Sergio Massa se reunió con Axel Kicillof e intendentes: pidió ir por el voto radical y mostró propuestas de gestión

Sergio Massa, Axel Kicillof e intendentes de Unión por la Patria

A la misma hora en que Patricia Bullrich anunciaba que ella y quien fuera su compañero de fórmula en las elecciones del último domingo, Luis Petri, iban a respaldar al libertario Javier Milei, el candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, encabezaba una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y 67 intendentes de UP que ganaron el domingo. En el peronismo empiezan a ajustar la campaña con la provincia de Buenos Aires como ariete principal hacia al balotaje.

La reunión que se llevó adelante en el Salón Dorado de la gobernación en La Plata fue convocada por Kicillof, que junto a Massa fueron los dos únicos oradores. Los intendentes escucharon y se pusieron a disposición de la campaña con el objetivo de ir por el electorado del radicalismo.

Massa le pidió -sobre todo a los jefes comunales del interior- que salgan a buscar el voto en el electorado de la Unión Cívica Radical, que por fuera del conurbano bonaerense tiene despliegue y estructura propia. Después de los resultados del domingo, la UCR se quedó con el control de 27 municipios; cinco menos a los que tenía antes de las elecciones. Es allí donde el oficialismo buscará crecer electoralmente, además de sostener la campaña como lo hicieron en las últimas semanas previas a las elecciones generales del 22 de octubre.

La reunión se llevó a cabo en la gobernación bonaerense

Así lo dio a entender el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, que al salir de la reunión recordó que el balotaje -19 de noviembre- “cae en una fecha que es muy cara y recuerda el abrazo de Perón-Balbín”. “Creo que vamos a apelar a todas las fuerzas políticas para la etapa que viene”, agregó.

Más explícito fue el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik. El jefe comunal del distrito de la Cuarta sección electoral contó que Massa les pidió “militar porque se juega mucho”.

“Nos pidió ir a hablar con la gente, ir buscar el voto a todos los que votaron a Juntos por el Cambio porque ese voto, sobre todo en el interior, nos tiene que acompañar a nosotros. Sobre todo en el interior que son radicales, alfonsinistas. Es el voto que vamos a salir a buscar y explicar qué es lo que tiene Sergio, qué significa”, detalló.

En el radicalismo todo es ebullición. Mientras Bullrich oficializó su respaldo a Milei, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales, explicitó que el partido no apoyará ni a Massa ni a Milei, pero achacó culpas al ex presidente Mauricio Macri, a quién responsabilizó por la derrota de Juntos. “La que se movió del lugar fue Patricia Bullrich y no sabemos en qué proceso”, agregó el senador nacional Martín Lousteau.

Gerardo Morales y Martín Lousteau

Durante el encuentro en La Plata, Massa también contó algunas iniciativas que tienen que ver con su plan de seguridad, emulado de lo que fue su experiencia como intendente de Tigre. Le habló como pares a los jefes comunales, quienes -muchos de ellos- iniciarán su recorrido al frente de la gestión a partir de diciembre.

“Sergio nos contó de su plan para obra pública y seguridad en la provincia para que lo conocieran cada uno de los intendentes. Puso algunos elementos de proyectos que tiene y que está llevando adelante”, contó Kicillof tras el encuentro. Enumeró allí la iniciativa de “Ciudades Seguras”, que son la construcción, mejora y equipamiento de Centros Inteligentes de Monitoreo en 125 municipios con más de 50.000 habitantes de todo el país. “Es un costado en el que Sergio tiene una enorme experiencia y un éxito que se anotó en Tigre”.

El domingo, Sergio Massa consiguió en la provincia de Buenos Aires, 4.224.688 votos de un total de 9.645.983 que obtuvo a nivel nacional. El 43% de los votos de Massa los consiguió en el territorio bonaerense. El distrito que gobierna Kicillof es la principal de estructura que tiene UP de cara al balotaje.

Tras los resultados del domingo, el mandatario bonaerense quedó posicionado como uno de los grandes ganadores del peronismo. Kicillof se alzó con el 44,8% de los votos, seguido por Néstor Grindetti (Juntos) con el 26,62%.

Sergio Massa en el despacho de Axel Kicillof en la gobernación bonaerense

Entre las propuestas que sobrevolaron también apareció la construcción de autopistas de algunas rutas nacionales que atraviesan el trazado provincial, el Canal Magdalena. “Milei-Bullrich proponen privatizar para terminar la obra pública, privatizar el ferrocarril”, dijo el gobernador.

Puertas adentro de la reunión, Kicillof planteó que se construyó un “triunfazo a nivel nacional cuando todos esperaban que gane Milei”, pero que hay que “prestar mucha atención al balotaje”.

También le dijo a los intendentes que lo peor que se puede hacer es “pensar que está ganada la elección nacional”. Según pudo reconstruir Infobae, el gobernador bajó la línea de que la provincia es la “palanca y locomotora para garantizar el triunfo nacional”.

“Se está delineando el mapa político de la Argentina. Hoy el objetivo es único: ganar la nación. Sergio Massa tiene que ser el Presidente de la Nación”, arengó ante los intendentes.

Kicillof estuvo escoltado por la vicegobernadora, Verónica Magario; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque y el Jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Al respaldo que recibió este miércoles de parte de los intendentes bonaerenses, Massa sumará mañana otra foto con los gobernadores peronistas cuando se reúnan en el Centro Federal de Inversiones. Kicillof está activo también con esa convocatoria.