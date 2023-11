La Cancillería argentina recibió una alerta desde Teherán por la entrega de pasaportes de Bolivia a ciudadanos iraníes

El presidente de Bolivia, Luis Arce, junto al canciller argentino Santiago Cafiero, en un acto en homenaje a Juana Azurduy en Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

En los días previos al ataque del grupo terrorista palestino Hamas a Israel el sábado 7 de octubre, la Cancillería argentina recibió una alerta desde Irán. Allí se advertía que la representación diplomática de Bolivia en Teherán le estaba otorgando visados a ciudadanos iraníes con “condiciones mínimas de seguridad”.

Desde el Gobierno argentino indicaron que ese tipo de comunicaciones sobre acciones de terceros países son habituales, pero apuntaron que igualmente el tema fue trasladado a las autoridades de seguridad que previenen actos de terrorismo. También aclararon que no hubo en las últimas horas un nuevo informe que advirtiera sobre la cuestión. Como los controles en las fronteras con el país que preside Luis Arce son bastante permeables, debido principalmente a cuestiones geográficas, la presencia de ciudadanos iraníes en la región activó algunas alarmas.

También fuentes oficiales admitieron que “es muy difícil” actuar diplomáticamente ante las decisiones que adoptan terceros países, como en esta ocasión en la que se entregaron pasaportes con flexibilidad.

En Teherán, Argentina no posee embajador. La sede diplomática está a cargo del encargado de negocios Mariano Jordan.

Desde los tiempos en los que el presidente argentino era Carlos Saúl Menem y tras los cruentos atentados que se produjeron en Buenos Aires contra la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 y el de la mutual judía de la AMIA del 18 de julio de 1994, las relaciones diplomáticas entre nuestro país e Irán se encuentran reducidas.

Por ese motivo también la representación iraní en Argentina es a través de un encargado de negocios.

Mohsen Rezai, uno de los funcionarios iraníes sobre los que rige un alerta roja de Interpol por los atentados en Argentina, en una reciente visita a Qatar.

En esos dos ataques estuvieron implicados milicianos de Hezbollah, el grupo extremista pro iraní, y se mantienen vigentes hasta noviembre de 2027 las alertas rojas de Interpol sobre cinco ciudadanos de ese país entre los que se encuentran Mohsen Rezai (ex comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución), Ahmad Vahidi (ex comandante de la fuerza Al Quds), Alí Fallahijan (ex ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997), Ahmad Reza Asghari (tercer Secretario de la Embajada de la República Islámica de Irán en la República Argentina entre julio de 1991 y julio de 1994) y Mohsen Rabbani (ex consejero cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).

La relación entre los gobiernos de Bolivia e Irán se incrementó desde que Arce accedió al poder. En julio de este año entre ambos ministerios de Defensa suscribieron un acuerdo de cooperación que firmaron el ministro boliviano de ese área, Edmundo Novillo Aguilar, y su par iraní, y Mohammad Reza Ashtiani, según informó la agencia estatal persa IRNA.

Dentro de ese alineamiento político, Bolivia se transformó el martes de esta semana en el primer país latinoamericano que rompe relaciones diplomáticas con Israel. El canciller de Arce, Freddy Mamani, señaló sobre esa decisión que “se ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”. Cuando Evo Morales estuvo en el poder, en 2009 también había adoptado la misma postura ante un ataque sobre Hamas. Y diez años después las relaciones se restablecieron.

El ministro de Defensa de Irán, general de brigada Mohamad Reza Qarai Ashtiani, y su homólogo boliviano, Edmundo Novillo Aguilar, cuando firmaron el 20 de julio de este año un memorando de cooperación bilateral en Teherán. FOTO: IRNA

Bolivia no condenó inmediatamente el ataque de Hamas en el sur del territorio israelí que dejó alrededor de 1400 víctimas fatales y el secuestro de 240 personas, entre las que se incluye a “niños, mujeres, bebés y ancianos”, según las autoridades de Israel.

“La decisión del gobierno de Bolivia de cortar los lazos diplomáticos con Israel es una capitulación frente al terrorismo y al régimen de los ayatolás de Irán”, afirmó el portavoz del ministerio israelí de Relaciones Exteriores, Lior Haiat.

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina agradeció al Gobierno boliviano su decisión de romper las relaciones diplomáticas con Israel, según comunicó en su cuenta de la red social X, antes Twitter.