Axel Kicillof cambiará dos ministros y evalúa más modificaciones para su nueva etapa de gobierno

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof y su vice, Verónica Magario junto a su gabinete el día después de la elección

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, pasa sus días diseñando los siguientes cuatro años de gobierno y poniéndose a disposición de Sergio Massa, para que el candidato presidencial de UP gane el balotaje del 19 de noviembre. Mientras mira la campaña de tramo corto -donde el rol de la provincia que gobierna será determinante para la competitividad de Massa- sabe que deberá echar mano en su gabinete ya que varios integrantes fueron electos en las últimas elecciones.

Te puede interesar: Sigue la pelea voto a voto en La Plata: Garro y Alak se autoproclaman ganadores, a la espera del escrutinio definitivo

Esos cambios obligados se materializarán en el mes de diciembre, cuando asuman las nuevas autoridades. Los nombres de los nuevos funcionarios estarán atados al resultado del balotaje. ”Ya tiene en mente el esquema que imagina para el nuevo Gabinete”, explican en el entorno de Kicillof. Aseguran que las efectivizaciones serán en la antesala al 10 de diciembre.

Sí es un hecho que el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini, dejará su lugar para regresar al municipio de Malvinas Argentinas donde fue electo el domingo último con el 59,94% de los votos, convirtiéndose en uno de los intendentes con mejor performance.

Te puede interesar: La Cámpora aumenta su despliegue territorial en la provincia de Buenos Aires tras la victoria en 12 municipios

“Massa tiene que ser el próximo presidente de los argentinos. Después se verá cómo son las decisiones para lo que viene del gobierno provincial, lo decidirá Axel y obviamente mi responsabilidad en principio es asumir en Malvinas Argentinas el 10 de diciembre”, expresó Nardini esta semana ante la consulta de Infobae.

Leonardo Nardini y Axel Kicillof

Nardini llegó al Gabinete bonaerense en el marco de un acuerdo político luego de la derrota del peronismo en la elección legislativa del 2021, en una jugada que también incluyó el desembarco de Martín Insaurralde en la Jefatura de Gabinete, Walter Correa en Trabajo y que luego se amplió para el massista Jorge D’Onofrio en Transporte y de Daniela Vilar en Ambiente. El reemplazo de Nardini no está definido, aunque sí podría sostenerse el acuerdo con el sector de los intendentes para estar a cargo de la ejecución de la obra pública provincial.

Te puede interesar: Unión por la Patria y Juntos definirán a los ganadores de La Plata y Pinamar en el recuento definitivo de votos

Otra salida del gabinete que imaginan en Gobernación es la del ministro de Justicia, Julio Alak. El funcionario está peleando voto a voto la intendencia de La Plata contra el intendente Julio Garro. Kicillof dio por ganada la elección en la capital bonaerense para el peronismo y -bajo esa premisa- Alak será el próximo intendente. Mientras, en Juntos piden esperar el escrutinio definitivo. La conducción de dicho ministerio es por demás compleja; tiene a su cargo entre otras tareas el sostenimiento de la política penitenciaria de la provincia de Buenos Aires.

Luego hay otro grupo de funcionarios con los que Kicillof deberá sentarse para ver qué rumbo siguen. La victoria contundente del mandatario lo ubica en una posición diferente a la que tenía dos años atrás dentro de la coalición de gobierno. El domingo pasado, su gestión fue legitimada con el 52% de los votos.

En ese segundo grupo está el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que fue electo este domingo como senador bonaerense por la Segunda sección electoral. En el medio de todo, está el Operativo de Sol a Sol que debiera coordinar Berni como ministro. Si se va del área de Seguridad no habría mayores inconvenientes. “Deja todo organizado”, plantean fuentes cercanas al gobernador. Por ahora se descarta una fusión con el área de Justicia, una idea que sobrevoló durante la gestión de Kicillof cuando el rol de Berni estaba sobre la lupa.

Axel Kicillof junto a Sergio Berni y Carlos Bianco

El ministro de Trabajo, Walter Correa, también obtuvo un cargo electivo el domingo pasado. Fue en la lista de concejales de UP en Moreno encabezando la nómina que llevó a Mariel Fernández como intendenta.

También aparece en ese lote de funcionarios que accedieron a una banca la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout. Al igual que con Correa y Berni, en los próximos días Kicillof se reunirá con Saintout. El mandatario preguntará qué quieren hacer; si continuar en la gestión provincial o migrar hacia los lugares legislativos. Saintout fue la primera candidata a senadora por la Octava sección electoral que corresponde a la ciudad de La Plata. Los números entre Juntos y UP en la capital provincial son ajustadísimos y los definirá la Junta Electoral entre el lunes y martes de esta semana.

Si UP consigue el 33,33% o más de los votos y Juntos no llega a ese piso, automáticamente el peronismo logrará ingresar los tres senadores en juego por la Octava sección electoral. El escrutinio provisorio para senadores bonaerenses se frenó en 40,26 para UP y 33,55 para Juntos.

Si Saintout no asume en su banca y sigue como funcionaria de Kicillof, el primer suplente es Federico De Marziani, de la corriente peronista 13 de Abril y un leal al kirchnerismo platense. De esa forma, no “correría riesgo” la presencia kirchnerista en la Cámara alta. Saintout responde a Máximo Kirchner, un aspecto no menor.

La presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout junto a Axel Kicillof en la reinauguración del Teatro Argentino de La Plata

Una de las certezas es que no habrá más Jefatura de Gabinete. Kicillof espera el balotaje para enviar a la Legislatura el proyecto que modifica la Ley de Ministerio y disuelve la Jefatura, una decisión que adoptó tras el escándalo de Martín Insaurralde. El gobernador necesitará de la Legislatura para modificar la ley de ministerios.

La letra chica del texto determinará a dónde pasarán todas las áreas que hasta ahora están bajo la órbita de Jefatura. Una de las más influyentes es el Instituto Provincial de Lotería y Casino de la provincia de Buenos Aires. La poderosa área del juego es la encargada de habilitar licitaciones de apuestas on line, administración de hipódromos, apertura de salas bingos (hay 45 en la Provincia) o de agencias oficiales de apuestas entre otras atribuciones. El presidente del área es Omar Galdurralde, un funcionario nombrado por Insaurralde y que encabezó la lista a concejales de UP en Lanús. Con la victoria del peronismo en ese municipio, Galdurralde desembarcará en el deliberante lanusense.