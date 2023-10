Emiliano Yacobitti: “Es peligroso que gane el voto en blanco pero muchísimo más peligroso es que gane Milei”

Yacobitti criticó la postura del ex presidente Mauricio Macri

La declaración de apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei de cara al balotaje del 19 de noviembre generó un profundo quiebre en las filas de Juntos por el Cambio (JxC). En este contexto, el diputado nacional radical Emiliano Yacobitti, quien recientemente calificó la decisión de los líderes del PRO como “una vergüenza”, aseguró que votará en blanco y volvió a apuntar sus críticas contra el ex presidente. “En el fondo no entiende que no todo se compra y se vende y que hay gente que tiene valores. Macri no puede entender que nosotros no estemos de acuerdo con Javier Milei”, expresó.

En diálogo con Radio Mitre, el legislador de Evolución Radical defendió la decisión de su partido de no respaldar la candidatura del líder de La Libertad Avanza (LLA) y se distanció de la posición de Macri, a quien acusó de “traicionar” a Juntos por el Cambio (JxC) en la previa a los resultados del domingo: “Nos traicionó mucho más durante la campaña, al hacer campaña por Milei mientras teníamos candidato propio, y trabajando para impedir que pudiéramos ampliar JxC, cuando era claro que necesitábamos una fuerza política mayor para poder transformarnos en una alternativa para la sociedad”, sostuvo.

“El cinismo que tiene llama la atención. Se juntó con Milei para hacer un acuerdo, y para cubrir eso salió a decir que los demás hacían lo mismo con Massa. Es como el refrán que dice que ‘el ladrón cree que son todos de su condición’, en este caso sería que ‘el que transa cree que son todos de su condición’”, sostuvo Yacobitti.

En este contexto, el diputado radical defendió la idea de respaldar las propuestas políticas que estén en sintonía con su espacio, sin importar si provienen del oficialismo o de la oposición. En sus palabras, “una fuerza política, cuando pierde las elecciones, siempre aporta sus legisladores, o en el rol de oposición, siempre se aportan las mayorías legislativas al que propone cosas con las que uno está de acuerdo, lo haga Milei o lo haga quién lo haga”.

“¿O nosotros no apoyamos las cosas que estamos de acuerdo si no las propone el que nosotros queríamos que gane?”, completó.

Emiliano Yacobitti.

Respecto a su postura frente a la segunda vuelta electoral, Yacobitti afirmó que no votará ni por Sergio Massa ni por Milei. “Si gana el voto en blanco lo que hay que hacer es un llamado de atención a quienes teníamos que armar una plataforma política lo suficientemente eficiente, como para que estas dos opciones que son malas no llegaran al balotaje”, afirmó.

“Es peligroso que gane el voto en blanco pero muchísimo más peligroso es que gane Milei, que se la pasa agrediendo a todos. Él llama ‘mierdas’ a los radicales, insulta a Horacio Rodríguez Larreta, insultó a Bullrich diciéndole que era una asesina y se pone en una bolsa la cara de Raúl Alfonsín y le pega”, siguió.

Las críticas de Lombardi: “Se va a tener que hacer cargo”

Durante la entrevista, Yacobitti también hizo referencia a las declaraciones realizadas este viernes por la noche por el diputado nacional Hernán Lombardi, quien se dirigió al senador radical Martín Lousteau a través de su cuenta en la red social X, calificándolo de “individualista soberbio” y acusándolo de ser un “funcionario del kirchnerismo” después de que el legislador criticara a Macri por respaldar al candidato libertario.

La publicación de Lombardi contra Lousteau.

“Se está instalando una cultura de la violencia que no solo la instala Milei, sino que también ayer Lombardi se sumó a noticias falsas sobre supuestos escraches. Es una estrategia política para que en la calle haya violencia hacia los que no queremos votarlo”, dijo.

“Lo que estás haciendo es que la gente, si no se pronuncia por Milei, se sienta amenazada, sobre todo la gente que es conocida, la gente que pueda llegar a tener alguna influencia con lo que dice en su voto. Y eso es generar un clima de violencia que está mal, que es lo mismo que hace Javier Milei. Hernán Lombardi se va a tener que hacer cargo de eso”, añadió el diputado radical.

Para Yacobitti, el líder de LLA “propone cosas de la economía con las que no estamos de acuerdo, como la dolarización, eliminar el Banco Central, y terminar con la salud pública como la conocemos, o achicar el Estado de una manera tal en la cual no tenga intervención”.

“Hay uno que ya me dice algo que no me va a gustar y que además agrega violencia, y al otro no le creo”, cerró.