también: “Pero voy a seguir luchando, voy a seguir luchando por Dios”.

La ex diputada nacional aseguró que estuvo del lado de Mauricio Macri desde la derrota de 2019, y que colaboró intensamente con su gestión en asuntos como la reforma previsional de 2017. Y que es el ex presidente quien va a producir finalmente la ruptura de Juntos por el Cambio. “Su lado oscuro le ganó, en consecuencia el que rompe es él (por Macri), y la pobre Patricia va a cometer un error histórico”, dijo, y recordó que “nadie la entendió” cuando ella anunció que no hablaría más con el ex presidente.

“Me di cuenta en su cara, y su zona oscura. Se lo dije a Maxi (Ferraro) y a Maricel (Etchecoin): lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio, entregarla a Patricia e irse con Milei”, insistió. “Patricia me dejó de hablar y yo no voy a forzarla, ella está muy condicionada. Está perdida la partida de bridge para Macri, jugó con nosotros, pero perdió”, consideró.